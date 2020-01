Stasera in tv: "Viva l'Italia" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 31 gennaio 2020

Rai 3 stasera propone "Viva l'Italia", commedia del 2012 diretta da Massimiliano Bruno (Nessuno mi può giudicare) e interpretata da Raoul Bova, Michele Placido, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann e Rocco Papaleo.

Cast e personaggi

Raoul Bova: Riccardo Spagnolo

Michele Placido: Michele Spagnolo

Ambra Angiolini: Susanna Spagnolo

Edoardo Leo: Marco

Alessandro Gassmann: Valerio Spagnolo

Maurizio Mattioli: Antonio

Rocco Papaleo: Tony

Rolando Ravello: onorevole Angelo Giansanti

Massimiliano Bruno: presentatore del programma tv che legge la Costituzione

Sarah Felberbaum: Valentina

Isabelle Adriani: paziente ospedale

Imma Piro: Giovanna

Camilla Filippi: Elena

Nicola Pistoia: Roberto D'Onofrio

Isa Barzizza: Marisa

Sergio Fiorentini: Cesare

Remo Remotti: Annibale

Massimiliano Vado: Max

Samantha Fantauzzi: Sonia, l'amante

Edoardo Maria Falcone: stalker

Barbara Folchitto: Anna

Patrizia Pellegrino: conduttrice talk show

Frankie HI-NRG MC: Mc presentatore della Jam

Ninni Bruschetta: se stesso

Paola Minaccioni: logopedista

Federica Cifola: vicina di casa

Edoardo Pesce: Mazzone

Stefano Fresi: Santini

Valerio Aprea: il regista

Lucia Ocone: la cameriera di casa Spagnolo

Cristiano Malgioglio: se stesso

Alessandro Mannarino: se stesso

Luca Angeletti: collega di Riccardo

Elena Cucci: Stefania Silipo, attrice antagonista

Carlo De Ruggieri: Cosentino

Daniela Martani: spettatrice del talk show

Gian Luca Mandarini: Scorfano





La trama

E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, un nome forte, di quelli che comandano, ed ha tre figli: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buonannulla in carriera che deve tutto al padre.

In oltre trent’anni di onorata carriera Michele ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali che hanno flagellato il nostro paese. L’ultima cosa al mondo che dovrebbe succedere ad un uomo del genere è dire la verità...

Eppure, dopo una notte trascorsa con una “promettente” soubrette televisiva, Michele viene colto da un malore, si salva, ma non senza conseguenze. L’apoplessia ha colpito proprio la parte del cervello che controlla i freni inibitori ed ora il politico dice tutto ciò che gli passa per la testa, fa tutto quello che gli va e non ha la minima cognizione della gravità delle sue azioni. Da questo momento in poi Michele Spagnolo diventa una mina vagante per se stesso, per la famiglia e per il partito.





Il nostro commento

La seconda regia di Mssimiliano Bruno purtroppo non è all'altezza del brillante debutto Nessuno mi può giudicare, stavolta si cerca di ironizzare su un incontrollabile e impellente bisogno di dire la verità di un politico che fa crollare il teatrino ipocrita che l'uomo ha allestito in anni di "onorata" carriera.

Lodevole l'intento, ma Bruno non riesce a trovare il giusto equilibrio tra serio e faceto, non si ride abbastanza e le caratterizzazioni sfiorano spesso e volentieri la macchietta (vedi la brava Ambra Angiolini con zeppola).





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Giuliano Taviani e Carmelo Travia .

Giuliano Taviani (Boris - il film) ha musicato anche il precedente Nessuno mi può giudicare sempre diretto da Massimiliano Bruno.



La colonna sonora include brani di Caparezza, Daniele Silvestri e Frankie HI-NRG.



1. Alita gli ani - Caparezza

2. Il mio nemico - Daniele Silvestri

3. Svegliatevi Italiani - Mannarino

4. Imparerò - Luca D'Aversa

5. Le risposte che non hai - Emilia Bruno

6. La neve di Eva - Giangrande

7. La verità - Marco Conidi & Maurizio Filardo

8. Italia - Mino Reitano

9. Viva l'Italia - Marco Conidi, Maurizio Filardo, Frankie HI-NRG & Piji

10. Senti il sentimento - Massimiliano Bruno

11. Quelli che benpensano - Frankie HI-NRG

12. Manusc (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

13. In bilico - (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

14. Scorfano - (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

15. Stalker - (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

16. La Costituzione - (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

17. Xanax - (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

18. Ritorno a casa - (Giuliano Taviani e Carmelo Travia)

19. Mio padre - (remix Marco Meschini) - Massimiliano Bruno

