Stasera in tv: "Amiche da morire" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 22 luglio 2019

Rai 1 stasera propone "Amiche da morire", commedia del 2013 diretta da Giorgia Farina e interpretata da Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Claudia Gerini: Gilda

Cristiana Capotondi: Olivia

Sabrina Impacciatore: Crocetta

Vinicio Marchioni: Ispettore Nico Malachia

Marina Confalone: Donna Rosaria

Corrado Fortuna: Lorenzo

Antonella Attili: Signora Zuccalà

Tommaso Ramenghi: Rocco

Adriano Chiaramida: Padre di Crocetta

Gaetano Aronica: Tonino

Giovanni Martorana: Paternò

Bruno Armando: Jean Pierre

Mimmo Mancini: Il commissario

Rori Quattrocchi: Donna Assunta

Giovanni Calcagno: Il bestia

Giacinto Ferro: Zuccalà

Lollo Franco: Don Vincenzo

Lucia Sardo: Madre di Crocetta

Enrico Roccaforte: Il bello





La trama

Il film racconta una storia che si svolge d’estate su un’isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli diversità si trovano costrette a far fronte comune per salvarsi la pelle.

Gilda (Claudia Gerini), una bellezza verace venuta dal continente, che da anni sbarca il lunario facendo il mestiere più antico del mondo; Olivia (Cristiana Capotondi), una giovane moglie da manuale, bella ed elegante che suscita le invidie delle donne per la sua vita idilliaca accanto a un bel marito; Crocetta (Sabrina Impacciatore) il brutto anatroccolo che si mormora porti iella a qualsiasi sventurato le si avvicini e tenti di conquistarla.

A complicare la loro vita arriva un fiero quanto brusco commissario di polizia, Nico Malachia (Vinicio Marchioni). Il commissario intuisce che le tre nascondono un segreto.





Il nostro commento

La regista Giorgia Farina confeziona una divertente comedy al femminile che include un tocco di "giallo" e in cui il "rosa" si tinge di "nero". La scrittura presenta un umorismo ben calibrato all'interno di un plot che evita le macchiette, ma che non disdegna di giocare con stereotipi di stampo femminile che sono inevitabile materia prima da commedia.

Amiche da morire risulta quindi godibile e ben interpretato da un terzetto di attrici che ben si amalgamano, capaci di dare brio ad una pellicola dalle dinamiche sin troppo rodate.





Curiosità



Il film è ambientato su un'isola siciliana non specificata, ma la presenza dello stabilimento di lavorazione del tonno fa ipotizzare si tratti di Favignana. Le scene però sono state girate tutte in Puglia, tra Monòpoli, Massafra e Polignano a Mare.



Il film ha vinto un Super Ciak d'oro assegnato a Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore napoletano Pasquale Catalano che ha composto musiche per i film Le conseguenze dell'amore, Mine vaganti, La versione di Barney, La kryptonite nella borsa e la serie tv Romanzo criminale.

La colonna sonora include anche brani di Blondie, Imelda May e Lindsey Ray.



TRACK LISTINGS:

1. One Way Or Another - Blondie

2. Olivia

3. Amiche Da Morire

4. Crocetta

5. Pulling The Rug - Imelda May

6. Chiacchiere Di Paese

7. Passeggiate Serene

8. Grotta E Mercato

9. You Make Me Happy - Lindsey Ray

10. Sono Tamara

11. Don Vincenzo

12. Gilda

13. Tainted Love - Imelda May

14. Le Madrine

15. Tonnara

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]