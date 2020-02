Stasera in tv: "Salvate il soldato Ryan" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 febbraio 2020

Rete 4 stasera propone "Salvate il soldato Ryan", film di guerra del 1998 diretto da Steven Spielberg e interpretato Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel, Paul Giamatti e Tom Sizemore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Tom Hanks: Cap. John H. Miller

Edward Burns: Richard Reiben

Matt Damon: James Francis Ryan

Tom Sizemore: Serg. Michael Horvath

Jeremy Davies: Capr. Timothy E. Upham

Adam Goldberg: Stanley Mellish

Barry Pepper: Daniel Jackson

Giovanni Ribisi: Irwin Wade

Vin Diesel: Adrian Caparzo

Ted Danson: Cap. Fred Hamill

Paul Giamatti: Serg. William Hill

Dennis Farina: Ten. col. Walter Anderson

Nathan Fillion: James Frederick Ryan

Leland Orser: Ten. De Windt

Harve Presnell: Gen. George C. Marshall

Bryan Cranston: Col. Mac

Harrison Young: James Francis Ryan (anziano)

Kathleen Byron Mrs. Ryan

Joerg Stadler: Steamboat Willie

Max Martini: Capr. Henderson

Ryan Hurst: Paracadutista Mandelsohn

Nick Brooks: Paracadutista Joe

Adam Shaw: Delancey

Rolf Saxon: Briggs

Corey Johnson: Radiofonista

Dale Dye: Colonnello

David Wohl: Capitano

Dylan Bruno: Toynbe

Leo Stransky: Cecchino tedesco

Markus Napier: Maggiore tedesco nel Tank

Andrew Scott: Soldato sulla spiaggia

John de Lancie: Lettore lettera

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Cap. John H. Miller

Corrado Conforti: Richard Reiben

Fabrizio Manfredi: James Francis Ryan

Roberto Pedicini: Serg. Michael Horvath

Alessandro Tiberi: Capr. Timothy E. Upham

Roberto Certomà: Stanley Mellish

Davide Chevalier: Daniel Jackson

Stefano Crescentini: Irwin Wade

Pasquale Anselmo: Adrian Caparzo

Antonio Sanna: Cap. Fred Hamill

Luciano De Ambrosis: Ten. col. Walter Anderson

Francesco Bulckaen: James Frederick Ryan

Mino Caprio: Ten. De Windt

Renato Mori: Gen. George C. Marshall

Michele Gammino: Col. Mac

Cesare Barbetti: James Francis Ryan (anziano)

Oliviero Dinelli: Steambot Willie

Riccardo Rossi: Capr. Henderson

Massimo De Ambrosis: Paracadutista Mandelsohn





La trama

Il film si apre con l'invasione alleata della Normandia il 6 giugno 1944, i membri del 2° battaglione Ranger guidati dal Capitano Miller (Tom Hanks) si trovano nell'inferno di Omaha Beach.

Durante i combattimenti due fratelli vengono uccisi in azione. In precedenza anche un terzo fratello era morto e la loro madre, la signora Ryan, riceve tutti e tre le comunicazioni lo stesso giorno.

Il Capo di stato maggiore dell'esercito George C. Marshall (Harve Presnell) saputo di un quarto fratello, il soldato James Ryan, decide di inviare Miller e 7 uomini in missione per trovarlo e riportarlo a casa da sua madre...





Il nostro commento

Steven Spielberg non si lascia irretire dalla brutalità della guerra e la porta su schermo in tutta la sua crudezza, ma anche in tutta la sua tragica "epica" confezionando di fatto un classico che, Premi Oscar a prescindere, è da annoverare tra i film di guerra più belli di sempre.

Un volenteroso cast, una messinscena che definire impressionante è un eufemismo e il volto familiare di Tom Hanks a ricordarci che la guerra è combattuta da uomini e non da eroi.

Salvate il soldato Ryan si presenta come un'esperienza filmica intensa e a tratti difficile da sostenere, ma proprio per questo capace di restare scolpita nell'immaginario regalando tutte le emozioni del grande cinema hollywoodiano.





Curiosità



Il film è stato candidato a 11 Premi Oscar vincendo 5 statuette: Migliore regia (Steven Spielberg), Migliore fotografia (Janusz Kaminski), Miglior montaggio (Michael Kahn), Miglior sonoro (Gary Rydstrom, Gary Summers, Andy Nelson e Ron Judkins) e Miglior montaggio sonoro (Gary Rydstrom e Richard Hymns).



Tom Sizemore stava combattendo una dipendenza da droga durante le riprese. Steven Spielberg gli diede un ultimatum avvertendolo che il suo sangue sarebbe stato testato sul set ogni giorno di riprese e se una sola volta il test fosse risultato positivo l'attore sarebbe stato licenziato in tronco e la parte di Horvath rigirata con un altro attore, questo anche se si fosse arrivati in prossimità della fine delle riprese.



I due soldati "tedeschi" che cercano di arrendersi parlano ceco ed esclamano: "Per favore, non mi sparare, io non sono tedesco, sono ceco, non ho ucciso nessuno, io sono ceco!". Si trattava di uomini per lo più cechi e polacchi fatti prigionieri in paesi dell'Europa orientale invasi dalla Germania e forzati a combattere nell'esercito tedesco.



Il cast (tranne Matt Damon) ha affrontato un estenuante corso di addestramento intensivo di una settimana su incarico del consulente tecnico Dale Dye. Tom Hanks, che era stato precedentemente addestrato da Dye per le scene di guerra in Vietnam del film Forrest Gump, è stato l'unico di loro che sapeva che sarebbe stata un'esperienza dura e senza compromessi: "Gli altri ragazzi, credo, si aspettavano qualcosa di simile ad un campeggio nei boschi e forse apprendere le cose seduti attorno al fuoco".



Steven Spielberg aveva scelto Matt Damon come Ryan perché voleva un attore sconosciuto con uno sguardo "All-American". Non immaginava che Damon avrebbe vinto un Oscar per Will Hunting - Genio ribelle (1997) diventando famoso poco prima che il film uscisse nelle sale.



Il film è stato bloccato dalla censura indiana per troppa violenza. Sono stati chiesti a Steven Spielberg alcuni tagli, ma il regista rifiutò dicendo che preferiva che il film non uscisse in India. Rendendosi conto della della situazione, l'allora Ministro degli Interni indiano ha visionato il film di persona e molto impressionato ha ordinato che venisse rilasciato senza tagli.



La scena di Omaha Beach è costata 11 milioni dollari e ha coinvolto fino a 1000 comparse, alcune delle quali erano membri riservisti dell'esercito irlandese.



Molti veterani del D-Day si sono congratulati con il regista Steven Spielberg per l'autenticità del film, tra cui l'attore James Doohan, meglio conosciuto come lo "Scotty" di Star Trek. Doohan ha perso il dito medio della mano destra ed è stato ferito a una gamba durante la guerra. Inoltre ha partecipato all'invasione della Normandia il 6 giugno 1944 a Juno Beach, dove la terza divisione di fanteria canadese ha condotto l'attacco. Doohan ha lodato Spielberg per non aver tralasciato alcun dettaglio cruento.



Due dei mezzi da sbarco usati nelle scene di Omaha Beach erano effettivamente in uso durante la seconda guerra mondiale.



Nel 2006 Tom Hanks è stato inserito come menbro onorario nella Hall of Fame del 75º Reggimento Rangers, in gran parte grazie alla sua interpretazione del Capitano John Miller.



Il Department of Veterans Affairs ha istituito uno speciale numero 800 per supportare le centinaia di ex soldati che sono stati traumatizzati dopo aver visto il film.



Anche se Steven Spielberg ha ridotto la saturazione del colore del film del 60% per ragioni artistiche, i principali canali satellitari e numerosi canali di tv via cavo americani quando hanno trasmesso il film hanno alzato il "guadagno" cromatico per rivalorizzare la saturazione del colore portandola a livelli normali. Hanno fatto questo perché i primi due giorni di trasmissione del film i loro centralini del servizio clienti sono stati sommersi dalle telefonate di telespettatori che lamentavano che qualcosa non andava con il colore.



40 barili di sangue finto sono stati utilizzati nella scena della battaglia di apertura.



Dato che Steven Spielberg ha rifiutato di tagliare le scene violente, il film è stato vietato in Malesia.



A Edward Norton è stato offerto il ruolo del soldato Ryan, ma lo rifiutò.



Gli effetti sonori degli spari che si sentono nel film sono stati registrati con vere armi da fuoco con veri proiettili sparati da armi d'epoca autentiche.



La scena in cui il soldato Jackson uccide il cecchino tedesco sparando un colpo trapassando l'occhio dell'uomo è basata su un vero colpo incredibile messo a segno dal Marine Carlos Hathcock durante la guerra del Vietnam. La sequenza è simile con la differenza che il colpo di Hathcock, considerato uno dei più famosi cecchini degli Stati Uniti, è stato sparato "solo" da 91 metri. Jackson nel film spara invece da una distanza di 365 metri (A questa distanza anche con un moderno fucile di precisione il tiro sarebbe impossibile).



Il ruolo di Caparzo è stato scritto appositamente per Vin Diesel dopo che il regista Steven Spielberg lo aveva visto in "Strays", film indipendente del 1997 scritto, diretto, interpretato e prodotto dallo stesso Diesel.



Lo storico militare e scrittore Stephen Ambrose in una proiezione speciale del film organizzata per lui ha dovuto chiedere di fermare la proiezione per 20 minuti perché non risuciva a gestire l'intensità della sequenza di apertura. Dopo l'interuzione è stato in grado di tornare in sala di proiezione e guardare il film fino alla sua conclusione.



Billy Bob Thornton ha rifiutato il ruolo di sergente Horvath perché non voleva filmare le scene della spiaggia in Normandia a causa di una sua fobia per l'acqua.



Vin Diesel è stato pagato 100.000 dollari per il ruolo di Caparzo.



Il Cap. Dale Dye, consigliere militare del film, appare su schermo nei panni di un colonnello in una scena con il generale George C. Marshall. E' l'ufficiale dai capelli bianchi che consiglia a Marshall di non inviare una squadra di soccorso per Ryan.



L'apporto della Industrial Light & Magic alla pellicola è stato significativamente minimizzato in modo da non da non trasformarlo in un film di effetti speciali. Il contributo dela ILM tuttavia è stato minimo, ma estremamente necessario in quanto la maggior parte dei colpi di proiettile durante l'attacco a Omaha Beach sono stati creati digitalmente.



La Battaglia di Ramelle non mai avuto luogo. La città e la battaglia sono entrambe immaginarie.



La sceneggiatura di Robert Rodat è stata acquistata dal produttore Mark Gordon, ma solo dopo la stesura di ben 11 bozze.



Nel 2007 l'American Film Institute ha inserito il film al settantunesimo posto della classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi.



E' il film preferito dell'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush.



Il direttore della fotografia Janusz Kaminski appare nel film in un cameo: è un regista di documentari.



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 481.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar John Williams assiduo collaboratore di Steven Spielberg.

assiduo collaboratore di Steven Spielberg.

Tra i film musicati da John Williams per Spielberg ricordiamo I predatori dell'arca perduta, Lo squalo, E.T. - L'extraterrestre, Schindler's List, Jurassic Park e War Horse.



TRACK LISTINGS:

1. Hymn to the Fallen (6:10)

2. Revisiting Normandy (4:06)

3. Omaha Beach (9:15)

4. Finding Private Ryan (4:37)

5. Approaching the Enemy (4:31)

6. Defense Preparations (5:54)

7. Wade's Death (4:30)

8. High School Teacher (11:03)

9. The Last Battle (7:57)

10. Hymn to the Fallen (Reprise) (6:10)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]