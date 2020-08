Stasera in tv: "Mamma mia!" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

Rete 4 stasera propone "Mamma Mia!", film musicale del 2008 diretto da Phyllida Lloyd e interpretato da Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan e Colin Firth.

Cast e personaggi

Meryl Streep: Donna Sheridan

Amanda Seyfried: Sophie Sheridan

Pierce Brosnan: Sam Carmichael

Colin Firth: Harry Bright

Stellan Skarsgård: Bill Anderson

Julie Walters: Rosie

Christine Baranski: Tanya

Dominic Cooper: Sky

Philip Michael: Pepper

Rachel McDowall: Lisa

Ashley Lilley: Ali

Niall Buggy: padre Alex

Doppiatori italiani

Rossella Izzo: Donna Sheridan

Myriam Catania: Sophie Sheridan

Francesco Prando: Sam Carmichael

Roberto Pedicini: Harry Bright

Luca Biagini: Bill Anderson

Lorenza Biella: Rosie

Barbara Castracane: Tanya

Stefano Crescentini: Sky

Simone Crisari: Pepper

Veronica Puccio: Lisa

Letizia Scifoni: Ali

Paolo Lombardi: padre Alex





La trama

E’ il 1999 e siamo nell’incantevole isola greca di Kalokairi. La nostra avventura romantica inizia nel delizioso hotel mediterraneo Villa Donna, gestito da Donna (Meryl Streep), dalla figlia Sophie (Amanda Seyfried) e dal fidanzato di Sophie, Sky (Dominic Cooper).

Alla vigilia del suo imminente matrimonio, Sophie spedisce segretamente tre inviti indirizzati a tre uomini diversi, uno dei quali potrebbe, a suo avviso, essere suo padre. Partendo da tre città diverse del globo, i tre uomini si mettono in viaggio per tornare sull’isola, dove, 20 anni prima, l’affascinante Donna aveva conquistato il loro cuore.





Curiosità



Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia degli ABBA, inoltre entrambi si ispirano al film del 1968 "Buonasera, signora Campbell" di Melvin Frank.



Pierce Brosnan non aveva idea in cosa consistesse il progetto quando ha firmato. I produttori gli hanno detto solo che sarebbe stato girato in Grecia e che Meryl Streep era la protagonista. Brosnan ha detto che avrebbe firmato qualsiasi cosa che coinvolgesse la Streep, descrivendola come "una splendida bionda su cui ho terribilmente fantasticato durante la scuola di recitazione".



Meryl Streep è andata a Stoccolma per registrare la sua voce per la canzone "The Winner Takes It All". Ha finito in una sola sessione. Benny Andersson, ex membro degli ABBA e co-compositore delle canzoni, ha definito la Streep "un miracolo".



Tutto il cast ha eseguito i propri numeri musicali.



La scena "Slipping Through My Fingers" comprende una breve clip di Meryl Streep e Amanda Seyfried che ridono. Secondo Phyllida Lloyd la troupe ha fatto suonare musica heavy metal per riuscire a far ridere così tanto le due attrici.



Meryl Streep ha visto il musical nell'ottobre 2001 a Manhattan con la figlia Louisa e gli amici della figlia. La Streep ha scritto ai produttori per lodarli nell'aver portato un po' di felicità e divertimento nella vita delle persone di New York dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre.



La barca di Bill Anderson batte bandiera svedese, la Svezia è il paese natale sia degli ABBA che di Stellan Skarsgård.



Mandy Moore, Amanda Bynes, Rachel McAdams, e Emmy Rossum sono state tutte prese in considerazione per la parte di Sophie. Olivia Newton-John e Michelle Pfeiffer sono state considerate per la parte di Donna. Bill Nighy è stato considerato per interpretae uno dei "padri".



Nel dicembre 2008, Mamma Mia! è diventato il film di maggiore incasso di tutti i tempi nel Regno Unito, infrangendo il precedente record detenuto da Titanic (1997). In seguito Mamma Mia! è stato scalzato da Avatar (2009).



Diverse scene notturne, tra cui "I Have A Dream", sono state in realtà girate durante il giorno, poi trattate in post-produzione.



Meryl Streep ha raccontato che Julie Walters si è ferita durante le riprese della sequenza musicale "Dancing Queen", l'attrice ha inciampato su alcune rocce.



Phyllida Lloyd ha anche diretto lo spettacolo teatrale originale di Broadway.



Lo spettacolo teatrale ha debuttato a Londra il 6 aprile 1999 presso il teatro Prince Edward. Il suo debutto in Nord America è stato il 23 maggio 2000, al Royal Alexandra Theatre di Toronto. La versione di Broadway diretta da Phyllida Lloyd ha invece debuttato il 18 ottobre 2001, presso il Winter Garden Theater, stesso teatro di "Cats".



A Cher è stato offerto il ruolo di Tanya che ha dovuto rifiutare a causa di impegni con un tour di concerti.



Mentre il film suggerisce fortemente, ma non rivela mai esplicitamente chi sia il vero padre di Sophie, c'è una risposta ufficiale. Secondo la sceneggiatrice Catherine Johnson e la regista Phyllida Lloyd, il vero padre di Sophie è Bill, uno svedese. Il personaggio di Bill era australiano nella produzione teatrale originale, ma nel film è interpretato dall'attore svedese Stellan Skarsgård, il che significa che Sophie ha le sue radici in Svezia, proprio come gli ABBA.



Nel film sono presenti due camei degli ABBA. Durante la scena del balletto di Dancing Queen è presente Benny Andersson che impersona un pescatore che suona il pianoforte, mentre nella scena finale Björn Ulvaeus recita insieme ad altri attori, tra cui Rita Wilson, interpretando divinità greche.



Il film costato 52 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 609.



La colonna sonora



Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese degli ABBA.



Tutte le canzoni sono state ri-orchestrate per la versione cinematografica, diversa dalla versione teatrale e dagli arrangiamenti originali. "Under Attack", "One of Us" e "Knowing Me, Knowing You" sono state rimosse dallo script. È stato girato "The Name of the Game", ma è stato rimosso dal montaggio finale e incluso come extra nell'edizione DVD. "Thank You for the Music" accompagna i titoli di coda. "When All is Said and Done" non è mai stato parte dello spettacolo teatrale. Donna canticchia qualche battuta di "Fernando", uno dei più grandi successi degli ABBA, mentre cammina nella vecchia casa con i padri che si nascondono al piano di sopra. (La canzone parla della guerra e non era in sintonia con la storia del film).



Il brano suonato in versionestrumentale all'inizio del matrimonio è "Knowing Me, Knowing You". Questa canzone parla di un divorzio, per cui è del tutto fuori luogo per un matrimonio.



L'inizio di "Super Trouper" è cantata dal vivo, a cappella, dalle attrici Meryl Streep, Julie Walters e Christine Baranski.



1. Honey, Honey

2. Money, Money, Money

3. Mamma Mia

4. Dancing Queen

5. Our Last Summer

6. Lay All Your Love On Me

7. Super Trouper

8. Gimme! Gimme! Gimme!

9. The Name of the Game

10. Voulez-Vous

11. SOS

12. Does Your Mother Know

13. Slipping Through My Fingers

14. The Winner Takes It All

15. When All Is Said And Done

16. Take a Chance on Me

17. I Have a Dream

