Stasera in tv: "The Twilight Saga: New Moon" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 17 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "The Twilight Saga: New Moon", dramma fantastico del 2009 diretto da Chris Weitz e interpretato da Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Kristen Stewart: Bella Swan

Robert Pattinson: Edward Cullen

Billy Burke: Charlie Swan

Anna Kendrick: Jessica

Michael Welch: Mike

Justin Chon: Eric

Christian Serratos: Angela

Taylor Lautner: Jacob Black

Ashley Greene: Alice Cullen

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Michael Sheen: Aro

Jamie Campbell Bower: Caius

Christopher Heyerdahl: Marcus

Peter Facinelli: Dott. Carlisle Cullen

Dakota Fanning: Jane

Nikki Reed: Rosalie Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Russel Roberts: Mr. Berty

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Bella Swan

Stefano Crescentini: Edward Cullen

David Chevalier: Jacob Black

Ilaria Latini: Alice Cullen

Sandro Acerbo: Carlisle Cullen

Giò Giò Rapattoni: Esme Cullen

Christian Iansante: Charlie Swan

Davide Albano: Jasper Hale

Laura Lenghi: Rosalie Hale

Marco Vivio: Emmett Cullen





La trama

Nuovo capitolo della travagliata storia d’amore tra il vampiro Edward (Robert Pattinson) e la sua amata mortale Isabella (Kristen Stewart). Purtroppo le cose si faranno sempre più complicate poiché la frequentazione della famiglia di lui, i vegetariani Cullen, metterà a repentaglio per l’ennesima volta la vita di Bella.

Bella sottovaluta il rischio e allora Edward mente spudoratamentte confessando di non averla mai amata veramente. I due si separano, segue depressione e incubi notturni per Bella e sporadiche apparizioni di Edward che veglia su di lei.

Segue la fase "Giulietta e Romeo" con lei che troverà nell'aitante licantropo Jacob (Taylor Lautner) una spalla su cui piangere e lui che viene ingannato da una visione che lo convincerà che Bella sia morta suicida. Edward disperato si recherà così in Italia dai Volturi, nobile casta di succhiasangue che legiferano sul mondo dei vampiri, determinato a chiedere loro il permesso di togliersi la vita.





Il nostro commento

In questo sequel la figura del vampiro si sfuma inesorabilmente nel "romance" e il lato sovrannaturale diventa una cornice ancor più labile di quella del primo episodio.

New Moon sfoggia degli ottimi interpreti, inutile dire che a parte qualche eccesso di struggente "amour fou" un tantino sopra le righe, tutto il cast si adopera per rendere dignitosa l’operazione. Il resto sono coinvolgenti e dinamiche sequenze di lotta ed effetti speciali troppo edulcorati, vedi i pessimi i licantropi in CG che diventano dei rassicuranti lupacchiotti extra-large.

New Moon funziona a prescindere da critiche e perplessità, il continuo andirivieni di aitanti ragazzotti a torso nudo, la sequela di situazioni che riflettono i conflitti adolescenziali ed uno struggente amore idealizzato all’estremo fa di questo film un furbo e modaiolo mix all’insegna dell’ormone irrequieto.

Aggiungiamoci un amore da romanzo che si materializza con furbizia ed efficacia nei due protagonisti, ma in special modo in Bella, perché se lui è il ragazzo virtuale con cui sognare romantiche fughe dalla realtà, lei resta l’ideale rappresentante di un’adolescenza inquieta in cui molti si riconosceranno.





Curiosità



"New Moon" è il libro preferito di Robert Pattinson della serie di Twilight.



Durante le riprese della festa di compleanno di Bella, Jackson Rathbone era entrato così tanto nel personaggio che sia Peter Facinelli che Kellan Lutz hanno dovuto trattenerlo. Durante uno dei ciak Elizabeth Reaser è finita sul pavimento.



La maggior parte dei dialoghi di Anna Kendrick, quando Jessica e Bella lasciano il cinema, sono stati improvvisati.



Quando Michael Sheen è stato lanciato come Aro, non aveva idea di chi fosse il personaggio, né quali erano le sue caratteristiche. Ha imparato quanto più poteva, compreso il background, da sua figlia Lily Mo Sheen che è una fan della serie.



Durante una discussione tra Bella ed Edward nel camioncino fuori dalla sua casa, l'Edward che vediamo sul sedile è in realtà una controfigura vestita come Robert Pattinson che invece sul set si era posizionato accanto alla macchina da presa, ma fuori dalla vista. Dopo che la controfigura scende Pattinson si è messo davanti alla macchina da presa. Chris Weitz ha sottolineato che questo è stato trucco volutamente realizzato per simulare come Edward si muovesse dentro e fuori dal camioncino con una velocità sovrumana.



La dieta di un vampiro è rivelata dal colore degli occhi, alla festa Cullen in cui si beve solo sangue animale gli occhi sono color topazio, mentre i Nomadi e i Volturi hanno gli occhi rossi per indicare che banchettano con sangue umano.



Le sequenze girate in Italia hanno richiesto 4 giorni con il rosso è che stato volutamente tenuto fuori dalla tavolozza dei colori.





Nel libro Bella (Kristen Stewart) lavora part-time in un negozio di articoli sportivi con Mike Newton (Michael Welch), mentre nella saga cinematografica Bella non ha un lavoro.



La citta di Montepulciano è stata scelta per la sua somiglianza con la città italiana descritta nel romanzo di Stephenie Meyer. L'unica differenza era la piazza principale, mancava una fontana che lo scenografo David Brisbin ha appositamente costruito in legno.



Catherine Hardwicke ha rifiutato dirigere questo film perché la data di uscita stabilita dalla Summit (esattamente un anno dopo il rilascio del primo film), non le avrebbe permesso di avere abbastanza tempo per lavorare alla sceneggiatura. Con la Hardwicke fuori, lo studio ha inziato una frenetica ricerca per un sostituto con tempi ristrettissimi fino a quando il produttore Wyck Godfrey ha dovuto rivolgersi al suo amico Chris Weitz che dopo qualche dubbio iniziale ha infine accettato di girare il film.



Michael Copon ha quasi sostituito Taylor Lautner nel ruolo di Jacob Black, ma Lautner è riuscito a raggiungere la forma fisica richiesta per il ruolo mettendo su ben 11 chili di muscoli.



Il film contiene molti riferimenti a "Romeo e Giulietta". Stephenie Meyer ha dichiarato che l'opera di William Shakespeare ha avuto una grande influenza durante la scrittura di New Moon.



Molti cinema negli Stati Uniti hanno esaurito i biglietti per le proiezioni due mesi prima che il film uscisse nelle sale.



A Diego Luna è stato offerto il ruolo di Aro.



La scena di pre-morte in cui Bella sprofonda doveva essere ottenuta mettendo pesi nelle tasche dell'attrice e lasciandola affondare in una piscina. Kristen Stewart era preoccupata per la scena, così il regista Chris Weitz per dimostrare che non c'era nulla da temere l'ha fatta per primo. Appena toccato il fondo Weitz è stato preso dal panico, ha tirato fuori i pesi dalle sue tasche ed è riemerso in fretta e furia. Una volta in superficie ha esclamato: "Non possiamo farlo fare a Kristen!". La scena è stata allora girata riprendendo l'attrice da un lato e spostando all'indietro la macchina da presa per ottenere l'effetto dell'affondamento.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 709.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alexandre Desplat (il curioso caso di Benjamin Button) che torna a collaborare con il regista Chris Weitz dopo aver musicato il fantasy La bussola d'oro.

(il curioso caso di Benjamin Button) che torna a collaborare con il regista Chris Weitz dopo aver musicato il fantasy La bussola d'oro.

Desplat ha detto di essersi ispirato per la parte romantica della colonna sonora al suo mentore Maurice Jarre.



Lykke Li ha visionato un premontaggio del film prima di scrivere il brano "Possibility" inserito nella colonna sonora.

ha visionato un premontaggio del film prima di scrivere il brano "Possibility" inserito nella colonna sonora.

Tra i brani inediti composti appositamente per la pellicola c'è anche "Roslyn" dei Bon Iver & St. Vincent.



TRACK LISTINGS:

1. Meet Me On The Equinox - Death Cab For Cutie

2. Friends - Band Of Skulls

3. Hearing Damage - Thom Yorke

4. Possibility - Lykke Li

5. A White Demon Love Song - The Killers

6. Satellite Heart - Anya Marina

7. I Belong To You [New Moon Remix] - Muse

8. Rosyln - Bon Iver & St. Vincent

9. Done All Wrong - Black Rebel Motorcycle Club

10. Monsters - Hurricane Bells

11. The Violet Hour - Sea Wolf

12. Shooting The Moon - Ok Go

13. Slow Life [with Victoria Legrand] - Grizzly Bear

14. No Sound But The Wind - Editors

15. New Moon [The Meadow] - Alexandre Desplat

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]