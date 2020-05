Stasera in tv: "Rio" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 16 maggio 2020

Italia 1 stasera propone "Rio", film d'animazione del 2011 diretto da Carlos Saldanha.

Cast e personaggi

Jesse Eisenberg: Blu

Anne Hathaway: Gioiel

George Lopez: Rafael il tucano

Leslie Mann: Linda (adulta)

Rodrigo Santoro: Túlio

Jake T. Austin: Fernando

Carlos Ponce: Marcel

Jemaine Clement: Nigel

Tracy Morgan: Luiz il bulldog

Jeffrey Garcia: Tipa

Davi Vieira: Armando

Jamie Foxx: Nico

will.i.am: Pedro

Doppiatori italiani

Fabio De Luigi: Blu

Victoria Cabello: Gioiel

Pino Insegno: Rafael il tucano

Chiara Gioncardi: Linda (adulta)

Emiliano Coltorti: Tullio

Alex Polidori: Fernando

Roberto Draghetti: Marcel

Mario Biondi: Miguel

Josè Altafini: Luiz il bulldog

Emilio Carelli: Tipa

Francesco Castelnuovo: Armando

Franco Mannella: Nico

Fabrizio Vidale: Pedro

Marco Guadagno: Mauro

Cristina Noci: Eva





La trama

Blu è un ara macao addomesticato, non ha mai imparato a volare e conduce una vita comoda insieme alla sua migliore amica e proprietaria, Linda, nella cittadina di Moose Lake, nel Minnesota. Blu e Linda pensano che il pennuto sia l’ultimo esemplare della sua specie ma, quando vengono a sapere dell’esistenza di un altro ara macao a Rio de Janeiro, decidono di partire alla volta della lontana ed esotica terra carioca per trovare Gioiel, controparte femminile di Blu.

Non molto tempo dopo il loro arrivo, Blu e Gioiel vengono rapiti da un gruppo di trafficanti di animali. Con l’aiuto di Gioiel, che sa come cavarsela per strada, e di un gruppo di spiritosi uccelli di città dalla parlantina sciolta, Blu riesce a fuggire. E ora, con i nuovi amici al suo fianco, il pennuto dovrà trovare il coraggio di imparare a volare, mettere i bastoni fra le ruote ai rapitori che sono sulle loro tracce e tornare da Linda, la migliore amica che un uccello possa avere.





Il nostro commento

Tecnicamente Rio è davvero impressionante e presenta location virtuali come quella della foresta che sfruttano una CG fotorealistica che possiede qualità cromatiche, come peraltro l’intero film protagonisti compresi, che sono una vera gioia per gli occhi.

Il resto è un film a misura di famiglie a sfondo eco-animalista che ci mostra una Rio de Janeiro da cartolina, ma senza gli eccessi fiabeschi tipici del genere, insomma siamo di fronte ad un’altra valida alternativa per quanto riguarda l’animazione che non fa che arricchire ulteriormente un menù già sostanzioso, mostrandoci un immaginario anche tecnologico ancora tutto da esplorare.





Curiosità



Il film è basato sulla storia vera di un papagallo Ara di Spix di nome Elvis che vive negli Stati Uniti. Il suo proprietario ha accettato che Elvis aderisse al programma di riproduzione in cattività per aiutare a preservare la sua specie.



Oreo ha creato una versione speciale del loro biscotti con glassa blu legati all'uscita del film.



A causa di questo film la Pixar ha annullato lo sviluppo di "Newt", un loro progetto che aveva una storia simile.



Carlos Saldanha (egli stesso un residente di Rio) ebbe l'idea per il film nel 1995. In origine si trattava di un pinguino che si ritrova sulle spiagge della città brasiliana, ma quando Saldanha ha saputo della produzione di due film d'animazione incentrati sui pinguini, Happy Feet (2006) e Surf Up - I re delle onde (2007), è stato costretto a riscrivere radicalmente la sua sceneggiatura.



Quando Linda e Tulio sono vestiti in costumi da Ara a camminano in corteo, Tulio si guarda allo specchio e dice "Cyanopsitta spixii!", Il nome scientifico per l'Ara di Spix.



Durante la prima apparizione di Rafael su schermo, comincia affrontando alcuni dei suoi figli di nome Manoela e Sofia. Questi nomi sono quelli dei figli del regista Carlos Saldanha.



La troupe ha visitato Rio de Janeiro ed ha anche consultato un esperto di Ara dello zoo del Bronx.



Inizialmente il regista Carlos Saldanha ha scelto Neil Patrick Harris per doppiare Blu, ma Harris aveva altri impegni in fase di produzione per cui ha lasciato il progetto, così Saldanha è ricorso alla sua seconda scelta, l'attore Jesse Eisenberg.



La creazione di "Angry Birds Rio" ha segnato la prima volta che un videogioco già esistente veniva adattato per accompagnare l'uscita di un film.



Linda e Blu vivono a Moose Lake, che è una piccola città realmente esistente che si trova nel nord del Minnesota.



Nico (l'uccello giallo) è un canarino mentre Pedro è un paroaria coronata.



Nico e Pedro sono stati chiamati come due membri del dipartimento musica, mentre Rafael è stato chiamato come l'artista di storyboard del film Rafael Zentil.



Il film ha fruito di un sequel "Rio 2 - Missione Amazzonia" uscito nel 2014.



Il film costato 90 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 484.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del veterano John Powell (Ortone e il mondo dei Chi) già autore per il regista Carlos Saldanha delle musiche di Robots e la trilogia L’era glaciale.

Il film ha ricevuto una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale ("Real in Rio").



1. Real in Rio - Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, Anne Hathaway, George Lopez, will.i.am & The Rio Singers

2. Let Me Take You To RIo (Blu's Arrival) - Ester Dean & Carlinhos Brown

3. Mas Que Nada (2011 Rio Version) - Sergio Mendes featuring Gracinha Leporace

4. Hot Wings (I Wanna Party) - will.i.am, Jamie Foxx and Anne Hathaway

5. Pretty Bird - Jemaine Clement

6. Fly Lovr - Jamie Foxx

7. Telling The World - Taio Cruz

8. Funky Monkey - Siedah Garrett, Carlinhos Brown, Mikael Mutti & Davi Vieira

9. Take You To Rio - Ester Dean

10. Balanco Carioca - Mikael Mutti

11. Sapo Cai - Carlinhos Brown & Mikael Mutti

12. Samba De Orly - Bebel Gilberto

13. Valsa Carioca - Sergio Mendes

