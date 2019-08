Stasera in tv: "Un mondo perfetto" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 29 agosto 2019

Rete 4 stasera propone "Un mondo perfetto", film drammatico del 1993 diretto da Clint Eastwood e interpretato da Kevin Costner, Clint Eastwood e Laura Dern.

Cast e personaggi

Kevin Costner: Robert 'Butch' Haynes

Clint Eastwood: Red Garnett

Laura Dern: Sally Gerber

T.J. Lowther: Phillip 'Buzz' Perry

Keith Szarabajka: Terry Pugh

Leo Burmester: Tom Adler

Paul Hewitt: Dick Suttle

Bradley Whitford: Bobby Lee

Bruce McGill: Paul Saunders

Jennifer Griffin: Gladys Perry

Dennis Letts: Governatore

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Robert 'Butch' Haynes

Michele Kalamera: Red Garnett

Isabella Pasanisi: Sally Gerber

Davide Perino: Philip 'Buzz' Perry

Francesco Pannofino: Terry Pugh

Roberto Chevalier: Bobby Lee

Claudio Fattoretto: Tom Adler

Anna Rita Pasanisi: Gladys Perry

Giorgio Piazza: Governatore





La trama

Texas, 1963: Butch Haynes (Kevin Costner) evade con un complice dalla prigione di Hunstsville e durante la fuga i due criminali prendono in ostaggio un bambino di otto anni, Phillip Perry.

Sulle tracce di Haynes c'è il ranger Red Garnett (Clint Eastwood) supportato da un team che include la criminologa Sally Gerber; Haynes è una vecchia conoscenza di Garnett, le loro strade si erano già incrociate anni addietro quando Haynes era un giovane delinquente alle prime armi.

Il governatore vista l'attenzione dell'opinione pubblica sulla sorte del ragazzino fa pressione su Garrett e il suo team per chiudere il caso e portare a casa sano e salvo il giovane ostaggio, nel frattempo mancano solo due settimane alla visita ufficiale del Presidente John F. Kennedy a Dallas.





Il nostro commento

Film di pregio che presenta uno scavo dei personaggi di alto profilo, una messinscena che punta al realismo, ma senza sacrificare un sano e doveroso coinvolgimento drammatico.

Un mondo perfetto segna una della vette di carriera sia per Kevin Costner con il suo galeotto ricco di sfumature, sia per il Clint Eastwood regista che oltre a sfoggiare la sua regia asciutta, schietta e senza fronzoli, ha il tempo di ritagliarsi anche un ruolo "minore" a cui riesce comunque a dare il consueto mix di spessore e appeal (il miglior Texas Ranger dopo Chuck Norris).





Curiosità



Il regista Clint Eastwood non aveva originariamente intenzione di recitare nel film, ma Kevin Costner lo ha convinto.



Il regista Clint Eastwood originariamente aveva destinato il ruolo di Butch a Denzel Washington.



Steven Spielberg era tra i potenziali registi del film.



Questo è stato il primo film di Clint Eastwood da Gli avvoltoi hanno fame (1970) per il quale non ha ricevuto il maggior compenso, che è andato invece a Kevin Costner.



Clint Eastwood ha solo 26 minuti di tempo su schermo prima della resa dei conti finale. Ne ha circa 43 in totale.



Nonostante il fatto che il film costato 30 milioni di dollari abbia avuto un incasso deludente al box-office statunitense (31 milioni), grazie agli incassi internazionali ha totalizzato a livello globale la considerevole cifra di 135 milioni.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del sassofonista jazz e compositore Lennie Niehaus (La tempesta perfetta). Assiduo collaboratore di Clint Eastwood, i due hanno collaborato per diversi lungometraggi tra cui Gli spietati, I ponti di Madison County, Mezzanotte nel giardino del bene e del male, Debito di sangue e Changeling.



1. Ida Red - Bob Wills and His Texas Playboys

2. Blue Blue Day - Don Gibson

3. Guess Things Happen That Way - Johnny Cash

4. Sea Of Heartbreak - Don Gibson

5. Don't Worry - Marty Robbins

6. Abilene - George Hamilton IV

7. Please help me, I'm falling ( in love with you) - Hank Locklin

8. Dark moon - Chris Isaak

9. Catch a falling star - Perry Como

10. The little white cloud that cried - Chris Isaak

11. Night life - Rusty Draper

12. Big Fran's baby - Lennie Niehaus

13. End credits medley/ Big Fran's, Butch's theme, etc - Lennie Niehaus

