Stasera in tv: "Il burbero" su Rete 4

Di Pietro Ferraro venerdì 21 agosto 2020

Rete 4 stasera propone "Il burbero", commedia del 1986 diretta da Castellano e Pipolo e interpretata Adriano Celentano, Debra Feuer e Angela Finocchiaro.

Cast e personaggi

Adriano Celentano: Tito Torrisi

Debra Feuer: Mary Cimino

Jean Sorel: Giulio Macchiavelli

Angela Finocchiaro: Emilia, la segretaria di Tito Torrisi

Mattia Sbragia: il killer che comanda il gruppo

Peppe Lanzetta: il killer con i capelli lunghi

Percy Hogan: il killer di colore

Franco Diogene: il controllore del treno

Enzo De Toma: il metronotte che sente le grida dal televisore

Francesco Scali: il custode dell'obitorio

Doppiatori italiani

Claudia Balboni: Mary Cimino

Emilio Cappuccio: Giulio Macchiavelli

Vittorio Amandola: il killer di colore

Bruno Alessandro: la voce del commissario al telefono / la voce del pilota sui voli dell'aereo

Michele Kalamera: Adetto reception albergo / voce narrante del museo

Carlo Reali: persona alla riunione

Sandro Pellegrini: persona alla riunione





La trama

La bella cameriera italoamericana Mary Cimino (Debra Feuer), che lavora a New York, riceve una telefonata da Firenze dal marito Giulio Machiavelli che la invita a partire per l'Italia a seguito di un grosso affare che li ha resi molto ricchi. Sull'aereo Mary incontra Tito Torrisi (Adriano Celentano), un avvocato fiorentino burbero e dai modi scortesi. Mary arrivata a Firenze si ritrova sola e spaesata e coinvolta suo malgrado in un losco giro di affari intrapreso dal marito. Uno scambio di bagagli porterà Mary ad un nuovo incontro con l'avvocato Torrisi che però vedrà la donna e la sua storia solo come un bel grattacapo di cui sbarazzarsi al più presto, fino a che l'amore non finirà inevitabilmente per metterci lo zampino.





Il nostro commento

Il burbero rappresenta il "Canto del cigno" del periodo di massimo successo per l'Adriano Celentano cinematografico e segna anche l'ultima collaborazione del "molleggiato" con la coppia d'oro Castellano & Pipolo. Il film arriva dopo il flop di Joan Lui e presenta un Celentano mattatore sempre divertente nel consueto formato "film per tutti" e una storia un tantino più articolata del consueto, ma il film non brilla e sembra mancare dell'appeal e della giocosa spensieratezza dei precedenti film realizzati dal "Molleggiato" con Castellano & Pipolo.





Curiosità & Colonna sonora



Lo studio legale dell'Avvocato Tito Torrisi si trova in Piazza Santa Croce a Firenze.



La ragazza aggredita in casa nel programma televisivo "SOS POLIZIA", sul quale Tito Torrisi si sintonizza per attirare l'attenzione del metronotte dopo essere stato chiuso (con Mary) in un armadio blindato dal fuggitivo Giulio Macchiavelli, è una giovane Iaia Forte.



Le musiche originali del film sono di Mariano Detto (Ratataplan, Il bisbetico domato, Il ragazzo di campagna, Delitto al ristorante cinese, Mia moglie è una strega, Asso).

A quanto riporta il sito MicheleBovi.it la colonna sonora della commedia “Il ciclone” (1996) di Leonardo Pieraccioni firmata da Claudio Guidetti ricorda in alcune parti il tema musicale composto da Mariano Detto per “Il burbero”. “La somiglianza è evidente - afferma il maestro Detto – ma non ho mai pensato di reclamare o altro: sono cose che accadono facendo il nostro lavoro. Chi compone musica per film ha due tiranni: il regista, che esige l’atmosfera musicale che piace a lui, e che nove volte su dieci ha sentito in un altro film, ed il tempo, sempre insufficiente per garantire un’opera dell’ingegno ineccepibile. Nel 1980 il regista Pasquale Festa Campanile mi concesse quattro giorni per comporre un tema di musica “dance” per il film “Qua la mano”. Inutile rispondergli che sarebbero stati necessari almeno due mesi. Tra l’altro io conoscevo pochissimo quel genere musicale. Me la cavai così: chiesi a Franco Miseria, il coreografo del film, di portarmi i dischi più in voga del momento di musica “dance” e quelli che lui riteneva più adatti al suo progetto di balletto. Così fece e per due giorni e due notti non ascoltai altro: il terzo giorno avevo composto il tema richiesto, copiando qualcosa da tutti i brani, ma attento a non scivolare nel plagio palese".



