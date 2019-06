Stasera in tv: "Una ragazza e il suo sogno" su Italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 11 giugno 2019

Italia 1 stasera propone Una ragazza e il suo sogno (What a Girl Wants), commedia del 2003 diretta da Dennie Gordon e interpretata da Amanda Bynes, Colin Firth e Kelly Preston.

Cast e personaggi

Amanda Bynes: Daphne Reynolds

Colin Firth: Lord Henry Dashwood

Kelly Preston: Libby Reynolds

Oliver James: Ian Wallace

Eileen Atkins: Jocelyn Dashwood

Anna Chancellor: Glynnis Payne

Jonathan Pryce: Alistair Payne

Christina Cole: Clarissa Payne

Sylvia Syms: Principessa Charlotte

Tara Summers: Noelle

Ben Scholfield: Armistead Stuart

Cassie Powney: Peach Orwood

Connie Powney: Pear Orwood

Doppiatori italiani

Alessia Amendola: Daphne Reynolds

Francesco Prando: Lord Henry Dashwood

Roberta Pellini: Libby Reynolds

Emiliano Coltorti: Ian Wallace

Paola Mannoni: Jocelyn Dashwood

Laura Boccanera: Glynnis Payne

Michele Kalamera: Alistair Payne

Domitilla D'Amico: Clarissa Payne

Aurora Cancian: Principessa Charlotte





La trama

Daphne Reynolds (Amanda Bynes) è una giovane ragazza americana con un futuro luminoso, che non ha mai conosciuto suo padre e vive con la madre single Libby (Kelly Preston) sopra un ristorante cinese a Chinatown, New York. Credendo di fare il suo interesse la madre ha lasciato il padre di Daphne, Lord Henry Dashwood (Colin Firth), diciassette anni prima a causa della disapprovazione dell'agiata famiglia di lui, così Henry non ha mai saputo di essere diventato padre.

Daphne parte così alla volta di Londra per conoscere suo padre che nel frattempo ha intrapreso una fulgida carriera politica. Giunta oltreoceano Daphne incontra e fa amicizia con Ian Wallace (Oliver James), un ragazzo del posto a cui chiede aiuto per rintracciare il padre.





Curiosità



Il film è un remake della commedia Come sposare una figlia del 1958 di Vincente Minnelli basata a sua volta sull'opera teatrale "The Reluctant Debutante" di William Douglas-Home.



Kelly Preston e Oliver James hanno interpretato perosnalmente le loro scene di canto.



Quando Henry Dashwood sta sfogliando l'album con le foto d'infanzia di Daphne ci sono le immagini reali di Amanda Bynes quando era più giovane.



Quando Henry chiama Libby per dirle che Daphne è stata fuori tutto il giorno con un ragazzo di una band (Ian), Libby dice "Fammi indovinare, è un batterista?".



Oliver James, che interpreta Ian, è realmente un batterista.



Questo film è uscito durante la guerra con l'Iraq che ha spinto la Warner Bros. a cambiare l'immagine sul poster del film che ritraeva Amanda Bynes che mostrava un simbolo di pace, poi modificata in modo che il simbolo restasse fuori dall'immagine. Lo studio non voleva che nessuno vedesse la locandina come una protesta contro la guerra come ha poi spiegato un rappresentante dello studio: "In tempo di guerra abbiamo fatto una leggera alterazione in modo da poter evitare una potenziale dichiarazione politica in un film completamente estraneo alla politica".







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Rupert Gregson-Williams , fratello di Henry Gregson-Williams.

Tra i crediti di Rupert Gregson-Williams segnaliamo musiche per i film d'animazione La gang del bosco e Il postino Pat e le commedie per famiglie Cambia la tua vita con un click, Racconti incantati e Insieme per forza con protagonista Adam Sandler.



La colonna sonora include brani di Craig David, The Clash, The Donnas, Oliver James e Holly Valance.



TRACK LISTINGS

1. Good Life - Leslie Millis

2. Out Of Place - Gavin Thorpe

3. Crazy - Meredith Brooks

4. London Calling - The Clash

5. Who Invited You - The Donnas

6. Long Time Coming - Oliver James

7. Kiss Kiss - Holly Valance

8. What's Your Flava? - Craig David

9. I Wanna Be Bad - Willa Ford

10. Half-Life - Duncan Sheik

11. Somebody Stop Me - Erica Rivera

12. Rock And Roll, Hoochie Koo - Rick Derringer

13. Greatest Story Ever Told - Oliver James

14. What's Good For Me - Lucy Woodward

15. Ride Of Your Life - John Gregory

