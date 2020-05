Stasera in tv: "Rush" su Rai 3

giovedì 21 maggio 2020

Rai 3 stasera propone "Rush", dramma biografico diretto da Ron Howard e interpretato da Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde e Pierfrancesco Favino.

Cast e personaggi

Chris Hemsworth: James Hunt

Daniel Brühl: Niki Lauda

Olivia Wilde: Suzy Miller

Alexandra Maria Lara: Marlene Knaus

Pierfrancesco Favino: Clay Regazzoni

David Calder: Louis Stanley

Natalie Dormer: Gemma

Stephen Mangan: Alastair Caldwell

Christian McKay: Alexander Hesketh

Alistair Petrie: Stirling Moss

Julian Rhind-Tutt: Anthony 'Bubbles' Horsley

Colin Stinton: Teddy Mayer

Vincent Riotta: Mauro Forghieri

Jamie de Courcey: Harvey 'Doc' Postlethwaite

Hans-Eckhart Eckhardt: Nonno di Niki Lauda

Augusto Dallara: Enzo Ferrari

Ilario Calvo: Luca Cordero di Montezemolo

Julian Vian: Presidente della FIA

Sean Edwards: Guy Edwards

Martin J. Smith: Jody Scheckter

Rob Austin: Brett Lunger

Tom Wlaschiha: Harald Ertl

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: James Hunt

Francesco Pezzulli: Niki Lauda

Myriam Catania: Suzy Miller

Francesca Fiorentini: Marlene Knaus

Pierfrancesco Favino: Clay Regazzoni

Giorgio Lopez: Louis Stanley

Chiara Colizzi: Gemma

Angelo Maggi: Alastair Caldwell

Simone Mori: Alexander Hesketh

Franco Mannella: Stirling Moss

Christian Iansante: Anthony 'Bubbles' Horsley

Fabrizio Temperini: Teddy Mayer

Roberto Stocchi: Mauro Forghieri

Andrea Lavagnino: Harvey 'Doc' Postlethwaite

Bruno Alessandro: Nonno di Niki Lauda

Francesco Prando: Presidente della FIA





La trama

Ambientato sullo sfondo dell'epoca d'oro della Formula 1, RUSH ritrae l'entusiasmante storia vera di due dei più grandi rivali che il mondo abbia mai visto: il bel playboy inglese James Hunt (Chris Hemsworth) e il suo metodico e brillante avversario, Niki Lauda (Daniel Brühl).

Prendendo spunto dalla loro vita personale sia in pista che fuori, RUSH segue i due piloti mentre si spingono sino al punto di rottura della resistenza fisica e psicologica, in cui non vi è alcuna scorciatoia per la vittoria e nessun margine di errore.





Curiosità



In un'intervista rilasciata in occasione del suo 60° compleanno, Niki Lauda raccontò che un giornalista gli chiese come il suo volto lesionato avesse influenzato il suo matrimonio. Lauda ha definito quella domanda il più grande insulto che abbia dovuto subire nella sua vita.



Daniel Brühl ha indossato un apparecchio dentale per imitare la dentatura di Niki Lauda.



La gara tra James Hunt e Niki Lauda del 1976 raffigurata nel film è stato l'ultimo evento di Formula 1 in scena presso il famigerato Nürburgring Nordschleife in Germania, dal momento che il circuito è stato ritenuto troppo pericoloso.



A Daniel Brühl e Chris Hemsworth non è stato permesso di guidare una vera monoposto di Formula 1, così hanno dovuto usare vetture da Formula 3 modificate con falsa carrozzeria F1.



Quando Niki Lauda ha visto 'Rush' ha esclamato"Me*da! Sembro veramente io".



Il vero Niki Lauda sostiene che il film è attendibile sin nei minimi dettagli. Tuttavia il film si è preso alcune libertà creative sulla rivalità tra James Hunt e Lauda.



Chris Hemsworth ha sostenuto il provino per il ruolo di James Hunt mentre stava girando The Avengers (2012) e ha impressionato Ron Howard così tanto che lo ha fatto firmare immediatamente.



La compagnia aerea Lauda Air dispone di una flotta di oltre 40 velivoli e Niki Lauda ha pilotato molti di questi aerei durante le loro rotte abituali.



Chris Hemsworth ha perso 14 chili per interpretare James Hunt. In origine l'attore pesava 98 chili dopo aver messo su peso e muscoli per interpretare il supereroe Thor.



Peter Morgan ha scritto la sceneggiatura di Rush come un film low-budget e di basso profilo senza alcuna sequenza di corsa inclusa. "Se si cresce in Inghilterra è così che si ragiona" ha detto lo sceneggiatore. Invece ha strutturato il film come una una sorta di gara tra i due personaggi principali.



Originariamente Paul Greengrass era a bordo come regista durante la fase di sviluppo di Rush. Greengrass ha poi "fatto a cambio" con Ron Howard che invece era designato ala regia di Captain Phillips durante la fase di sviluppo del film.



La moglie dello sceneggiatore Peter Morgan è austriaca, così come il vero Niki Lauda. Questa connessione si è dimostrata utile in quanto Morgan e Lauda si sono incontrati per circa 30 cene insieme in un ristorante di Vienna.



Alastair Caldwell, che nel film interpreta un ispettore FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile), era ingegnere capo e manager del team McLaren durante la stagione 1976. Caldwell ha collaborato come principale consulente tecnico sul film per il regista Ron Howard e viene brevemente interpretato dall'attore Stephen Mangan.



Questa è la seconda collaborazione tra il regista Ron Howard e lo sceneggiatore Peter Morgan dopo il loro acclamato Frost / Nixon - Il duello.



Russell Crowe è stato considerato per il ruolo di Richard Burton.



James Hunt è raffigurato come un donnaiolo. L'attore Chris Hemsworth è stato votato l'uomo più sexy del pianeta nel 2014.



L'imprenditore e pilota automobilistico Bernie Ecclestone appare nel film in un cameo: lo si può vedere al traguardo del Gran Premio degli Stati Uniti 1975.



L'incidente di Niki Lauda avvenne durante il Gran Premio di Germania 1976 fra l'ottavo e il nono chilometro del famigerato circuito Nürburgring Nordschleife. Lo schianto contro una parete rocciosa al margine del tracciato fece prendere fuoco alla Ferrari dell'austriaco, che si salvò solo grazie all'intervento di alcuni colleghi: Arturo Merzario, Harald Ertl, Guy Edwards e Brett Lunger; l'eccessiva lunghezza del tracciato, infatti, impediva di dislocare i commissari lungo tutto il percorso. Questo evento segnò la fine definitiva del matrimonio fra la Formula 1 e il circuito tedesco: il sindacato dei piloti, guidato dallo stesso Lauda, ottenne lo spostamento definitivo della corsa ad Hockenheim.



Ron Howard in un'intervista ha dichiarato che non ha usato il filmato originale dell'incidente di Niki Lauda al Nurburgring.



Il film racconta miscelandoli due incidenti mortali reali avvenuti presso il circuito Watkins Glen. Si tratta degli incidenti in cui persero la vita Helmuth Koinigg, decapitato in gara mentre guidava una Surtees TS16 nel 1974 e il pilota francese François Cevert, che aveva vinto la gara l'anno precedente. Cevert è morto durante le prove dell'US Grand Prix del 1973. Jackie Stewart, compagno di squadra e mentore di Cevert, si ritirò dalle corse dopo l'incidente. Un incidente simile si è verificato un anno dopo, quando il pilota austriaco Helmuth Koinigg morì durante il Gran Premio del 1974.



Il film costato 38 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 90.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (Il gladiatore, Il cavaliere Oscuro, Inception). Zimmer per il regista Ron Howard ha musicato anche Fuoco assassino, il Codice Da Vinci, Angeli e demoni e Frost/ Nixon - Il duello.

La canzone "Gimme Some Lovin" che si può ascoltare durante la prima gara, quando si introduce la rivalità Hunt / Lauda è stata utilizzata anche durante un montaggio di una corsa all'inizio del film Giorni di tuono con Tom Cruise quando viene introdotta al rivalità Cole Trickle / Rowdy Burns.



La colonna sonora include anche i brani: "I Hear You Knocking" di Dave Edmunds, "Gimme Some Lovin" di Steve Winwood, "Mama Weer All Crazee Now" degli Slade, "Dyna-Mite" dei Mud, "Sono Una Donna, Non Sono Una Santa" di Rosanna Fratello, "Sad Sweet Dreamer" di Sweet Sensation, "The Rocker" di Thin Lizzy, "Many Rivers to Cross" di Jimmy Cliff, "Ê Baiana" di Clara Nunes, "Fame" di David Bowie.



1. 1976 - Hans Zimmer

2. I Could Show You If You'd Like - Hans Zimmer

3. I Hear You Knocking - Dave Edmunds

4. Stopwatch - Hans Zimmer

5. Into the Red - Hans Zimmer

6. Budgie - Hans Zimmer

7. Scuderia - Hans Zimmer

8. Gimme Some Lovin - Steve Winwood

9. Oysters in the Pits - Hans Zimmer

10. 20% - Hans Zimmer

11. Dyna-Mite - Mud

12. Watkins Glen - Hans Zimmer

13. Loose Cannon - Hans Zimmer

14. The Rocker - Thin Lizzy

15. Car Trouble - Hans Zimmer

16. Glück - Hans Zimmer

17. Nürburgring - Hans Zimmer

18. Inferno - Hans Zimmer

19. Mount Fuji - Hans Zimmer

20. For Love - Hans Zimmer

21. Reign - Hans Zimmer

22. Fame - David Bowie

23. Lost but Won - Hans Zimmer

24. My Best Enemy - Hans Zimmer

