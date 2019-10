Stasera in tv: "Die Hard - Un buon giorno per morire" su Italia 1

Italia 1 stasera propone Die Hard - Un buon giorno per morire (A Good Day to Die Hard), film d'azione del 2013 diretto da John Moore (Behind the Enemy Lines) e interpretato da Bruce Willis e Jai Courtney.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Bruce Willis: John McClane

Jai Courtney: John "Jack" McClane, Jr.

Cole Hauser: Collins

Sebastian Koch: Yuri Komorov

Yuliya Snigir: Irina Komorov

Radivoje Bukvic: Alik

Amaury Nolasco: Murphy

Sergei Kolesnikov: Cagharin

Pavel Lychnikoff: tassista

Roman Luknár: Anton

Melissa Tang: Lucas

Megalyn Echikunwoke: bella reporter

Iván Kamarás: pilota

Anne Vyalitsyna:

Mary Elizabeth Winstead: Lucy McClane

Mike Dopud: Detective Wexler

April Grace: Sue Easton

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: John McClane

Francesco Pezzulli: John "Jack" McClane, Jr.

Roberto Draghetti: Collins

Francesco Prando: Yuri Komorov

Valentina Mari: Irina Komorov

Christian Iansante: Alik

Alessandro Budroni: Murphy

Mino Caprio: tassista

Domitilla D'Amico: Lucy McClane





La trama

John McClane (Bruce Willis) arriva a Mosca per rintracciare il figlio che non vede da tempo, Jack (Jai Courtney), ma rimane stupito quando scopre che lui lavora sotto copertura per proteggere un informatore del governo, Komarov.

Con la loro vita appesa a un filo, i McClane sono costretti a superare ogni contrasto per portare al sicuro Komarov e impedire un crimine disastroso nel luogo più desolato sulla faccia della Terra, Chernobyl.

Quando McClane scopre la verità sulla professione del figlio, lo definisce "lo 007 di Plainfield, New Jersey". Ma da Plainfield a Mosca la strada è lunga, così John e il figlio Jack stanno per vivere una riunione di famiglia che non dimenticheranno mai.





Curiosità



È il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane; la serie cinematografica è iniziata con Trappola di cristallo (1988), e proseguita con 58 minuti per morire - Die Harder (1990), Die Hard - Duri a morire (1995) e Die Hard - Vivere o morire (2007).



Questo è stato il primo film della serie Die Hard in cui lo script originale è stato esplicitamente scritto per un capitolo della serie Die Hard. Il primo film Trappola di cristallo (1988) era basato su un romanzo di Roderick Thorp e una sceneggiatura creata in oriigine per Arnold Schwarzenegger e come sequel di Commando (1985). 58 Minuti per morire - Die Harder (1990) è stato prima scritto come una sceneggiatura basata sul romanzo di Walter Wager '58 Minutes'. Die Hard - Duri a morire (1995) ha notoriamente preso la sua idea di base da una sceneggiatura di Jonathan Hensleigh "Simon Says" realizzata per un sequel di Arma letale e infine Die Hard - Vivere o morire (2007) è stato tratto dalla sceneggiatura originale "WW3.com" scritta prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre e in seguito accantonata.



Bruce Willis ha apertamente dichiarato che avrebbe voluto riportare Bonnie Bedelia al franchise. Lei inizialmente ha interpretato il personaggio di Holly Gennaro McClane, la moglie di Bruce Willis / John McClane in Trappola di cristallo (1988) e 58 Minuti per morire - Die Harder (1990). Il suo personaggio non è più stato utilizzato da allora.



Ogni film della serie Die Hard contiene una scena che coinvolge un ascensore.



Justin Timberlake, Aaron Paul, Liam Hemsworth, James Badge Dale, Paul Walker, Ben Foster, Shiloh Fernandez, Milo Ventimiglia, Paul Dano, Steven R. McQueen e DJ Cotrona sono stati tutti considerati per interpretare il figlio di John McClane. Il ruolo è stato infine assegnato a Jai ​​Courtney.



La suoneria del cellulare di John McClane è "Ode alla gioia" di Ludwig van Beethoven, un brano incluso anche nel primo Trappola di cristallo (1988).-



La banda i russi in realtà non aveva membri russi. I ruoli sono interpretati da uno slovacco, un ungherese, un serbo, un mongolo e da attori ucraini.



L'imponente elicottero che si vede nel film è un Mil Mi-26 (nome in codice NATO: Halo) che è il più grande e potente elicottero mai prodotto.



La città di Pripyat è stata fondata nel 1970 per i lavoratori presso la vicina centrale nucleare di Chernobyl.



La Mercedes nera SUV presente in una scena di inseguimento è una Mercedes-Benz G-Class. La linea è stata sviluppata dopo che lo Scià dell'Iran l'ha suggerita alla gestione Daimler-Benz come possibile veicolo militare. All'epoca Shah Mohammad Reza Pahlavi era uno dei principali azionisti della Daimler.



Nel Regno Unito, le copie digitali del film sono state consegnate al cinema con il falso titolo "Simon Says", una tagline dal terzo capitolo, Die Hard - Duri a morire (1995).



L'elicottero da trasporto Mil Mi-26 visto alla fine del film è stato affittato dal Ministero per la gestione delle situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia. Il colore originale dell'elicottero è bianco. La livrea mimetica temporanea è stata applicata in Ungheria, dove sono state girate le scene in elicottero.



Il camion blindato Cougar HEV è stato interpretato da quattro veicoli replica: tre veicoli personalizzati realizzati dagli specialisti del Team Szalay, costruiti sul telaio del camion militare 6 ruote ZIL 131 e alimentati da motori di camion Ural. La quarta replica utilizzato per le acrobazie di salto è stata costruita negli Stati Uniti ed è stata alimentata da un motore Viper V10 Dodge.



L'Uranio-235 è un raro isotopo dell'Uranio-238, con gli atomi che contengono lo stesso numero di protoni, ma meno neutroni.



Noam Murro era in origine designato alla regia, ma il suo impegno per il film 300 - L'alba di un impero (2014) gli ha impedito di lavorare su questo film. Altri registi sono stati in lizza tra cui Joe Cornish, Justin Lin e Nicolas Winding Refn.



Questa è la seconda apparizione di Aldis Hodge nella serie Die Hard. La sua prima apparizione è stata in Die Hard - Duri a morire (1995), dove ha interpretato il nipote più grande di Zeus..



Eric Jacobus e la sua squadra di stunt ha progettato (e girato in un provino) una scena di lotta tra Bruce Willis e Radivoje Bukvic. La scena avrebbe visto Alik attaccare John McClane con un coltello su un tetto, ma la loro coreografia non è stata utilizzata.



Il jet privato visto alla fine del film è un Hawker 400XP.



Questo è il primo film della serie "Die Hard" in cui il personaggio di Bruce Willis non uccide l'antagonista principale.



Il film costato 92 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 304.



[Per guardare una featurette del film clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marco Beltrami (Scream, Terminator 3, Hellboy). Beltrami torna alla saga action dopo aver musicato Die Hard - Vivere o morire (2007) e a collaborare con il regista John Moore dopo aver musicato il film Max Payne, adattamento live-action dell'omonimo videogame.

Beltrami è stato candidato all'Oscar per le colonne sonore del remake western Quel treno per Yuma e del dramma a sfondo bellico The Hurt Locker.



La colonna sonora include anche i brani "New York, New York" di Frank Sinatra, "The Girl from Ipanema" di Stan Getz e João Gilberto e "Doom and Gloom" dei Rolling Stones.



1. Yuri Says

2. Getting Yuri To The Van

3. Jack Makes The Call

4. Everyone To The Courthouse

5. Court Adjourned

6. Truckzilla (Act 1)

7. Yippie Kay Yay, Mother Russia!

8. Truckzilla (Act 2)

9. Father & Son

10. To The Safe House

11. Regroup

12. Leaving the Safe House

13. Getting to the Dance Floor

14. Too Many Kolbasas On The Dance Floor

15. What's So Funny?

16. McClanes Get The Bird

17. Scumbags

18. Entering Chernobyl

19. Into The Vault

20. Rubbed Out At The Spa

21. Sunshine Shootout

22. Get To The Choppa!

23. Chopper Takedown

24. It's Hard To Kill A McClane

25. Triple Vodka Rhapsody

26. McClane's Brain

[Per visionare il video clicca sull'immagine in alto]