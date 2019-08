Stasera in tv: "Via dall'incubo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 26 agosto 2019

Rai 3 stasera propone Via dall'incubo (Enough), thriller del 2002, diretto da Michael Apted e interpretato da Jennifer Lopez, Billy Campbell e Juliette Lewis.

Cast e personaggi

Jennifer Lopez: Erin "Slim" Hiller

Billy Campbell: Mitch Hiller

Tessa Allen: Gracie Hiller

Juliette Lewis: Ginny

Dan Futterman: Joe

Bill Cobbs: Jim Toller

Christopher Maher: Phil

Fred Ward: Jupiter

Noah Wyle: Robbie

Doppiatori italiani

Pinella Dragani: Erin "Slim" Hiller

Vittorio De Angelis: Mitch Hiller

Erica Necci: Gracie Hiller

Eleonora De Angelis: Ginny

Sandro Acerbo: Joe

Renato Mori: Jim Toller

Luciano De Ambrosis: Jupiter

Roberto Chevalier: Robbie





La trama

Slim (Jennifer Lopez) è una cameriera che lavora in una anonima tavola calda che una sera incontra Mitch (Billy Campbell) che la difende da un cliente inopportuno. Così tra i due nasce scocca la scintilla e Slim si ritrova sposata e con una bimba a gestire un tranquillo menage familiare e una serenità pienamente vissuta.

Il giocattolo purtroppo si rompe, Mitch si scopre un fedifrago e quando lei lo accusa e minaccia di andarsene con la figlia, lui esplode e sfoga tutta la violenza sopita fino ad allora sulla povera Slim, che si trova indifesa a fronteggiare l’ira funesta dell’orco rivelato.

Slim osteggiata dal potere del marito e dalle autorità per nulla interessate ad aiutarla con l’aiuto di alcuni amici organizza la fuga, tutto sembra funzionare, anche la nuova identità, ma Mitch ben presto ritrova lei e la figlia e la donna ripiomba in un incubo fatto di minacce e terrore.

Così avviene la metamorfosi: l'acquisita consapevolezza di avere un corpo che può rivelarsi un arma e un insegnante di arti marziali esperto di difesa personale faranno si che Slim, riconquistata la propria sicurezza, escogiti un piano per liberarsi dell’odiato e brutale consorte.





Il nostro commento

Via dall'incubo fa parte di quel periodo in cui ogni ruolo di Jennifer Lopez era una scusa per un fuoco di fila di compiaciute stroncature, in qualche caso giustificate e in qualche altro perpetrate a prescindere dalla reale qualità delle pellicole.

In questo caso ad essere criticato è il regista Michael Apted (Gorilla nella nebbia, Extreme Measures - Soluzioni estreme ) e la confezione del film anziché l'interpretazione della Lopez, che invece nobilita un thriller approcciato con poca convinzione a livello di sceneggiatura che avrebbe potuto e dovuto rendere più giustizia all'efficace prova della protagonista.

L'approccio poco vigoroso di Apted e una sceneggiatura davvero poco ispirata mettono in risalto la performance della Lopez che dal canto suo ce la mette davvero tutta, anche fisicamente, per tratteggiare una madre disposta a tutto per proteggere sua figlia.

"Via dall'incubo" nonostante evidenti carenze si assesta sul "guardabile", senza guizzi di sorta, ma un film dignitoso nel suo complesso, evidentemente in cerca di un pubblico che vada oltre i fan di Jennifer Lopez.





Curiosità



La tecnica di combattimento appresa da Slim è il Krav Maga ("contact combat") tecnica di autodifesa israeliana.



Il ruolo interpretato da Jennifer Lopez era originariamente destinato a Sandra Bullock.



Per questo film l'attrice Jennifer Lopez è stata nominata ai Razzie Awards 2002 come Peggior attrice protagonista. Lo stesso anno l'attrice ha ricevuto una seconda candidatura come Peggior attrice del decennio per i film: Angel Eyes, Amore estremo, Jersey Girl, Un amore a 5 stelle, Quel mostro di mia suocera e Prima o poi mi sposo.



Il film costato 38 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 51.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David Arnold , compositore britannico famoso soprattutto per le colonne sonore dei film di James Bond: Il domani non muore mai (1997), Il mondo non basta (1999), La morte può attendere (2002), Casino Royale (2006) e Quantum of Solace (2008).

David Arnold è anche l'autore delle musiche della serie tv "Sherlock" che gli sono valse un Emmy.



La colonna sonora include brani di Jennifer Lopez, Sheryl Crow e Jon Joyce.



TRACK LISTINGS:

1. Give Me a Sign

2. F.B.I.?

3. New Leaf

4. Slim and Joe

5. Get Out of the House

6. Goodbye Gracie

7. Training Day

8. Breaking In

9. Setting the Trap

10. Fight Club

11. One of the Lucky Ones

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

Sheryl Crow - All I Wanna Do

Jon Joyce - This Guy's in Love with You

Jon Joyce - I Only Have Eyes for You

Jewel - This Way

Gef Lucena - Home Sweet Home

Aimee Mann - Today's the Day

Kyf Brewer - Keep It Together

DJ Rap - Bad Girl

Jennifer Lopez - Alive

