Stasera in tv: "Il principe abusivo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 27 settembre 2019

Rai 3 stasera propone "Il principe abusivo ", commedia del 2013 diretta e interpretata da Alessandro Siani.

Cast e personaggi

Alessandro Siani: Antonio De Biase

Christian De Sica: Anastasio "Ciambellone" - Ciambellano di corte

Sarah Felberbaum: Principessa Letizia

Serena Autieri: Jessica Quagliarulo

Marco Messeri: Il Re

Lello Musella: Pino

Alan Cappelli Goetz: Gherez

Salvatore Misticone: Professor Ruotolo

Aniello Iorio: Ciro

Augusto Fornari: Fotografo

Gisella Sofio: Anziana Contessa

Sergio Graziani: Anziano Conte

Aldo Bufi Landi: Anziano barista

Clara Bindi: Anziana barista

Mario Zucca: Medico Clinica Test

Aldo Massasso: Arcivescovo

Alessandro Partexano: Cameriere Chalet Des Roses

Mariano Bruno: Cameriere al matrimonio

Frank Carpentieri: Disc Jockey al matrimonio

Ciro Giustiniani: Cameriere al matrimonio

La trama

La principessa Letizia (Sarah Felberbaum) vive nello splendido castello di un piccolo principato con suo padre il Re (Marco Messeri), e il ciambellano Anastasio (Christian De Sica). La giovane è triste e frustrata: i rotocalchi non si occupano di lei e i sudditi la ignorano. Il Re, ordina al Ciambellano di preparare un piano affinché Letizia faccia di nuovo sognare il suo popolo.

L’imbroglio è presto fatto: fingere di innamorarsi di un povero miserabile Antonio De Biase (Alessandro Siani), napoletano disoccupato e maestro nell’arte dello scrocco, creare lo scandalo e far parlare tutti i rotocalchi. Il piano viene attuato: Letizia e Antonio si scontrano “fortuitamente” e lo squattrinato viene ammesso a varcare la soglia del castello. Per accedere ai “piani alti” dovrà seguire gli insegnamenti di etichetta e galateo imposti dal rigido Anastasio.

Il nostro commento

Debutto alla regia di Alessandro Siani che ammiccando a titoli come Amarsi un po' e Piccolo grande amore dei fratelli Vanzina mette in scena una favola romantica su un moderno "cenerentolo".

Evitando paragoni poco consoni con Massimo Troisi, paragoniamo invece lo stile di Siani a quello di Leonardo Pieraccioni, con un'impronta a tinte "romance" tutta puntata alla leggerezza e a tratti talmente schietta nel rivolgersi allo spettatore da perdere diversi colpi dal punto di vista prettamente comico.

Il principe abusivo si pone senza dubbio come valida alternativa alle trivialità da "cinepanettone & affini", ma non possiede la capacità di divertire oltre il minimo sindacale, restando una gradevole e leggerissima commedia da "consumare" senza troppe pretese.

Note di regia

In molti film che ho interpretato, anche in Benvenuti al Sud prima, e Benvenuti al Nord dopo, ho dato un contributo alla sceneggiatura scrivendo qualcosa di mio. Era un'esigenza che sentivo per donare qualcosa in più al mio personaggio e alla storia in genere. Dopo queste esperienze molto positive, mi sembrava giusto mettere le mie intuizioni al servizio di un mio progetto. Per questo nasce Il principe abusivo.

Nei due precedenti film di Miniero, abbiamo assistito alla grande spaccatura tra Nord e Sud, mentre adesso mi premeva affrontare un tema anch'esso molto sentito, il divario tra ricchezza e povertà. Anche questa era un’esigenza: affrontare le differenze sociali e culturali dei due personaggi, due mondi apparentemente paralleli, che grazie all’amore si avvicinano sempre di più. Per la prima volta mi sono cimentato alla regia: è stata un'esperienza molto bella, ho lavorato con una squadra affiatata, un gruppo di lavoro molto forte, una troupe stimolata e stimolante che ha subito mostrato un grande entusiasmo. Tutto questo ha facilitato il mio lavoro e sentire questo trasporto quotidiano ha reso più facile il lavoro di tutti noi. Mi hanno accolto con il sorriso e con una grande complicità fin dal primo giorno di set e ci siamo lasciati con gli occhi lucidi quando sono finite le riprese.

Per quanto riguarda il cast, è stato un grandissimo piacere personale riuscire a fare interpretare agli attori i loro ruoli in maniera elegante e garbata. Nella scelta dei protagonisti, non mi sono fatto condizionare da ciò che avevano fatto precedentemente in altri lavori. È stata una sorta di sfida, perché questo film è stato una prova anche per me, al debutto nel doppio ruolo di regista e attore protagonista. Questa sensazione comune ci ha dato la forza di raggiungere lo stesso risultato con uguale determinazione. Serena Autieri, è stata sempre un’ottima attrice che ha ricoperto ruoli di donna sofisticata. Nella mia sceneggiatura mi piaceva trasformarla in una napoletana autentica, genuina, carnale. Christian De Sica ha spesso interpretato il ruolo del ricco che ostentava il proprio agio, rappresentando un’Italia spesso cinica. La mia sfida personale era fargli interpretare un personaggio tenero, umano. Ho fatto tantissimi provini per cercare una principessa che avesse uno charme e una classe innata. E Sarah Felberbaum è una donna che ha questo talento in modo assolutamente naturale.

La maggior parte delle riprese si sono svolte in Trentino. Ho scelto Merano, perché ha la stessa magia - trasportata al Nord - di Castellabate, un luogo piccolo ma ricco di sensazioni, che donano quel fascino, che era giusto nel mio film e che non avrei potuto trovare in nessun’altra città. [Alessandro Siani]

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del maestro Umberto Scipione che torna a collaborare con Alessandro Siani dopo aver musicato Benvenuti al sud e il sequel Benvenuti al nord, entrambe commedie con protagonista il comico napoletano.

La colonna sonora oltre alle tracce di Scipione include anche brani di Pino Daniele ("Uè Man"), Earth Wind and Fire ("Let's Groove") e Gigi Finizio ("Amore Amaro"), oltre a due cover di "Gocce di pioggia su di me" e " 'O surdato 'Nnammurato" interpretate dal cast.



TRACK LISTINGS:

1. Il Castello Della Principessa - Umberto Scipione

2. Il Principe Abusivo - Umberto Scipione

3. Buona Luna - Umberto Scipione

4. Fuga Per Le Scale - Umberto Scipione

5. Tema d'amore Prevert - Umberto Scipione

6. Marcia del Principe / Buona Luna - Umberto Scipione

7. Let's Groove - Earth, Wind & Fire

8. Il Castello Della Principessa (pianoforte solo) - Umberto Scipione

9. Valzer a Corte - Umberto Scipione

10. Il Traduttore - Umberto Scipione

11. Il Principe Abusivo (pianoforte e fiati) - Umberto Scipione

12. Gocce Di Pioggia Su Di Me - Umberto Scipione, Serena Autieri & Christian De Sica

13. Mammellata - Umberto Scipione

14. Principe Latino - Umberto Scipione

15. Il Principe Abusivo (Come se fossimo amici) - Umberto Scipione

16. Il Principe Abusivo (Ciambellano addio) - Umberto Scipione

17. Habanera - Umberto Scipione

18. Amore Amaro - Gigi Finizio

19. Musica Al Castello Umberto Scipione

20. Vanderetro - Umberto Scipione

21. Scrocco - Umberto Scipione

22. Ue Man! - Pino Daniele

23. Piano A B C - Umberto Scipione

24. Il Castello Della Principessa (Dietro la poltrona) - Umberto Scipione

25. Blu Nhit - Frank Carpentieri

26. Chalet Des Roses (2 violini) - Umberto Scipione

