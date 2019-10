Stasera in tv: "Killer Elite" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 ottobre 2019

Italia 1 stasera propone "Killer Elite", action-thriller del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jason Statham: Danny Bryce

Clive Owen: Spike Logan

Robert De Niro: Hunter

Dominic Purcell: Davies

Aden Young: Meier

Yvonne Strahovski: Anne Frazier

Ben Mendelsohn: Martin

Adewale Akinnuoye-Agbaje: l'agente

Grant Bowler: capitano James Cregg

Matthew Nable: Pennock

Jaime McDowell: Diane

Firass Daraini: Bakhait

David Whiteley: uomo dell'MI6

Lachy Hulme: Harris

Nick Tate: comandante B

Rodney Afif: sceicco Amr

Doppiatori italiani

Massimo De Ambrosis: Danny Bryce

Fabio Boccanera: Spike Logan

Stefano De Sando: Hunter

Simone Mori: Davies

Vittorio De Angelis: Meier

Federica De Bortoli: Anne Frazier

Roberto Draghetti: l'agente

David Chevalier: Bakhait

Sandro Acerbo: uomo dell'MI6

Pasquale Anselmo: Harris

Sandro Iovino: comandante B

Ennio Coltorti: sceicco Amr



La trama

Nel 1980 il killer mercenario Danny Bryce (Jason Statham) e il suo mentore Hunter (Robert De Niro) sono in Messico per assassinare un uomo, ma nell’imboscata pianificata nei minimi dettagli entra in gioco l’elemento imprevisto, Danny uccide inconsapevolmente il bersaglio davanti al giovane figlio che era in macchina con lui. Lo shock gli farà abbassare la guardia e mentre tenta la fuga verrà ferito, salvato in extremis dall’amico Hunter, Danny decide di chiudere con quella vita e si ritira in Australia dove rincontra un’amica d’infanzia con cui intreccerà una relazione. Un anno dopo Danny viene convocato nel sultanato di Oman, dove scopre che Hunter è tenuto prigioniero a causa di un "incarico" che si rifiuta di portare a termine.

Toccherà a Danny, composta una squadra di uomini fidati, portare a termine la missione che prevede l’eliminazione di alcuni ex agenti del S.A.S. (Special Air Service) che però sono protetti da un gruppo segreto di ex-agenti veterani che operano al di sopra della legge e che delegano il lavoro sporco a Spike Logan (Clive Owen), altro killer professionista ed ex militare, sarà con lui che Danny e la sua squadra se la dovranno vedere.





Il nostro commento

Il regista irlandese Gary McKendry, dopo una lunga gavetta nella pubblicità e una nomination agli Oscar nel 2003 per il corto "Everything in This Country Must", per il suo debutto su grande schermo sceglie di adattare il racconto "The Feather Men" pubblicato nel 1991 da Sir Ranulph Fiennes che si ispira, come ribadisce anche il film nel suo incipit ad una storia vera.

Killer Elite pur non brillando per originalità si rivela un action-thriller piuttosto solido, dalla regia asciutta con tre protagonisti che nobilitano a livello fisico personaggi senza dubbio stereotipati, ma che permettono a Jason Statham di sfoggiare la sua vis più action che richiama il suo personaggio nel recente remake Professione assassino, a Robert De Niro di recitare con il pilota automatico sfruttando un carisma innato che solo tanta esperienza e un talento sconfinato regalano e infine a Clive Owen di cimentarsi con un villain tout-court, un militare che ha ben poco tempo per chiacchierare, addestrato com’è ad agire d’istinto, che è naturalmente quello omicida di un killer nato.

Se cercate personaggi che si struggono imbastendo prolissi dialoghi su fato avverso e vite crudeli puntate senz’altro altrove la vostra attenzione, se invece avete apprezzato film come il citato Professione assassino, non disdegnate atmosfere da spy-thriller, ma senza troppi fronzoli e vi piace lo Statham più brutale e meno sornione, Killer Elite merita senza dubbio la visione.



Curiosità



Sir Ranulph Fiennes, un avventuriero inglese, esploratore polare ed ex membro del SAS (Special Air Service) è l'autore di "The Feather Men", il romanzo da cui questo film è tratto. Anche se ha spesso rivendicato il fatto che il romanzo fosse una storia vera, le famiglie degli uomini del SAS morti e nominati nel romanzo hanno attaccato pubblicamente il libro descrivendolo come un'opera di completa finzione e accusando l'autore di voler sfruttare la morte dei loro cari. Il SAS ha addirittura rinnegato sia Fiennes che il libro, con il tenente colonnello Ian Smith che si è detto sconvolto dal modo in cui cui Fiennes ha trattato la memoria dei caduti, dichiarando al Daily Mail che il libro era solo il frutto di una fervida immaginazione. Maggie Denaro, la vedova di uno degli uomini del SAS morti, ha detto di Fiennes: "E' il momento in cui cresca. Ha fatto i soldi dal libro e vorrebbe uscirne pulito. Quando il libro è uscito dicendo che Mike era stato assassinato, sapevamo che non era vero, ma questo non ha impedito ai nostri figli di restare sconvolti quando gli altri ci credevano". Fiennes sostiene di aver inviato un manoscritto del libro sia al SAS che alle famiglie dei caduti che hanno dato la loro approvazione, ma tutti hanno inequivocabilmente negato tale approvazione.



Anche se le famiglie e il SAS hanno negato di essere stati consultati o coinvolti in qualche modo con il libro, un articolo del Daily Mail Online è stato costretto a fare una rettifica quando la vedova del maggiore Mike Kealy ha ammesso di aver letto e approvato ogni pagina in cui si faceva riferimento al marito.



Robert De Niro è l'unico attore americano in questo film.



Si tratta del primo film distribuito da Open Road Films.



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 56.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Reinhold Heil e Johnny Klimek che insieme hanno musicato anche I Frankenstein, Cloud Atlas, Il nascondiglio del diavolo - The Cave e La terra dei morti viventi.



1. Ambush

2. The Job

3. Spiked Sheik

4. The Harris Hit

5. Feathermen

6. The Cregg Hit

7. Car Chase Hospital Fight

8. I Come Bearing Gifts

9. The Boston Brakes

10. Room Service

11. Hunter's Release

12. I Just Care About Now

13. Returning The Bullet

14. Man In The Helmut

15. Rooftop Chase

16. Subway

17. The Suitcase

18. Turkish Acid Bath (Shelter from the Storm) by Kasabian

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]