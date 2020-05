Stasera in tv: "The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 8 maggio 2020

Italia 1 stasera propone "The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2", fantasy romantico del 2011 diretto da Bill Condon e interpretato da Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Cast e personaggi

Kristen Stewart: Bella Swan

Robert Pattinson: Edward Cullen

Taylor Lautner: Jacob Black

Peter Facinelli: Dr. Carlisle Cullen

Elizabeth Reaser: Esme Cullen

Ashley Greene Alice Cullen

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Nikki Reed: Rosalie Hale

Billy Burke: Charlie Swan

Chaske Spencer: Sam Uley

Mackenzie Foy: Renesmee Cullen

Maggie Grace: Irina

Jamie Campbell Bower Caius

Christopher Heyerdahl: Marcus

Michael Sheen: Aro

Lateef Crowder: Santiago

Daniel Cudmore: Felix

Charlie Bewley: Demetri

Billy Wagenseller: Vasilii

Dakota Fanning: Jane

Cameron Bright: Alec

Andrea Powell: Sasha

MyAnna Buring: Tanya

Casey LaBow: Kate

Mía Maestro: Carmen

Christian Camargo: Eleazar

Omar Metwally: Amun

Andrea Gabriel: Kebi

Angela Sarafyan: Tia

Rami Malek: Benjamin

Tracey Heggins: Senna

Judith Shekoni: Zafrina

Lee Pace: Garrett

Patrick Brennan: Liam

Lisa Howard: Siobhan

Marlane Barnes: Maggie

Bill Tangradi: Randall

Toni Trucks: Mary

Erik Odom: Peter

Valorie Curry: Charlotte

Joe Anderson: Alistair

Guri Weinberg: Stefan

Noel Fisher: Vladimir

Amadou Ly: Henri

Janelle Froehlich: Yvette

Masami Kosaka: Toshiro

Alex Rice: Sue Clearwater

Wendell Pierce: J. Jenks

Julia Jones: Leah

Booboo Stewart: Seth

J. D. Pardo: Nahuel

Marisa Quinn: Huilen

Christie Burke: Renesmee Cullen diciottenne

Angelo Renai: Minister Weber

Gil Birmingham: Billy Black

Justin Chon: Eric Yorkie

Sarah Clarke: Renee Dwyer

Jodelle Ferland: Bree Tanner

Edi Gathegi: Laurent

Cam Gigandet: James

Kiowa Gordon: Embry Call

Graham Greene: Harry Clearwater

Tyson Houseman: Quil Ateara

Bryce Dallas Howard: Victoria

Anna Kendrick: Jessica Stanley

Tinsel Korey: Emily Young

Rachelle Lefevre: Victoria

Alex Meraz: Paul

Bronson Pelletier: Jared

Xavier Samuel: Riley Biers

Christian Serratos: Angela Weber

Carolina Virguez: Kaure

Michael Welch: Mike Newton

Doppiatori italiani

Ilaria Latini: Alice Cullen

David Chevalier: Jacob Black

Federica De Bortoli: Bella Cullen

Stefano Crescentini: Edward Cullen

Davide Albano: Jasper Hale

Laura Lenghi: Rosalie Hale

Marco Vivio: Emmet Cullen

Sandro Acerbo: Carlisle Cullen

Giò Giò Rapattoni: Esme Cullen

Chiara Gioncardi: Tanya





La trama

Bella (Kristen Stewart) dopo aver sacrificato la sua vita mortale per far nascere sua figlia è stata trasformata da Edward (Robert Pattinson) in vampiro e si trova ora a doversi abituare ad un nuovo modo di esistere e a poteri strabilianti tutti da scoprire, che si sono palesati insieme ad un’inevitabile sete di sangue che Edward l’aiuterà a controllare.

Nel frattempo Jacob (Taylor Lautner) dopo aver stabilito una connessione con la bambina ne diventa una sorta di custode, ma un pericolo al di là di ogni immaginazione sta per turbare l’armonia della neo-famiglia. Gli spietati Volturi tratti in inganno scambieranno la piccola Rensmee per una bambina immortale, un abominio la cui creazione va punita con la morte e così intraprenderanno un viaggio per trovare i Cullen e sterminarli, ma la nuova famiglia di Bella è pronta a dare la vita per proteggere la bambina.





Il nostro commento

Seconda parte che non cambia registro e si presenta come pellicola riservata ai soli fan e di contro cinematograficamente irrilevante in ogni suo aspetto, con situazioni e dinamiche tra i personaggi che spesso e volentieri scatenano comicità involontaria.

I personaggi nel corso della saga hanno subito un’involuzione all’insegna del caricaturale, ci riferiamo in particolare ai Volturi e al personaggio di Michael Sheen che nella sequenza finale strappa anche qualche involontaria risata, con una recitazione che definire enfatica è un eufemismo.

Se il personaggio di Kristen Stewart diventa protagonista assoluto mettendo in ombra anche la nuova arrivata, la piccola Mackenzie Foy, chi diventa ancor più evanescente è Robert Pattinson, una sorta di "spalla" oltremodo passiva che lungo la strada perde anche il suo iniziale ruolo di mentore, che finisce per essere suddiviso tra diversi altri personaggi di supporto.

Bisogna ammettere che "Breaking Dawn Parte 2" resta coerente nel suo rivolgersi ai fan dei libri, ignorando completamente il resto del pubblico, ma il film visto dall’esterno è infarcito di talmente tante ingenuità e personaggi monodimensionali da creare imbarazzo.

Per quanto riguarda la parte visiva si resta fedeli ai capitoli precedenti con i fumettosi "cagnoloni" mutaforma davvero poco credibili a cui si aggiunge il volto di un’improbabile Renesmee neonata modellata in CG, un’inquietante bambola di cera oltremodo posticcia, mentre ci ha sorpreso in positivo la sequenza finale con lo scontro che coinvolge i Volturi, una sequenza una spanna sopra la risibile battaglia finale vista in "Eclipse".

Concludiamo sottolineando il fatto che la saga ha un indiscutibile potere omologante su qualsiasi regista vi si approcci, cancellando ogni traccia di personalità e impronta registica.





Curiosità



Per proteggere Mackenzie Foy sul set, il regista Bill Condon aveva istituito un barattolo in cui tutti i membri del cast e dell'equipaggio dovevavo versare un obolo ogni qual volta venivano dette parolacce o imprecazioni. L'importo raccolto nel barattolo è stato donato ad un ospedale pediatrico.



Oltre a Mackenzie Foy, dieci attrici sono state utilizzate per mostrare la rapida crescita di Renesmee Cullen, così come una bambina animata in CG.



L'iscrizione all'interno del medaglione che Bella dà a Renesmee dice "Plus que ma propre vie" che in francese sta per "Più della mia stessa vita".



Il film è stato girato "back to back" con The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1. Le riprese sono iniziate il 1 ° novembre 2010 e si sono concluse il 15 aprile 2011. Le riprese si è svolta in esterni a Baton Rouge in Louisiana, Rio de Janeiro in Brasile e a Vancouver in Canada.



Sia un bambino animatronico che bambini di 3 settimane di età sono stati utilizzati nel film. Kristen Stewart ha preferito lavorare con i bambini veri, perché sentiva che aiutavano a rendere migliore la sua performance.



Mackenzie Foy ha saputo di aver avuto la parte mentre stava girando un episodio della serie tv Hawaii Five-0.



Dakota Fanning pronuncia una sola parola nel film: "Pain".



La scena di battaglia tra i Cullen, i loro alleati e i Volturi è stata scritta per dare al film una sequenza d'azione drammatica e non era presente nel libro.



Il film è costato 120 milioni dollari di dollari, budget che fa di questo film il capitolo più costoso della saga. L'Incasso totale globale di questo ultimo film è di circa 829 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carter Burwell , compositore anche per Twilight e Breaking Dawn Parte 1.

Carter Burwell ha all'attivo diverse collaborazioni con il regista Bill Condon per il quale ha musicato anche i film biografici Demoni e dei (1998), Kinsey (2004) e Il quinto potere (2013).



La colonna sonora include il singolo "A Thousand Years (Part Two)" scritto e interpretato da Christina Perry appositamente per il film. La Perry è una grande fan della saga di Twilight: "Ho scritto la canzone di Edward e Bella dalla loro prospettiva...Credo che questa probabilmente sia la canzone d’amore più pura che abbia mai scritto. Si tratta del tipo più semplice di amore e di un amore senza tempo...Ho amato la storia dal primo giorno".



TRACK LISTINGS:

1. Passion Pit – Where I Come From

2. Ellie Goulding – Bittersweet

3. Green Day – The Forgotten

4. Feist – Fire in the Water

5. The Boom Circuits – Everything and Nothing

6. St. Vincent – The Antidote

7. Pop ETC – Speak Up

8. Iko – Heart of tone

9. A Boy and His Kite – Cover Your Tracks

10. James Vincent McMorrow – Ghosts

11. Paul McDonald & Nikki Reed — All I’ve Ever Needed

12. Reeve Carney – New For You

13. Christina Perri – A Thousand Years (Part Two)

14. Carter Burwell – Plus Que Ma Prope Vie

