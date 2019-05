Stasera in tv "Lui è peggio di me" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 11 maggio 2019

Rete 4 stasera propone "Lui è peggio di me", commedia del 1984 diretta da Enrico Oldoini e interpretata da Renato Pozzetto e Adriano Celentano.

Cast e personaggi

Renato Pozzetto: Luciano

Adriano Celentano: Leonardo

Kelly Van der Velden: Giovanna

Daniel Stephen: Cowboy Roy

Sergio Renda: Marco Franzoni, padre di Giovanna

Lamotte Eugene Atkins: Autista

Enzo De Toma: Anziano

Floriano Omoboni: lo sposo di Giovanna

Pongo: Roberto il medico

Susanna Messaggio: Ragazza all'autonoleggio

Raffaele Di Sipio: Zio ricco della bella ragazza

Alfio Patané: passante deriso da Leonardo





La trama

Luciano e Leonardo (Renato Pozzetto e Adriano Celentano) eccentrici proprietari di un garage di auto d'epoca e amici di luga data vedono la loro amicizia messa alla prova dalla bella Giovanna (Kelly Van der Velden), una ragazza che decide di noleggiare l'amata Rolls-Royce di Leonardo per il suo matrimonio. Tra Giovanna e Leonardo è "colpo di fulmine" e le nozze della ragazza vanno a monte, ma Luciano però non ci sta a fare da terzo incomodo e proverà in ogni modo a sabotare la relazione dell'amico.

Il nostro commento

Una commedia in stile "Strana coppia" priva di guizzi, ma per fortuna anche di volgarità gratuite che punta tutto sull'efficace comicità di un Renato Pozzetto che inizia la sua parabola discendente post-Ragazzo di campagna e il carisma di un Adriano Celentano alla fine del periodo d'oro con Castellano e Pipolo. Lui è peggio di me diverte senza strafare e punta tutto su una duplice vis comica a tratti surreale che si rivela più complementare di quello che potrebbe apparire a prima vista.





Curiosità







Nel film c'è un cameo di Vittorio Cecchi Gori: è il passante incuriosito nella scena in cui i due protagonisti discutono dopo lo scherzo al ristorante.



Le scene ambientate a Dovera (provincia di Cremona in Lombardia) sono state in realtà girate a Villa Mirabello nel parco di Monza.



La colonna sonora







Le musiche originali del film sono del compositore Manuel De Sica figlio di Vittorio De Sica e fratello maggiore di Christian De Sica.

Tra le molte colonne sonore composte da Manuel De Sica per il grande schermo ricordiamo musiche per Sono fotogenico, Cuori nella tormenta, Vado a vivere da solo, Vacanze in America, Ricky & Barabba, Un'estate al mare.





