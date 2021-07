Stasera in tv: “Innamorato pazzo” su Rete 4

Cast e personaggi

Adriano Celentano: Barnaba Cecchini

Ornella Muti: Cristina

Adolfo Celi: Re Gustavo

Milla Sannoner: Betsy, moglie di Re Gustavo

Enzo Garinei: Console e segretario di Re Gustavo

Corrado Olmi: Sindaco

Franco Diogene: Capo cameriere

Dino Cassio: Vigile

Tiberio Murgia: Venditore arabo di tappetti in spiaggia

Silvia Ferluga: Cartomante

Luigi Castejon: Segretario ambasciatore

Fulvio Mingozzi: Guardiano del Foro Romano

Enzo De Toma: Uomo tamponato da Barnaba con l’autobus

Gerry Bruno: Il cameriere

Renato Oliverio: Mario

Alfio Patanè: Chef

Jimmy il Fenomeno: Benzinaio

Antonio Ballerio:

Bernardo Malacrida:

Onorio Mantovani: Proprietario dello stand dei TIR

Valentino Simeoni: Uomo che trasporta i televisori con l’Apecar (non accreditato)

Raf Di Sipio: Uomo a tavola al ricevimento (non accreditato)

Sasha D’Arc: Guardiaspalle (non accreditato)

Ettore Martini: Uomo che guarda la Tv al bar (non accreditato)

Francesco Anniballi: (non accreditato)

La trama

Cristina (Ornella Muti), principessa del piccolo regno di Saint Tulipe, è in visita a Roma con tutta la famiglia reale che ha promesso in sposa la ragazza ad un ricco miliardario per trovare supporto finanziario per il regno che è prossimo alla bancarotta. Cristina che ha un bel caratterino ribelle si dà alla fuga, allontanandosi di nascosto dalla villa dove alloggia per visitare Roma. Durante il suo improvvisato tour la principessa sale su un autobus dove incontra uno strambo, ma simpatico autista di nome Barnaba Cecchini (Adriano Celentano) che folgorato dalla bellezza di Cristina se ne innamorerà all’istante.

Il nostro commento

…No, ma il ragionamento tante volte mi coinvolge anche in cose che non dovrei sapere, e così ragionando scopro che capisco meglio di quelli che ne sanno di più, che però in questo caso ne saprebbero meno, in quanto io ne so il doppio. (Barnaba Cecchini / Adriano Celentano)

Innamorato pazzo fa parte del periodo d’oro del Celentano da grande schermo, quello dei grandi successi commerciali degli anni ’80 firmati da Castellano e Pipolo che hanno incluso pellicole godibili come Mani di velluto in coppia con Eleonora Giorgi, Il bisbetico domato ancora con Ornella Muti, Segni particolari: bellissimo con Federica Mori e Asso girato con Edwige Fenech, quest’ultimo tra i più divertenti e riusciti grazie anche ad una intrigante connotzione sovrannaturale. Innamorato pazzo funziona a dovere, la coppia Muti / Celentano sfodera una sintonia ben percettibile, il resto è Celentano all’ennesima potenza, l’intrattenitore divertente e divertito, prima della deriva “messianica” di Joan Lui e dei sermoni televisivi.

La colonna sonora