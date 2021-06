Stasera in tv: “Shrek Terzo” su Italia 1

Cast e personaggi

Mike Myers: Shrek

Eddie Murphy: Ciuchino

Cameron Diaz: Principessa Fiona

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Julie Andrews: Regina Lillian

John Cleese: Re Harold

Rupert Everett: Principe Azzurro

Eric Idle: Merlino

Justin Timberlake: Arthur Pendragon

Susanne Blakeslee: regina malvagia

Cody Cameron: Pinocchio / Tre Porcellini

Larry King: Doris, la sorellastra brutta

John Krasinski: Sir Lancillotto

Ian McShane: Capitan Uncino

Cheri Oteri: Bella Addormentata

Regis Philbin: Mabel

Amy Poehler: Biancaneve

Seth Rogen: Capitano della Nave

Maya Rudolph: Raperonzolo

Amy Sedaris: Cenerentola

Conrad Vernon: Uomo Focaccina / Uomo senza testa / Omino pan di Zenzero

Conrad Vernon: Tremotino

Kelly Asbury: mastro di cerimonie

Tom Kane: guardia #1

Christopher Knights: guardia #2

Doppiatori italiani

Renato Cecchetto: Shrek

Nanni Baldini: Ciuchino

Selvaggia Quattrini: Principessa Fiona

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Maria Pia Di Meo: Regina Lillian

Giorgio Lopez: Re Harold

Francesco Prando: Principe Azzurro

Francesco Vairano: Professor Merlino

Flavio Aquilone: Arthur Pendragon

Corrado Conforti: Pinocchio

Mario Bombardieri: Doris, la sorellastra brutta

Andrea Mete: Sir Lancillotto

Laura Latini: Bella Addormentata

Barbara De Bortoli: Biancaneve

Giò Giò Rapattoni: Raperonzolo

Ilaria Latini: Cenerentola

Francesco Sechi: guardia #1

Gianluca Crisafi: guardia #2

Stefano Mondini: Uncino

La trama

Essere un re non è cosa da tutti. specialmente se sei un orco irascibile che puzza come il fondo di una palude. Sposando Fiona, l’ultima cosa che Shrek voleva era regnare su “Molto Molto Lontano”, ma quando Re Harold, il suo suocero ranocchio, improvvisamente muore, a Shrek vengono velocemente prese le misure per la corona. A questo punto, a meno che non trovi un sostituto adatto, il riluttante sedicente re sarà regalmente incastrato per il resto dei suoi giorni. E come se per Shrek questo non fosse già abbastanza, la Principessa Fiona ha un’altra piccola sorpresa in serbo per lui. Disorientato e vacillante per gli impegni che gestire un regno comporta e per l’incombente e imminente paternità, Shrek parte alla ricerca dell’unico altro possibile erede al trono, il cugino di Fiona sparito da tempo, Artie, un emarginato studente liceale medievale. Mentre l’orco è assente, la sua vecchia nemesi Principe Azzurro rialza la sua bella cresta e torna al regno di Molto Molto Lontano, e nella sua testa superficiale e vuota ha solo l’idea del riscatto. Anche con Ciuchino e il sempre più dolce Gatto con gli Stivali dalla loro parte ci vorrà uno sforzo da orchi, e un grandissimo aiuto da parte di Fiona e della sua banda di principesse, perché Shrek e Artie salvino la situazione e trovino il loro “E vissero per sempre felici e contenti”.

Il nostro commento

Lo spassoso orco Shrek e la sua gang di alternativi personaggi delle fiabe arrivano al terzo capitolo con qualche affanno, ma riescono comunque a portare a casa il risultato mettendo molta carne al fuoco, aumentando le caratterizzazioni ed esibendo una tecnica in crescendo che migliora di molto le performance dei due precedenti capitoli. E’ palese la difficoltà degli autori nel far proseguire le avventure dell’orco più famoso di Hollywood, più che altro la stanchezza si percepisce nell’ormai perduta vena dissacrante che ha reso memorabile il primo capitolo e che si trasforma in qualche caratterizzazione sopra le righe e qualche simulato “colpo basso”, fermo restando che anche il terzo capitolo ci regala altri novanta spassosi minuti che valgono in toto il prezzo del biglietto.

Curiosità

Antonio Banderas ha doppiato il Gatto con gli stivali in lingua inglese, spagnola, messicana, italiana e giapponese.

In una scena la vita dell’Uomo focaccina gli passa essenzialmente davanti agli occhi. Non solo questa scena fa riferimento a L’uomo da sei Milioni di Dollari, ma secondo la sequenza l’Uomo focaccina è stato sposato.

Ciuchino e la “draghessa” hanno cinque figli: Coco, Debbie, Peanut, Parfait e Bananas.

Questo terzo film è il primo della serie a non avere una apertura in stile “libro di fiabe” ed è l’unico film della serie in cui la forma umana di Fiona non si vede.

Il film ha detenuto il record per il miglior incasso nel giorno di apertura per un film d’animazione con 38 milioni di dollari. Questo record è stato battuto nel 2010 da Toy Story 3 – La grande fuga con 41 milioni dollari.

Ci sono volute 1.000.000 di ore per completare il film con una troupe di 150 persone.

Dei 4.500 costumi che sono stati progettati per il film solo 2.500 sono stati usati nel montaggio finale.

Ci sono 23 personaggi delle fiabe principali che appaiono su schermo più un totale di 4378 personaggi generici che erano disponibili per gli animatori quando dovevano realizzare scene di massa.

Un totale di 60 nuovi “ambienti” sono stati creati per il film.

Nella scena del camerino con il Principe azzurro c’è un costume da ‘Fantasma dell’Opera’ nella parte posteriore, per lo più visibile attraverso gli specchi.

Il film costato 160 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 799.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Harry Gregson-Williams che ha musicato anche Shrek e Shrek 2.

che ha musicato anche Shrek e Shrek 2. Il brano utilizzato quando le principesse attaccano il castello è “The Immigrant Song” dei Led Zeppelin e “Barracuda” degli Heart (quest’ultimo in una versione cover interpretata da Fergie). I Led Zeppelin di solito sono molto riluttanti a permettere l’uso di loro canzoni per scopi commerciali (l’altro film in cui appare “The Immigrant Song” è School of Rock).

Le canzoni del film:

1. Royal Pain – Eels

2. Do You Remember Rock ‘N’ Roll Radio? – The Ramones

3. Immigrant Song – Led Zeppelin

4. Barracuda – Fergie

5. Live And Let Die – Wings

6. Best Days – Matt White

7. Joker And the Thief – Wolfmother

8. Other Ways – Trevor Hall

9. Cat’s In the Cradle – Harry Chapin

10. Losing Streak – Eels

11. What I Gotta Do – Macy Gray

12. Thank You (Falletin Me Be Mice Elf Again) – Eddie Murphy

13. Final Showdown – Rupert Everett

14. Charming’s Plan – Harry Gregson-Williams

Le musiche di Harry Gregson-Williams:

1. The Royal Treatment

2. Fatherly Dreams

3. The Frog King Dies

4. Another Adventure

5. Little Ogre Feet

6. Worcestershiree?

7. Charmed & Dangerous

8. Artie’s Sob Story

9. A Warm & Fuzzy Navel

10. The Campfire

11. The Hook Attack

12. Merlin

13. The Trip Home

14. Princess Resistance

15. The Dressing Room

16. The Show Begins

17. King Arthur

18. (Almost) Alone At Last