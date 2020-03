Stasera in tv: "Il vento del perdono" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 8 marzo 2020

Rete 4 stasera propone Il vento del perdono (An Unfinished Life), film drammatico del 2005 diretto da Lasse Hallström con Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Robert Redford: Einar Gilkyson

Jennifer Lopez: Jean Gilkyson

Morgan Freeman: Mitch Bradley

Josh Lucas: Sceriffo Crane Curtis

Becca Gardner: Griff Gilkyson

Damian Lewis: Gary Winston

Doppiatori italiani

Cesare Barbetti: Einar Gilkyson

Renato Mori: Mitch Bradley

Ilaria Stagni: Jean Gilkyson

Massimo De Ambrosis: Sceriffo Crane Curtis

Giulia Franceschetti: Griff Gilkyson

Riccardo Rossi: Gary Winston





La trama

Einar Gilkyson (Robert Redford) dopo aver perso il figlio si è chiuso in se stesso usando il suo ranch per isolarsi e proteggersi dal dolore, lontano da emozioni e sofferenza; l’unico che ancora riesce ad avere un rapporto con lui è il suo lavorante e amico di lunga data Mitch Bradley (Morgan Freeman).

La vita solitaria di Einar sta per per essere sconvolta dall’arrivo della moglie del figlio, la bella Jean (Jennifer Lopez) in fuga dal fidanzato violento, accompagnata dalla nipotina Griff (Becca Gardner). La presenza della donna non è gradita, Einar ritiene lei responsabile dell’allontanamento e della morte del figlio e cercherà senza mezzi termini di farglielo capire.

I primi approcci saranno ruvidi, Einar non è più abituato a confrontarsi con il prossimo, figuriamoci con due donne, ma con l’aiuto dell’amico Mitch, lentamente e inesorabilmente, l’amore e l’affetto repressi verranno a galla insieme alla sofferenza latente che potrà finalmente trovare uno sfogo.





Il nostro commento

Il regista svedese Lasse Hallstrom utilizza una suggestiva location per questo melò a sfondo familiare e prosegue il suo discorso su emozioni e famiglia iniziato con Buon compleanno Mr. Grape e proseguito con Le regole della casa del sidro.

Grande intesa fatta di sguardi e mezze parole per i due veterani Morgan Freeman e Robert Redford, due attori che sanno esattamente come "non recitare" fornendo performance sempre coinvolgenti, entrambi sempre misurati e nei ranghi.

La Lopez se la cava bene, nulla di memorabile, ma fa il suo lavoro e come al solito ce la mette tutta per rendere il suo personaggio credibile, certo i duetti con un mostro sacro come Redford ne mostrano impietosamente i limiti, ma la sua Jean alla fine dei conti convince.

Al resto ci pensa la bella location, la fascinosa spartana ruvidezza della vita da cowboy e una regia furba e sempre pronta a cogliere l’attimo. Il vento del perdono si rivela un buon dramma che non mancherà di emozionare e per contenuti e intenti senza dubbio adatto a tutti.





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo "An Unfinished Life" di Mark Spragg.



Questo è l'ultimo film che vede Robert Redford doppiato da Cesare Barbetti.



Benché ambientato nel Wyoming, il film è stato girato a Kamloops nella Columbia britannica (Canada). La società di produzione ha chiesto in licenza il logo "M" di Marion, il design e i loghi delle auto della polizia e ha chiesto fotografie delle uniformi degli agenti.



Il film è dedicato a Karin Lyberg-Hallström e Britta Olin, le madri rispettivamente del regista Lasse Hallström e della moglie di quest'ultimo, l'attrice Lena Olin.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 18.



La colonna sonora



Christopher Young (Drag Me to Hell, Hurricane - Il grido dell'innocenza) aveva originariamente musicato il film, ma il suo lavoro è stato respinto e sostituito con musiche originali di Deborah Lurie (One for the Money, Footloose, Vicino a te non ho paura).



TRACK LISTINGS:

1. Main Title

2. The Bear Is Back

3. Photos Of Dad

4. Einar's Bike Ride

5. Visiting Griffin / A Lonely Evening

6. Honey

7. Mitch Visits The Bear

8. Leaving Gary

9. Jean's Arrival

10. Driving With Crane

11. Ride To The Gravesite

12. Lost In Thought

13. The Night Griffin Died

14. Trying To Forgive

15. Driving Lesson

16. Einar Takes Action

17. Breaking And Entering

18. At The Hospital / Forgiveness

19. Gary On The Bus

20. Einar's Story

21. Sneaking Out

22. A Long Awaited Freedom

23. Mitch's Dream / End Title



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]