Stasera in tv: "Mai stati uniti" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 4 ottobre 2019

Rai 3 stasera propone "Mai Stati Uniti", commedia del 2013 diretta da Carlo Vanzina e interpretata da Ambra Angiolini, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia, Anna Foglietta e Ricky Memphis.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ambra Angiolini: Angela

Ricky Memphis: Nino

Anna Foglietta: Carmen

Maurizio Mattioli: Oreste Bracchi

Vincenzo Salemme: Antonio

Giovanni Vernia: Michele

Andrea Pittorino: Roby

Paolo Bessegato: Notaio Garbarino

Daniela Piperno: Psicanalista

Katie Luddy: Regazza Ranch





La trama

Mai stati uniti è la storia di Antonio (Vincenzo Salemme), un cameriere rovinato dalla passione per il gioco, Angela (Ambra Angiolini), una segretaria single divorata dall'ansia e dagli attacchi di panico, Nino (Ricky Memphis) un ex meccanico, divorziato e senza più lavoro, Carmen (Anna Foglietta) una precaria votata unicamente allo shopping e all’apparenza, Michele (Giovanni Vernia) un giovanotto ingenuo cresciuto in uno zoo.

Tra di loro, a parte i guai, i cinque hanno ben poco in comune, anzi non si conoscono proprio. Ma vengono uniti da un notaio, e soprattutto dal destino, grazie all‘eredità di un padre mai conosciuto e di cui nessuno di loro sospettava l’esistenza. Erano fratelli e non lo sapevano! Adesso, per incassare l'eredità, tutti insieme devono portare le ceneri del padre negli United States of America e spargerle in un lago dell’ Arizona...





Il nostro commento

I fratelli Vanzina provano a sfruttare reminiscenze di due dei loro film più riusciti, Vacanze in America e Sognando la California, ma la scrittura è debole e stavolta la formula del road-movie e i paesaggi americani vengono malamente sfruttati.

In Mai stati uniti il divertimento langue, le risate latitano e il turpiloquio regna sovrano anche se bisogna dire che il volenteroso cast ce la mette davvero tutta; da segnalare in positivo la divertente performance di Vincenzo Salemme e in negativo l'irritante personaggio di Giovanni Vernia che tra l'altro si esibisce anche in una scena di nudo integrale totalmente gratuita.





Note di regia

Questo è il terzo film, la terza commedia, che Carlo ed io ambientiamo negli United States of America. Il primo, negli anni 80 fu il cult “Vacanze in America”. Poi, negli anni 90, fu la volta di “Sognando la California”. Erano due film buffi, on the road, con un cast corale. Anche “Mai Stati Uniti” è un film comico corale, on the road. Rispetto agli altri due, però, è un film più maturo che affronta un argomento di grande spessore: il senso della famiglia.

Mettiamo in scena cinque personaggi male in arnese: Vincenzo Salemme, un cameriere rovinato dalla sua passione per il gioco d’azzardo, Ambra Angiolini, una segretaria d’azienda devastata dalle nevrosi, Ricky Memphis, un uomo abbandonato dalla moglie e in caduta libera, Anna Foglietta, una precaria superficiale, molto allegra nella sua vita sessuale, Giovanni Vernia, un bambinone leggermente autistico cresciuto senza genitori in uno zoo. All’inizio del film, questi cinque personaggi scoprono di essere figli dello stesso padre, insomma di essere fratelli. Il viaggio che faranno, tutti insieme, per andare a spargere le ceneri del padre in Arizona (solo così potranno mettere mano ad una cospicua eredità), è un percorso che li farà scontrare, li farà litigare, ma alla fine farà loro scoprire il senso della fratellanza. E della famiglia.

Ci tengo a ribadire che questo è un film comico. Una commedia-comica. Abbiamo cercato, insieme a Carlo e ad Edoardo Falcone, di scrivere una storia piena di situazioni buffe. Abbiamo privilegiato un dialogo sempre pieno di battute. Insomma, siamo tornati a quel cinema di grande intrattenimento popolare che è stato il marchio di fabbrica della nostra lunga cavalcata nel cinema italiano. Penso che sia un film onesto. Scritto con attenzione, ben recitato e soprattutto diretto con grande mestiere e con grande leggerezza da Carlo.

Gli sfondi americani, in South Dakota, in Utah, in Nevada, in Colorado ed in Arizona, rendono il film molto piacevole da vedere. Abbiamo anche cercato di contaminare la storia con riferimenti spiritosi provenienti dal cinema americano. Dal western, ai film più propriamente on the road, “Thelma e Louise”, “Cinque pezzi facili”, “Easy Rider”, fino alle commedie giovanili di oggi tipo “Una notte da leoni”. Credo proprio che “Mai Stati Uniti” sia un film divertente, realizzato con assoluta professionalità.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Giuliano Taviani e Carmelo Travia (Nessuno mi può giudicare) che per i fratelli Vanzina hanno musicato anche Ex - Amici come prima! e Sapore di te.

e (Nessuno mi può giudicare) che per i fratelli Vanzina hanno musicato anche Ex - Amici come prima! e Sapore di te.

La colonna sonora include anche i brani "Drive By" dei Train e due brani di Alan Jackson: "Country Boy" e "The Talkin' Song Repair Blues".



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]