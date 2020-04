Stasera in tv: "The Twilight Saga - Eclipse" su italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 24 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "The Twilight Saga: Eclipse", film fantasy romantico del 2010 diretto da David Slade e interpretato da Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Cast e personaggi

Kristen Stewart: Bella Swan

Robert Pattinson: Edward Cullen

Taylor Lautner: Jacob Black

Ashley Greene: Alice Cullen

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Nikki Reed: Rosalie Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Peter Facinelli: Carlisle Cullen

Elizabeth Reaser: Esme Cullen

Billy Burke: Charlie Swan

Bryce Dallas Howard: Victoria

Xavier Samuel: Riley

Dakota Fanning: Jane

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Bella Swan

Stefano Crescentini: Edward Cullen

David Chevalier: Jacob Black

Christian Iansante: Charlie Swan

Ilaria Latini: Alice Cullen

Sandro Acerbo: Carlisle Cullen

Giò Giò Rapattoni: Esme Cullen

Davide Albano: Jasper Hale

Laura Lenghi: Rosalie Hale

Marco Vivio: Emmett Cullen





La trama

Tutto inizia... con una scelta.

In The Twilight Saga: Eclipse, il terzo film tratto dalla serie di libri di Stephenie Meyer, Bella Swan (Kristen Stewart) si trova ancora una volta in pericolo, mentre Seattle viene colpita da una serie di misteriosi omicidi e una spietata vampira prosegue nella sua ricerca di vendetta. Come se non bastasse, Bella si trova anche costretta a scegliere tra il suo amore per Edward Cullen (Robert Pattinson) e la sua amicizia con Jacob Black (Taylor Lautner), consapevole del fatto che la sua decisione potrebbe riaccendere l’antico conflitto tra vampiri e licantropi.

E così, proprio in prossimità della cerimonia per ildiploma, Bella deve affrontare la decisione più importante di tutta la sua vita. Mentre molti dei suoi amici vengono accettati dai vari college e sono impegnati nei preparativi per la cerimonia di diploma, Bella è occupata a prendere la decisione che le permetterà di stare per sempre assieme al suo amato Edward, ma fatica ad accettare il compromesso che lui le ha imposto (e cioè che acconsenta a sposarlo prima che lui la trasformi in un vampiro) così come le conseguenze che queste scelte porteranno a lei, alla sua famiglia e ai suoi amici.

Intanto... all’orizzonte si profila una guerra. I Cullen non sanno che una forza sconosciuta e inspiegabile ha creato un Esercito di NeoNati, formato da vampiri appena trasformati dotati di una forza, di una malvagità e di un’incontrollabile sete di sangue ancora maggiori nei primi mesi della loro vita sovrannaturale. Che siano uno strumento architettato da Victoria (BryceDallas Howard) per ottenere la sua personale vendetta, oppure dai potentissimi Volturi, che vogliono assicurarsi che Bella metta finalmente in atto la sua intenzione di diventare immortale?

L’Esercito dei NeoNati, guidato da Riley (Xavier Samuel), si fa strada verso Forks e verso le terre dei Quileute: i Cullen e il Branco di Lupi devono mettere da parte i loro conflitti innati e formare un’alleanza per proteggere Bella e tutta la loro comunità da una grande minaccia. Mentre tutti si preparano per lo scontro, Bella apprende sempre di più sulla segreta storia della tribù dei Quileute, sul Branco dei Lupi e sul passato di Jasper e Rosalie. Questa conoscenza l’aiuterà a comprendere i legami formati dai licantropi, a riconoscere il suo amore per Jacob Black e a proteggere coloro che ama.





Il nostro commento

Ancora un cambio di regia per il terzo e penultimo capitolo della saga vampire-romance di Stephenie Meyer, stavolta al timone di "Eclipse" troviamo David Slade dell’horror "30 giorni di buio" che confeziona uno dei capitoli più deboli della trilogia con una regia e una messinscena non all’altezza dei film precedenti.

Il film di Slade non funziona nella parte prettamente "action", molto pubblicizzata e che avrebbe dovuto essere il punto di forza di questo episodio, ne in quella "romance", cuore dell’operazione e anima dei romanzi originali.

Il tanto decantato triangolo amoroso e il dilemma di Bella tra il bel mutaforma e il tenebroso vampiro non hanno ragion d’essere. Sin dall’inizio è solo Jacob a creare dubbi e a cercare di convincere Bella e noi spettatori che lui è la giusta alternativa ad una "non-vita" in balia della sete oscura, Bella sa esattamente cosa vuole e il dubbio che lo script vorrebbe insinuare, sciorinando un bacio assolutamente pretestuoso tra Bella e Jacob che ipotizza una debolezza della ragazza verso il presunto "terzo incomodo" risulta davvero poco credibile.

La diatriba tra l’Otello Edward e il rassicurante Jacob si limita a qualche sguardo torvo e velata minaccia, sin dalle prime sequenze si capisce che finirà tutto a "taralucci e vino" compresa la secolare rivalità tra "mutaforma" e "freddi" che verrà accantonata in men che non si dica per difendere un essere umano intenzionato a trasformarsi in un vampiro per amore, insomma alla faccia delle tradizioni e della coerenza.

In "Eclipse" c’è uno spreco di talenti davvero imperdonabile, la Stewart che tenta per tutto il film di traviare il povero Pattinson che difende strenuamente la sua purezza; Lautner perennemente corrucciato impegnato a sfoggiare bicipiti e addominali; la new entry Bryce Dallas Howard poco più che un’ombra per l’intero film per poi uscire di scena in maniera imbarazzante nel finale e infine Dakota Fanning che con i suoi Volturi spunta, come nel secondo film, poco prima dei titoli di coda per un’intervento che definire superfluo è un eufemismo.

Concludiamo con le sequenze action, poche e mal gestite. Slade aveva parlato di uno scontro finale che avrebbe ricordato le epiche battaglie de "Il signore degli Anelli" (alla faccia dell'entusiasmo), quello a cui si assiste è invece uno scialbo incrocio tra una partita di football americano con tanto di placcaggi e qualche acrobazia alla Matrix, il tutto tanto innocuo quanto poco coinvolgente, magari Slade avrebbe dovuto riguardarsi la sequenza della partita di baseball presente nel primo capitolo diretto dalla Hardwicke.

Insomma "Eclipse" delude su tutta la linea rivelandosi nettamente inferiore sia al più suggestivo New Moon che al primo capitolo Twilight che resta il migliore della serie.





Curiosità



Kristen Stewart ha ricevuto il suo diploma di scuola superiore per corrispondenza una settimana prima delle riprese della scena di diploma di Bella.



Tom Felton e Channing Tatum sono stati entrambi presi in considerazione per il ruolo di Riley.



Taylor Lautner in un'intervista ha detto che la censura ha richiesto che i lupi fossero privi di genitali.



Kristen Stewart indossa una parrucca per questo film dopo aver tagliato i capelli corti per il film The Runaways (2010).



"Eclipse" è il libro della serie di Twilight preferito da Taylor Lautner.



Sia Paul Weitz che Drew Barrymore sono stati considerati per la regia.



Il regista David Slade aveva parlato contro la serie Twilight, affermando che non si sarebbe mai avvicinato al franchise. Poco dopo che è stato annunciato come regista di Eclipse ha dovuto rimangiarsi in fretta il suo precedente intervento, sostenendo che era stato un gioco e che aveva detto quelle cose per promuovere alcuni cortometraggi comici.



Rachelle Lefevre è stata licenziata dalla Summit Entertainment perché il suo programma di riprese si sarebbe sovrapposto a quella del suo altro film La versione di Barney (2010). L'attrice è stata così sostituita da Bryce Dallas Howard.



Miranda Kerr e Vanessa Hudgens sono state considerate per interpretare Leah Clearwater.



Le scene di Victoria Building e il suo "esercito" sono basate sul racconto "La breve seconda vita di Bree Tanner" scritto da Stephenie Meyer e distribuito in una prima bozza al cast.



La scena nel parcheggio in cui Jane tortura e sottomette Felix in un momento di insubordinazione non avviene in nessuna parte del romanzo originale.



Chris Weitz era così occupato a completare The Twilight Saga: New Moon che ha rifiutato la possibilità di dirigere questo sequel.



In alcune scene le iridi dei Cullen sono completamente nere piuttosto che del loro solito colore topazio dorato. Mentre questo non è spiegato direttamente nel film, fa invece riferimento direttamente ai romanzi come indicatore di fame estrema di un vampiro.



Il film costato 68 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 698.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Howard Shore (Il silenzio degli innocenti, The Aviator, The Departed).

Howard Shore ha vinto 3 Premi Oscar: Miglior colonna sonora per Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello e Miglior colonna sonora e canzone originale per Il Signore degli Anelli: il ritorno del Re.



La colonna sonora include anche brani di Muse, Sia. Black Keys, Vampire Weekend, CeeLo Green.



La compilation del film:

1. Eclipse (All Yours) - Metric

2. Neutron Star Collision (Love is Forever) - Muse

3. Ours - The Bravery

4. Heavy In Your Arms - Florence + The Machine

5. My Love - Sia

6. Atlas - Fanfarlo

7. Chop And Change - The Black Keys

8. Rolling In On A Burning Tire - The Dead Weather

9. Let's Get Lost - Beck and Bat For Lashes

10. Jonathan Low - Vampire Weekend

11. With You In My Head (feat. The Black Angels) - Unkle

12. A Million Miles An Hour - Eastern Conference Champions

13. Life On Earth - Band Of Horses

14. What Part Of Forever - CeeLo Green

15. Jacob's Theme - Howard Shore



Le musiche originali del film:

1. Riley

2. Compromise / Bella's Theme

3. Bella's Truck / Florida

4. Victoria

5. Imprinting

6. The Cullens Plan

7. First Kiss

8. Rosalie

9. Decisions, Decisions?

10. They're Coming Here

11. Jacob Black

12. Jasper

13. Wolf Scent

14. Mountain Peak

15. The Kiss

16. The Battle / Victoria Vs.Edward

17. Jane

18. As Easy As Breathing

19. Wedding Plans

