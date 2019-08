Stasera in tv: "Una moglie bellissima" su Canale 5

Canale 5 stasera propone "una moglie bellissima", film commedia del 2007 diretto da Leonardo Pieraccioni e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Laura Torrisi, Gabriel Garko, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo.

Cast e personaggi

Laura Torrisi: Miranda

Leonardo Pieraccioni: Mariano

Gabriel Garko: Andrea

Massimo Ceccherini: Baccano

Rocco Papaleo: Pomodoro

Francesco Guccini: Regista dei musical

Tony Sperandeo: Don Pierino

Alessandro Paci: Acciarito

Chiara Francini: Giustina

La trama

Miranda è davvero bellissima. Alta, formosa, dei lunghi capelli mori le incorniciano un volto pressocchè perfetto. La donna ha da poco superato i trent’anni.

L’oggetto del suo amore è Mariano, suo marito da dieci anni.

Mariano ha da poco superato i quaranta e da venti gestisce una banco di frutta e verdura nelmercato stabile di Anghiari un piccolo paese della Toscana. Mele, pere, banane e frutta secca d’inverno, pesche, susine, cocomeri d’estate. Sempre i soliti clienti, sempre col sorriso sulle labbra perché la vita di Mariano accanto alla moglie Miranda è proprio meravigliosa.

I due fanno l’amore tutti i giorni come se fossero due fidanzantini appena messi insieme, hanno una complicità fatta di sguardi, carezze e sorrisi che va oltre a tutto.

Una coppia indissolubile.

...Forse...

Mariano tre volte alla settimana va nel teatrino del paese a provare il musical “Grease”. Ballano e cantano tutti: il venditore di pentole, il postino, il venditore di scarpe, tutti si lanciano nel musical senza vergogna alcuna!

Il fine settimana, invece, Mariano e Miranda si riposano al mare, in campeggio, con tutti i loro soliti amici; e come tutti i fine settimana i due pensano a come trovare i soldi per comprare un fondo nella piazza centrale del paese dove poter trasferire la loro attività.

Andrea è un grande fotografo. Ricco, bello, nel suo ramo uno dei più bravi, è di passaggio ad Anghiari perché deve fotografare una statua di Garibaldi. Ora Andrea mentre scatta un totale della statua mette anche a fuoco Miranda che sta rimetendo a posto il suo bancone di frutta e verdura. La donna è vestita con una leggera vestaglia dalla quale s’intravedono le sue forme meravigliose. Si asciuga la fronte col braccio, una ciocca di capelli le casca sul volto.

Andrea scattando ferma per sempre sulla pellicola quella donna bellissima intenta nel suo lavoro.

...All'uomo gli balena in testa un’idea...

Ora quelle stesse foto sono sulla scrivania del direttore di “Beautiful Life!”. Anche quest’ultimo è rapito dalla bellezza di Miranda. L’idea di Andrea è quello di far fare il calendario della rivista proprio a quella donna, a una donna normale e non alla solita starlet della televisione. Anche il direttore intuisce che quella è proprio l’idea che ci vuole per la sua rivista.

Il sole abbacinante delle Seychelles riempie adesso lo schermo e la nostra storia.

Andrea, la sua assistente, un truccatore, un parrucchiere hanno fatto di Miranda una bellezza davvero mozzafiato. La donna però si vergogna e non vuole il marito sul set di quel calendario. Il nostro povero Mariano è costretto così a girarsi l’isola in compagnia di Said, un indigeno, col quale parla quasi tutto il giorno della differenza sostanziale tra il loro sistema economico e quello italiano!

L’idea del calendario era davvero giusta! La rivista in poche settimane vende il doppio di tutti gli altri mensili! Miranda raggiunge in poco tempo anche una certa popolarità. Inutile dire che in paese il calendario è finito in pochi minuti e che il giornalaio non fa altro che prendere ordinazioni a raffica.

Mariano bofonchia.

Quel passaggio di Miranda dalla roulotte allo yacht non lo fa stare tranquillo anche se per lui Miranda è sempre la sua Miranda e nulla è cambiato. La ama. La ama e basta. Non sarà certo un calendario a cambiare la donna della sua vita, no?

Il nostro commento

Ricetta vincente non si cambia ed ecco l'ottava regia di Leonardo Pieraccioni che stavolta ci propone un piccola variazione sul tema, con una commedia in cui l'attore e regista toscano invece che narrarci del "prima" (l'incontro) e "durante" (il corteggiamento) ci racconta il "dopo", una sorta di continuazione dei suoi film precedenti, incentrato sulla vita di coppia di un personaggio che è la summa di uno dei tanti ruoli simpatici e leggeri su cui Pieraccioni ha costruito la sua fortuna su grande schermo.

Una moglie bellissima non include la solita bellezza straniera, ma una procace bellezza da fiction tutta italiana (di "straniero" c'è invece una location esotica), non mancano i consueti e coloriti personaggi di contorno (vedi Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Carlo Pistarino) a cui si aggiunge una godibile dimensione di provincia che faceva da sfondo anche al fortunato Il ciclone.

Curiosità



Il film è stato girato ad Anghiari, in provincia di Arezzo con ulteriori location a Bassano Romano, a Militello in Val di Catania, a Castiglione della Pescaia, all'ospedale di Città di Castello, a Livorno e negli studi di Cinecittà.



Nel film un cameo del conduttore televisivo Carlo Conti (durante la scena sullo yacht) e del comico Carlo Pistarino (è l'agente immobiliare che all'inizio del film mostra alla coppia il negozio e potenziale frutteria da acquistare).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gianluca Sibaldi collaboratore assiduo di Leonardo Pieraccioni. Tra le colonne sonore composte per il comico toscano ci sono musiche per Finalmente la felicità, Io e Marilyn, Il paradiso all'improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Un fantastico via vai.

Gianluca Sibaldi appare anche nel film in un cameo (è il parrocchiano con la Polo rossa chiamato da Massimo Ceccherini per suonare durante la messa).



La colonna sonora include anche i brani "Attenti al lupo" di Lucio Dalla, "Sarà perché ti amo / Bello l'amore" dei Ricchi e poveri e "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri.



1. You Are The One That I Want - Rocco Papaleo e Chiara Francini

2. Caccia Al Tesoro - Gianluca Sibaldi

3. Riflessioni Notturne (Opening Cut) - Gianluca Sibaldi

4. Breakfast At Mariano's - Gianluca Sibaldi

5. Latino Calendar - Gianluca Sibaldi

6. Keep Movin' - Gianluca Sibaldi

7. OceaNotte - Gianluca Sibaldi

8. Barbetta e Said - Gianluca Sibaldi

9. Sandy - Rocco Papaleo

10. Broccoli Groove - Gianluca Sibaldi

11. La Lettera - Gianluca Sibaldi

12. Hopelessly Devoted To You - Chiara Francini

13. Life Goes On - Gianluca Sibaldi

14. Riflessioni Notturne (Ending Cut) - Gianluca Sibaldi

15. Seychelles' Song - Gianluca Sibaldi



