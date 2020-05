Stasera in tv: "Come ti spaccio la famiglia" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 24 maggio 2020

Italia 1 stasera propone Come ti spaccio la famiglia (We're the Millers), commedia del 2013 diretta da Rawson Marshall Thurber e interpretata da Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter e Ed Helms.

Cast e personaggi

ason Sudeikis: David Clark

Jennifer Aniston: Rose/Sarah

Emma Roberts: Casey

Will Poulter: Kenny

Nick Offerman: Don Fitzgerald

Ed Helms: Brad Gurdlinger

Kathryn Hahn: Edie Fitzgerald

Molly C. Quinn: Melissa Fitzgerald

Tomer Sisley: Pablo Chacon

Luis Guzmán: poliziotto messicano

Thomas Lennon: Rick Nathanson

Mark L. Young: Scottie P.

Ken Marino: Todd

Doppiatori italiani

Massimo De Ambrosis: David Burke

Eleonora De Angelis: Rose

Veronica Puccio: Casey

Andrea Lavagnino: Don

Manuel Meli: Kenny

Alessandro Quarta: Brad

Francesca Guadagno: Edie





La trama

David Clark (Jason Sudeikis) è un piccolo spacciatore con una clientela che va dagli chef alle madri di famiglia, ma che non comprende gli adolescenti: in fin dei conti anche lui ha una morale! Quindi cosa potrebbe andare storto? In realtà parecchie cose.

Nonostante mantenga sempre,per ovvie ragioni, un basso profilo, capirà a sue spese che nessuna buona azione va impunita. Come ad esempio quando, per accorrere in aiuto di alcuni adolescenti del luogo, viene assalito da un gruppo di punkabbestie che gli rubano i soldi e la droga. Per ripagare il suo fornitore Brad (Ed Helms) — e riuscire a restare incolume. David a quel punto sarà costretto a diventare un grande trafficante e a recarsi nel Nuovo Messico per recuperare un grosso carico di droga.

Per riuscire in questa impresa, escogita un piano infallibile. Coinvolge forzatamente i suoi vicini di casa, la cinica spogliarellista Rose (Jennifer Aniston) e l’aspirante cliente Kenny (Will Poulter), nonché una smaliziata ragazza di nome Casey (Emma Roberts), creando la famiglia Miller, composta da una moglie finta e due figli fasulli, con cui si dirige a bordo di un camper scintillante verso sud, per festeggiare il weekend del 4 luglio. Li aspettano sicuramente i fuochi d’artificio!





Curiosità



Il cast ha fatto uno scherzo a Jennifer Aniston suonando durante una ripresa la sigla della sit-com Friends ("I'll Be There For You" dei The Rembrandt) invece di "Waterfalls" di TLC. Questa clip è presente nei titoli di coda del film in cui vengono mostrate alcune papere dal set, in una di queste lo stereo del camper dei Miller invece del brano previsto dal copione suona la sigla di "Friends" con grande sorpresa della Aniston, che ricordiamo nella serie recitava la parte di Rachel Green.



Nonostante l'argomento del film, nessun personaggio è mai visto consumare marijuana.



Emma Roberts, Jennifer Aniston, e Will Poulter hanno tutti e tre vinto un MTV Awards per il miglior bacio su schermo per la scena in cui baciano nel camper.



Quando David giunto a Vegas cerca di convincere Rose ad andare con lui in Messico, egli afferma che sarebbe "come Pretty Woman". Emma Roberts che interpreta Casey in questo film è la nipote di di Julia Roberts, la protagonista di Pretty Woman.



Jason Bateman, Will Arnett e Steve Buscemi sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo che poi è andato a Jason Sudeikis.



Adam Driver era stato originariamente lanciato nel ruolo di Scottie P, ma ha dovuto abbandonare per girare la serie tv Girls.



Il film costato 37 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 270.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dello svedese Ludwig Göransson (30 minutes or Less) e dall'americano Theodore Shapiro (il diavolo veste Prada), quest'ultimo torna a collaborare con il regista Rawson Marshall Thurber dopo aver musicato Palle al balzo - Dodgeball.

La colonna sonora include anche brani di TLC, Frank Sinatra, Ronald J. Webb e Aerosmith.



1. Count It Off – The Saturday Knights

2. Problem – Natalia Kills

3. Shake it Sleazy – Ronald J. Webb

4. Waiting at Home – Ronald J. Webb

5. Boner Garage – Ronald J. Webb

6. I’m A Man – Black Strobe

7. Joined At The Hip – Jonathan Carroll

8. Stroke Me – Mickey Avalon

9. The Stroke – Billy Squier

10. Wild Child – Juliet Simms

10. Hustlin’ – Rick Ross

11. Put The Gun Down – ZZ Ward

12. South Of The Border (Down Mexico Way) – Frank Sinatra

13. Waterfalls – TLC

14. Shakey Ground – TLC

15. Werk Me – Hyper Crush

16. Sweet Emotion – Aerosmith

17. Officer of the Day – Wurlitzer Pipe Band



