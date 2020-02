Stasera in tv: "Love Is All You Need" su Rai 2

Rai 2 stasera propone "Love Is All You Need", commedia del 2012 diretta da Susanne Bier e interpretata da Pierce Brosnan, Trine Dyrholm e Paprika Steen.

Cast e personaggi

Pierce Brosnan: Philip

Trine Dyrholm: Ida

Kim Bodnia: Leif

Paprika Steen: Benedikte

Sebastian Jessen: Patrick

Marco D'Amore: Marco

Ciro Petrone: Alessandro

Doppiatori italiani

Luca Ward: Philip

Francesca Fiorentini: Ida

Antonio Palumbo: Leif

Alessandra Korompay: Benedikte

Emiliano Coltorti: Patrick





La trama

Philip (Pierce Brosnan) è un vedovo inglese di mezza età che vive in Danimarca. Ida (Trine Dyrholm) è una parrucchiera danese che sta lottando contro un cancro e affrontando il tradimento di un marito che la sta lasciando per una donna più giovane. I destini di Philip e Ida stanno per intrecciarsi in Italia dove i due sono diretti per assistere al matrimonio dei figli.





Note di regia

Volevo girare un film che avesse per protagoniste delle persone vulnerabili, un film sulle cose della vita di cui faremmo volentieri a meno ma che, se raccontate in chiave di commedia, possono sollevare lo spirito. In Ida e Philip abbiamo trovato dei personaggi la cui vulnerabilità combina il peso di un argomento drammatico e la leggerezza di un tocco umoristico. Li abbiamo portati nel posto più romantico che si potesse immaginare, insieme a un gruppo di personaggi da commedia; quindi abbiamo usato la componente di divertimento e quella sentimentale come degli strumenti, non per ammorbidire i contenuti drammatici del film, ma piuttosto per farli risaltare più chiaramente, permettendo a questi due universi opposti di arricchirsi l’un l’altro. In questo modo abbiamo potuto descrivere tutti i protagonisti, nella loro buona e cattiva sorte, con tutta l’attenzione e la tenerezza che meritano. [Susanne Bier]





Colonna sonora



Le musiche originali sono del compositore svedese Johan Söderqvist (Kon-Tiki, Lasciami entrare) assiduo collaboratore della regista Susanen Bier, tra i film musicato per la cineasta svedese ricordiamo Una folle passione, In un mondo migliore, Non desiderare la donna d'altri e Noi due sconosciuti.



1. Amore

2. The House

3. Philip's Breakfast

4. Moving In

5. The Wig

6. Taxi

7. First Night

8. Ida's Dance

9. After the Speech

10. Elisabeth

11. Looking for Patrik

12. No Wedding

13. To Italy

14 Mattress

15. Theme from "Love Is All You Need"

16. Family Matters - Opening

17. Lily and Jan

18. The Adoption

19. Mother and Father

20. Family Matters - The End

