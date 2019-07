Stasera in tv: "Act of Valor" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 29 luglio 2019

Rete 4 stasera propone "Act of Valor", film d'azione del 2012 diretto da Mike McCoy e Scott Waugh e interpretato da Nestor Serrano, Emilio Rivera e Roselyn Sanchez.



Cast e personaggi

Emilio Rivera: Sanchez

Nestor Serrano: Walter Ross

Gonzalo Menendez: Comandante Pedros

Roselyn Sánchez: Lisa Morales

Alex Veadov: Christo

Jason Cottle: Abu Shabal

Marc Margulies: ambasciatore USA

Dimiter Marinov: Kerimov

Doppiatori italiani

Mario Cordova: Christo

Loris Loddi: Abu Shabal

Riccardo Rossi: Dave

Alessio Cigliano: Rorke

Franco Mannella: Miller





La trama

Dopo aver assistito ad un attentato suicida nelle Filippine, una strage che ucciderà l’ambasciatore americano, suo figlio e decine di bambini alunni di una scuola privata, scopriremo che la mente dietro al folle gesto estremista è il terrorista ceceno Abu Shabal (Jason Cottle).

Nel frattempo in Sud America, due agenti della CIA, Walter Ross (Nestor Serrano) e Morales (Roselyn Sanchez) si incontrano in appartamento per un briefing su un trafficante di droga di nome Mikhail Troykovich soprannominato Christo (Alex Veadov). L’appartamento verrà attaccato dagli uomini di Christo, che da qualche tempo seguono le attività degli agenti. L’agente Ross verrà ucciso, mentre Morales viene sequestrata e torturata con lo scopo di carpirgli il maggior numero di informazioni possibili.

Toccherà ad un team d’elite di Navy SEAL recuperare Morales che si scoprirà stava indagando su una connessione tra Abu Shabal e Christo. Individuata la posizione di Morales il team di SEAL si paracaduterà nel bel mezzo di una giungla e tenterà una rischiosa missione di recupero per liberare l’agente.





Il nostro commento

Act of Valor si presenta come un action a sfondo bellico di quelli duri e puri, in questo caso votato al realismo estremo, tanto che nel film sono coinvolti veri SEAL. I registi esordienti Mike McCoy e Scott Waugh nel 2007 hanno girato un video per la Marina degli Stati Uniti che aveva per protagonisti proprio alcuni SEAL, di qui l’idea di farne un action con la collaborazione e la partecipazione attiva della marina.

Se cercate azione e tutto il repertorio di alcuni classici action anni ’80 qui troverete pane per i vostri denti, l’impegno profuso per il comparto stunt e le sequenze di guerriglia è davvero notevole, per non parlare dei continui riferimenti dei due registi al mondo dei videogames, tra questi vi è un inseguimento nella giungla a bordo di autoveicoli in cui si simula il gameplay di uno sparatutto in prima persona (FPS), un genere che di recente con serie come Call of Duty, Battlefield e Halo ha raggiunto picchi di eccellenza ludica e realismo impressionanti.

Act of Valor però non è tutto rose e fiori, se visivamente è un gran bel vedere e di certo accontenterà chi cerca azione forsennata e machismo di stampo guerrafondaio, dal punto di vista dello scavo dei personaggi vi è una carenza notevole, carenza accentuata dal fatto di non avere in scena un leader / attore carismatico come poteva essere Chuck Norris in Delta Force o Sylvester Stallone ne I mercenari, una figura che possa dar vigore e coesione emotiva al resto del gruppo.

Sembra quasi che i due registi abbiano voluto portare su schermo non solo l’impronta visiva, ma anche la filosofia che anima alcuni videogames di ultima generazione: storie coinvolgenti, azione sfrenata, ma personaggi e caratteri appena abbozzati cosi da poter essere comodamente e virtualmente indossati da qualunque tipologia di videogiocatore, il problema è che in un film questa piattezza non può essere sopperita dall’interattività tipica dei videogames e quindi va ad incidere in negativo su quel minimo di complessità emotiva che un film e i suoi personaggi hanno il dovere di trasmettere.

Con questa doverosa premessa non possiamo che consigliare Act of Valor a chi ama l’azione a tutto tondo condita con digressioni militari e una tematica purtroppo sempre attuale come il terrorismo.





Curiosità



Il film ha fruito di svariate location: Cambogia, California, Florida, Messico, Porto Rico e Ucraina.



La Marina degli Stati Uniti non solo ha fornito la consulenza necessaria alla realizzazione, ma ha permesso ad alcuni SEAL in servizio attivo di partecipare alla pellicola, i cui nomi naturalmente sono stati omessi dai crediti del film.



Per quanto riguarda la campagna promozionale un trailer del film è stato inserito sul sito ufficiale del videogame Battlefield 3.



Nel 1990 uscì un altro film con protagonista un team di SEAL dal titolo Navy Seals – Pagati per morire diretto da Lewis Teigue e interpretato da Charlie Sheen, Michael Biehn e Bill Paxton.



La scena in cui il razzo non è esploso non è un miracolo o questione di fortuna. I Lancigranate (RPG) e molti lanciarazzi a spalla fruiscono di munizioni a scoppio ritardato. Si tratta di un sistema di sicurezza per allontanarle nel caso rimbalzassero vicino alla persona.



In alcune scene chiave sono state utilizzate vere munizioni per ottenere un effetto realistico.



Nel commento del DVD i produttori dicono che la scena della tortura è stata "ammorbidita". Le storie che circolano parlano di tecniche molto più sadiche e cruente di quello che si vede nel film.



La troupe ha girato presso centri di addestramento della Marina onde fornire contesti realistici, come ad esempio una base di un cartello della droga, un campo di terroristi in un'isola sperduta e lo yacht di un contrabbandiere.



Il film è stato in gran parte girato in digitale su machine da presa mk2 Canon Eos 5d; una decisione presa dai regista e dal direttore della fotografia Shane Hurlbut pe risparmiare sul budget e sfruttare le dimensioni e il peso della "5d" per catturare le splendide sequenze d'azione. Hurlbut, che è un sostenitore del sistema di ripresa HDSLR, ha utilizzato un gran numero di macchine da presa, ognuna attrezzata con un sistema di lenti diversificato.



La trama del film è vagamente basata su una vera missione in Sud America delle forze speciali canadesi (JTF-2).



La scena in cui si sopravvive ad un colpo di RPG è basata su una storia vera accaduta a Channing Moss. Moss è stato colpito da un RPG sul lato sinistro del corpo, ma la granata RPG non è esplosa. I chirurghi hanno rimosso con successo la granata, ma la maggior parte dell'osso pelvico di Moss è andato in frantumi e gran parte dell'intestino è stato rimosso. Moss ha ricevuto una Purple Heart (decorazione delle forze armate statunitensi assegnata in nome del Presidente a coloro che sono stati feriti o uccisi mentre servivano nelle forze armate).



Alcune scene rappresentate sono basate su eventi reali, come ad esempio il salvataggio dell'agente della CIA.



La scena in cui un SEAL salva i suoi compagni gettandosi su una granata è basata su un episodio reale che ha visto coinvolto il Navy SEAL Michael Mansoor, che ha fatto proprio questo, nel 2006, durante i combattimenti a Ramadi in Iraq. In seguito è stato insignito della medaglia d'onore del Congresso e il presidente George W. Bush ha assistito al suo funerale, affermando poi che egli era rimasto profondamente commosso dalla vista di numerosi SEAL che lasciavano i loro stemmi nella bara, così come raffigurato in Act of Valor.



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 81.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Nathan Furst , tra le sue composizioni musiche per la trilogia di film d'animazione della serie "Bionicle" e per i direct-to-video Lake Placid 2 e Lake Placid 3.

Oltre alle musiche originali per il film è stata pubblicata anche una compilation di 10 tracce con brani interpretati da noti cantanti country.



La colonna sonora include il brano "For You" del cantante country australiano Keith Urban candidato ad un Golden Globe per la miglior canzone originale.



Brani ispirati al film:

1. For You - Keith Urban

2. Guide You Home - Sugarland

3. I Was Here - Lady Antebellum

4. The Best I Can - Jake Owen

5. If The Sun Comes Up - Trace Adkins

6. Two Soldiers Coming Home - Lori McKenna

7. What It Takes - Montgomery Gentry

8. The Best Of Me - Josh Kelley

9. Where We Left Off - Hunter Hayes

10. Whatever Brings You Back - Wynonna

Le musiche originali di Nathan Furst:

1. Ethos

2. Act of Valor

3. Cristo

4. Bonfire

5. Saying Goodbye/Torturing Morales

6. Night Drop

7. Swcc Boats

8. Covert Infil

9. Exfil Now

10. Contact Rear

11. The Calm After

12. Shibal's Vest

13. African Recon

14. Cedros Island

15. Kill Box

16. El Centro Cartel

17. The Milk Factory

18. A Warrior's End

19. Engle's Legacy

20. Damn Few

