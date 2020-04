Stasera in tv: "Tokarev" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "Tokarev", thriller d'azione del 2014 diretto da Paco Cabezas e interpretato da Nicolas Cage, Danny Glover e Peter Stormare.

Cast e personaggi

Nicolas Cage: Paul Maguire (voce italiana di Massimo Lodolo)

Rachel Nichols: Vanessa

Max Ryan: Kane

Michael McGrady: Danny Doherty

Peter Stormare: Francis O'connel

Pasha D. Lychnikoff: Chernov

Patrice Cols: Anton

Max Fowler: Mike

Aubrey Peeples: Caitlin Maguire

Jack Falahee: Evan

Weston Cage: Giovane Paul Maguire

Danny Glover: Detective St. John





La trama

L'ex criminale riabilitato Paul Maguire (Nicolas Cage) ora è un uomo d'affari nel settore edilizio, felicemente sposato con Vanessa Maguire (Rachel Nichols) e con una figlia sedicenne, Caitlin Maguire (Aubrey Peeples), che è il suo orgoglio e la sua gioia. Una sera Paul e Vanessa vanno a cena fuori e lasciano Caitlin a casa con i suoi amici Mike (Max Fowler) e Evan (Jack Falahee). Durante la serata la cena viene interrotta da detective Peter S. John (Danny Glover) che comunica a Paul e alla moglie che Caitlin è stato rapita e che i suoi amici sono rimasti feriti.

Paul venuto a sapere che sono stati tre criminali ad introdursi in casa sua e ha rapire sua figlia, chiede aiuto ai suoi amici ed ex partner Kane (Max Ryan) e Danny Doherty (Michael McGrady), ma pur ricorrendo alle sue vecchie conoscenze nel giro e ai suoi contatti nella malavita Paul non riesce ad avere notizie di Caitlin.

Purtroppo il corpo della figlia viene trovato senza vita in un parco con i risultati della balistica che indicano che un'arma di fabbricazione russa, una pistola Tokarev, ha ucciso Caitlin. Ora Paul è ossessionato dal suo passato e ritiene che i russi stiano cercando vendetta. Paul, Kane e Danny iniziano così una guerra contro i russi che avrà un invitabile prezzo da pagare.





Il nostro commento

Tokarev pesca elementi tipici del revenge-movie come quelli visti in Fuori controllo con Mel Gibson, La vendetta di Carter con Sylvester Stallone e Io vi troverò con Liam Neeson spalmati su una trama che ricorda uno dei più recenti direct-to-video di Steven Seagal per un film palesemente concepito per una fruizione casalinga. Ecco servito il plot di Tokarev con Cage nei panni di un ex criminale intento a rintracciare e punire gli assassini di sua figlia, sulla sua strada un bonario detective interpretato dal Danny Glover di Arma letale e un mafioso russo che ha il volto dello specialista in villain Peter Stormare.

Il filone "revenge" ci ha regalato in questi ultimi anni qualche piacevole sorpresa, ci riferiamo in particolare all'ottimo Death Sentence diretto da James Wan (L'evocazione) e interpretato da Kevin Bacon e anche se Cage ha già all'attivo il mediocre Solo per vendetta e un paio di film, i thriller Trespass e Stolen, finiti nell'oblio stavolta ci troviamo di fronte ad un dignitoso action-thriller a tinte "crime" piuttosto godibile.

Tokarev promette con onestà solo ciò che può mantenere, un ruolo ad alto tasso drammatico per Cage (a tratti ridondante) sullo sfondo di una messinscena "crime" che sfrutta una pletora di cliché che regalano una reiterata sensazione di già visto e corposi dosi di violenza, ma che alla fine fanno il loro dovere, che è quello di intrattenere con efficacia gli appassionati di cinema di genere.





Curiosità



Il film è conosciuto anche con il titolo "Rage".



Nicolas Cage è un grande fan di Carne de neón (2010), secondo film del regista Paco Cabezas e titolo che ha attirato l'attenzione di Hollywood. Secondo quanto ha raccontato Cabezas, Cage ha particolarmente apprezzato la performance dell,'attrice Macarena Gómez a tal punto da provare ad averla nel cast di Tokarev, ma gli impegni della Gómez non lo hanno reso possibile.



La Tokarev TT-33 è una pistola semiautomatica russa ad azione singola ideata da Fedor Tokarev come sostituta del revolver Nagant M1895 in uso dall'inizio del XX secolo. La sigla "TT" significa Tula-Tokarev, dove Tula è la città russa nella quale si trova la fabbrica Tul'skij Oružejnyj Zavod in cui l'arma viene prodotta.



Il film è stato girato a Mobile, cittadina dell'Alabama (Stati Uniti).



Il film ha fruito di un budget di 21 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore francese Laurent Eyquem (Winnie, Copperhead, Little One).

La colonna sonora include anche il brano "Whisper" di Herman Beeftink.



1. Tokarev (Opening Theme)

2. The Cops

3. The Kidnapping

4. Trying to Understand

5. A Talk

6. The Briefing, Part 1

7. The Briefing, Part 2

8. The Crack Dealer

9. Body Found

10. All is Lost

11. The Funeral

12. Flashback

13. A Box Full of Memories

14. The Trio is Back

15. Russian Gambling House

16. Be Ready

17. My Husband is a Killer

18. The Foot Chase

19. The Pain

20. The Crack Lab

21. You Swore

22. Face Off

23. Death Sentence

24. The Clue

25. Room to Room

