Stasera in tv: "Il matrimonio che vorrei" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 27 maggio 2019

Rai 3 stasera propone Il matrimonio che vorrei (Hope Springs), commedia del 2012 diretta da David Frankel (Il diavolo veste Prada) e interpretata da Meryl Streep, Tommy Lee Jones e Steve Carell.

Cast e personaggi

Meryl Streep: Kay Soames

Tommy Lee Jones: Arnold Soames

Steve Carell: Dr. Bernie Feld

Elisabeth Shue: Karen

Jean Smart: Eileen

Ben Rappaport: Brad

Marin Ireland: Molly

Mimi Rogers: Carol

Becky Ann Baker: Cora

Susan Misner: Dana Feld

Brett Rice: Vince

Daniel Flaherty: Danny

Damian Young: Mike

Doppiatori italiani

Maria Pia Di Meo: Kay Soames

Dario Penne: Arnold Soames

Massimo De Ambrosis: Dr. Bernie Feld

Roberta Greganti: Karen

Chiara Gioncardi: Molly

Alessandra Cassioli: Carol

Stefano De Sando: Vince

Daniele Giuliani: Danny

Giorgio Locuratolo: Mike





Trama e recensione

Kay (Meryl Streep) e Arnold (Tommy Lee Jones) sono una coppia solida, ma decine d’anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po’ le cose e di ritrovare intimità con il marito.

Quando viene a sapere dell’esistenza di un rinomato terapauta di coppia (Steve Carell) nella cittadina di Great Hope Springs, Kay cerca di persuadere il suo scettico marito, un uomo schivo e abitudinario, a salire su un aereo per andare a trascorrere una settimana intensiva di terapia di coppia.

Già solo convincere il testardo Arnold a sperimentare questo singolare “ritiro”è un’impresa, ma la vera sfida per entrambi arriverà quando cercheranno di liberarsi delle loro inibizioni a letto e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro.





Curiosità



Per il ruolo in questo film Meryl Streep è stata nominata ai Golden Globes come miglior attrice comedy.



Jeff Bridges ha rifiutato il ruolo andato a Tommy Lee Jones.



Il film francese che Kate e Arnold vedono nel cinema è La cena dei cretini (1998), che ha fruito di un remake americano nel 2010 dal titolo A cena con un cretino interpretato da Steve Carell che in questo film interpreta il Dr. Feld.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 114.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Theodore Shapiro (...e alla fine arriva Polly) che torna a collaboare con il regista David Frankel dopo aver musicato Il diavolo veste Prada, Io & Marley e Un anno da leoni.

(...e alla fine arriva Polly) che torna a collaboare con il regista David Frankel dopo aver musicato Il diavolo veste Prada, Io & Marley e Un anno da leoni.

A seguire trovate altri brani inclusi nella colonna sonora.



TRACK LISTINGS:

1. Ain't Love Somethin' - Sam & Ruby

2. More, More, More - Ingrid Michaelson

3. You Make It Better - Shawn Mullins

4. Tormented - Slim Whitman

5. I Can't Face My Friends - Johnny Lindy

6. Glancing Lovers - Stephen James Edwards)

7. I Don't Want to Be Your Mother - Rachael Yamagata

8. Everybody Plays the Fool - The Main Ingredient

9. Light in Your Eyes - Stephan Sechi

10. Let's Stay Together - Al Green

11. Why - Annie Lennox

12. It Ain't Over 'Til It's Over - Lenny Kravitz

13. Bright Side of the Road - Van Morrison

