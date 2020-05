Stasera in tv: "In questo mondo di ladri" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 21 maggio 2020

Canale 5 stasera propone "In questo mondo di ladri", commedia del 2004 diretta da Carlo Vanzina e interpretata Carlo Buccirosso, Ricky Tognazzi, Biagio Izzo e Leo Gullotta.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Carlo Buccirosso: Fabio Di Nardo

Valeria Marini: Monica Puddu / Maria Rossi

Ricky Tognazzi: Signor Gastone

Biagio Izzo: Nicola / Igor Rabinovič

Leo Gullotta: Colonnello Leonardo

Enzo Iacchetti: Prof. Lionello

Max Pisu: Walter / Vladimir

Mariella Valentini: Emma Di Nardo

Daniele Bettini: Giacomino Di Nardo

Roberto Carletta: Signor Continenza

Simonetta Guarino: Signora Continenza

Gianluca Gobbi: Giovanotto

Maria Paiato: Signora Lia

Nicola Pistoia: Sironi

Stefano Santospago: Roberto

Luca Sandri: Silvestro, direttore della banca

Mario Zucca: Presidente della banca

Giacomo Valdameri: Vigile Urbano

Roberto Della Casa: Responsabile ufficio passaporti

Marco Basile: Poliziotto della volante





La trama

Cinque improvvidi investitori della domenica acquirenti di una multiproprietà bufala: Fabio (Carlo Buccirosso) un integerrimo bancario, Nicola (Biagio Izzo) gestore di un cinema in via di fallimento, Monica (Valeria Marini) amante ufficiale di un uomo sposato, Lionello (Enzo Iacchetti) chirurgo plastico con una denuncia in corso per negligenza professionale e Walter (Max Pisu) proprietario di un ristorante che naviga in pessime acque. I cinque si ritrovano tutti bidonati e al verde, ma anche accomunati da un desiderio di riscatto e vendetta contro una società in cui i "furbetti del quartierino" regnano incontrastati.

Sarà Fabio che dopo aver subito l’ennesimo bidone coinvolgerà gli altri quattro sfortunati investitori in una truffa supervisionata dal suo vicino di casa, Gastone (Ricky Tognazzi) truffatore professionista agli arresti domiciliari che proporrà ai cinque un piano a più livelli che culminerebbe in una maxi-truffa ad un istituto di credito simbolo e coacervo di disonestà e malaffare. Naturalmente Fabio e compagni di truffa verranno a loro volta truffati da Gastone che però verrà truffato a sua volta, in un finale da "Pacco, doppio pacco e contropaccotto".





Il nostro commento

I fratelli Vanzina si lanciano in una digressione di stampo sociologico imbastendo una classica pellicola da "Colpo grosso all’italiana" con truffati, truffatori e truffaldini partendo da una canzone di Antonello venditti, "In questo mondo di ladri", che racconta di un’italietta fatta di furbetti del quartierino e onesti frustrati, per poi lanciarsi in quello che è diventato purtroppo un loro cavallo di battaglia, la commedia commerciale con la "C" minuscola.

Se l’idea di un film corale a base di truffe e repentini cambi di fronte poteva essere divertente, lo è decisamente meno quella di affiancare ad attori come Carlo Buccirosso e Leo Gullotta personaggi televisivi come Valeria Marini e Sergio Iacchetti e puntare ad una serie di gag trite e ritrite che mandano a farsi benedire tutti i buoni propositi, per tornare ai livelli da sit-com televisiva in trasferta su grande schermo di cui la tv è ormai satura e il cinema non sente davvero il bisogno.