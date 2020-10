Stasera in tv: “Jack Reacher – La prova decisiva” su Italia 1

Cast e personaggi

Tom Cruise: Jack Reacher

Rosamund Pike: Helen Rodin

Robert Duvall: Cash

Jai Courtney: Charlie

Richard Jenkins: Alex Rodin

Werner Herzog: The Zec

James Martin Kelly: Rob Farrior

David Oyelowo: Emerson

Michael Raymond-James: Linsky

Kristen Dalton: Mindy

Joseph Sikora: James Barr

Alexia Fast: Sandy

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Jack Reacher

Giuppy Izzo: Helen Rodin

Dario Penne: Cash

Massimo Bitossi: Charlie

Stefano De Sando: Alex Rodin

Toni Garrani: The Zec

Fabrizio Vidale: Emerson

Francesco Bulckaen: James Barr

La trama

Quando un cecchino uccide 5 persone utilizzando 6 colpi, tutte le prove portano al sospetto arrestato. Interrogato, il sospetto non risponde mascrive solamente un breve appunto: “Trovate Jack Reacher!”. Inizia così una intensa e pericolosa ricerca della verità che metterà Jack Reacher (Tom Cruise) supportati da una bella avvocatessa (Rosamund Pike) contro un nemico inaspettato incredibilmente violento e con un segreto da nascondere.

Il nostro commento

Jack Reacher personaggio creato dallo scrittore Lee Child arriva su grande schermo ed ha il volto familiare di Tom Cruise, l’attore sceglie un altro personaggio in stile Ethan Hunt e cucito a misura per unthriller d’azione in cui lato thriller e prettamente “investigativo” prevale sull’azione (qualcosa a mezza via tra The Jackal e Codice d’onore), elemento quest’ultimo che però risulta adeguatamente calibrato all’interno del racconto con sequenze ben coreografate che seguono alla lettera il repertorio richiesto dal genere (nell’ordine scazzottata in duplice copia, inseguimento in auto e naturalmente sparatoria).

Jack Reacher – La prova decisiva risulta una pellicola solida che sfrutta tutto ciò che di cinematografico c’è nella controparte cartacea, con una regia ligia al dovere anche se priva di guizzi e un protagonista sulle cui spalle poggia l’intera messinscena. Insomma niente di memorabile, ma del solido ed efficace intrattenimento “made in Hollywood”.

Curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo La prova decisiva, scritto da Lee Child scritto nel 2005.

Nella scena in cui la macchina di Jack Reacher sI schianta su alcuni barili, la macchina si è accidentalmente spenta dopo l’impatto, ma Tom Cruise per fortuna è stato in grado di riavviare la macchina in tempo per proseguire la scena evitando così un secondo ciak. Christopher McQuarrie ha deciso di lasciare l’imprevisto nel film perché sentiva che aggiungeva suspense alla scena.

Tom Cruise ha realizzato tutte le scene di guida pericolosa.

Brad Pitt, Hugh Jackman, Vince Vaughn, Jamie Foxx e Will Smith sono stati tutti considerati per il ruolo di Jack Reacher, prima che Tom Cruise avesse il ruolo.

Casualmente il romanzo originale ‘One Shot’ di Lee Child include alcuni riferimenti (anche se non specifica il titolo) al film Codice d’onore interpretato nel 1992 da Tom Cruise. Nel romanzo Reacher riflette su un dialogo recitato dal personaggio di Jack Nicholson.

Il film era originariamente intitolato “One Shot” come il romanzo di Lee Child su cui è basato.

Il film riunisce Tom Cruise e Robert Duvall che avevano già lavorato insieme in Giorni di tuono (1990).

Hayley Atwell, Brit Marling e Alexa Davalos hanno tutte affrontato un provino per il ruolo di Helen Rodin.

Il teaser trailer del film ha debuttato il giorno del 50° compleanno di Tom Cruise.

Il compleanno di Jack è il 29 ottobre, lo stesso dello scrittore Lee Child.

L’arma che Reacher ottiene nella cava è un fucile SIG P556 SWAT con mirino Aimpoint.

Lo scrittore Lee Child appare nel film in un cameo: è il poliziotto che dà a Reacher i suoi effetti personali quando lascia il carcere.

Sia il Il libro che il film contengono numerosi omaggi al romanzo di Frederick Forsyth “Il giorno dello sciacallo” (lo scrittore Lee Child ha dichiarato che il libro è stato una delle principali fonti di ispirazione della sua carriera):

– Il cognome di Helen (Rosamund Pike) e suo padre (Richard Jenkins) “Rodin” è lo stesso del colonnello Marc Rodin, uno dei tre uomini dell’OAS dietro la trama fittizia per assassinare il presidente de Gaulle. – Lo Sciacallo non ha un vero nome e va in giro con un alias comune noto come Zec. – Sia Jack che lo Sciacallo sono sempre in movimento e non hanno residenze permanenti. – I proiettili utilizzati nel film dal cecchino sono realizzati su misura. – Come Lo Sciacallo, Jack (Tom Cruise) utilizza quattro proiettili nel tiro al bersaglio. – La morte per soffocamento di Sandy (Jai Courtney) è lo stesso modus operandi utilizzato dallo Sciacallo su madame de Montpelier per coprire le sue tracce.

Il trailer dispone di una grande esplosione che però non si verifica nel film. Uno spettatore in Nuova Zelanda ha ottenuto un rimborso dopo aver presentato una denuncia che descriveva il trailer del film come fuorviante.

Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 218.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Joe Kraemer (The Hitcher 2, Cacciatori di Zombi). Kraemer ha già collaborato con il regista Christopher McQuarrie musicando Le vie della violenza e Mission Impossible 5.

TRACK LISTINGS:

1. Main Title

2. Who Is Jack Reacher?

3. The Investigation

4. Barr And Helen

5. Farrier And The Zec

6. The Riverwalk

7. Helens Story

8. Evidence

9. Helen In Jeopardy

10. The Quarry Sequence

11. Showdown

12. Finale & End Credits

13. Prisoner Human Being (Bonus Track)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]