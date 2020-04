Stasera in tv: "Il mostro" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "Il mostro", commedia del 1994 diretta da Roberto Benigni e interpretata da Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Michel Blanc, Laurent Spielvogel e Ivano Marescotti.

Cast e personaggi

Roberto Benigni: Loris

Nicoletta Braschi: Jessica Rossetti

Michel Blanc: Paride Taccone

Dominique Lavanant: Jolanda Taccone

Jean-Claude Brialy: amministratore Roccarotta

Laurent Spielvogel: commissario Frustalupi

Ivano Marescotti: Pascucci

Franco Mescolini: insegnante di cinese

Luciana Palombi: Claudia

Vittorio Amandola: Ruggero

Rita Di Lernia: moglie dell'antiquario

Massimo Girotti: condomino distinto

Alessandra Celi: agente di polizia

Doppiatori italiani

Paolo Lombardi: Paride Taccone

Aurora Cancian: Jolanda Taccone

Elio Pandolfi: amministratore Roccarotta

La trama

Loris (Roberto Benigni) è un tipo bonario dall'aspetto mite, un disoccupato che si guadagna da vivere con lavori saltuari, alle prese con riunioni di condominio in cui viene additato come disturbatore e un odiato amministratore di cui vorrebbe prendere il posto.

Il nostro commento

Il mostro arriva dopo il successo di Johnny Stecchino, ma stavolta Roberto Benigni dietro ad una classica commedia degli equivoci mette in scena la tematica dello "sbatti il mostro in prima pagina".

Ill film dietro ad una sceneggiatura all'apparenza scarna, ma invero piuttosto efficace, vede un Benigni mattatore assoluto impegnato in gag fisiche e nel repertorio comico che ne ha decretato il successo televisivo e teatrale; ma è sullo sfondo che si dipana il vero contenuto, nei personaggi che interagiscono con Benigni e che lo fraintendono, lo snobbano e lo trasformano in un mostro da crocifiggere solo per la sua antipatia ed invadenza, un perfetto bersaglio in cui riversare cattiveria e malafede.

Il film è stato scritto da Roberto Benigni in collaborazione con Vincenzo Cerami, anche coautore dell'omonimo libro basato sulla sceneggiatura del film.



Le scene del film sono state girate quasi interamente nell'area urbana Roma 70 (quartiere Ardeatino) e nel quartiere Colli Aniene (IV Municipio).



Il cast del film include quattro attori francesi tra cui Jean-Claude Brialy (1933 - 2007) nel ruolo dell'amministratore Roccarotta. Brialy ha recitato per Claude Chabrol (I cugini), François Truffaut (La sposa in nero), Eric Rohmer (Il ginocchio di Claire), Luigi Zampa (I nostri mariti), Ettore Scola (Concorrenza sleale) e Steno (Cose di Cosa Nostra).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e musicista statunitense Evan Lurie che per Benigni ha musicato anche Il piccolo diavolo (1988) e Johnny Stecchino (1991).

Nel 2002 Roberto Benigni ha pubblicato l'album "Quanto t'ho amato",, una compilation che includeva anche brani di Evan Lurie tratti dalle colonne sonore dei film Il piccolo diavolo e Il mostro.



TRACK LISTINGS:

1. Il Mostro

2. Loris's Day

3. Identikit Photo

4. Mall Staircase

5. Pasta in Drawer

6. Scaffoldatore

7. Intermezzo

8. Varese's Mother Not Scare

9. Loris & Jessica Go Walkin

10. Trials & Tribulations Of

11. Temptation

12. Andiamo Al Parco

13. Il Mostro Carino

14. Chase

15. Cantabile

16. Cantabile (Solo Guitar)

