Stasera in tv: “Taken 2 – La vendetta” su Rete 4

Cast e personaggi

Liam Neeson: Bryan Mills

Maggie Grace: Kim

Famke Janssen: Lenore

Rade Šerbedžija: Murad

Leland Orser: Sam

Jon Gries: Casey

D. B. Sweeney: Bernie

Luke Grimes: Jamie

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Bryan Mills

Letizia Scifoni: Kim

Cristina Boraschi: Lenore

Carlo Valli: Murad

Gaetano Varcasia: Sam

Roberto Draghetti: Casey

Vladimiro Conti: Bernie

David Chevalier: Jamie

La trama

L’ex agente CIA Bryan Mills (Liam Neeson) dopo aver strappato la figlia Kim (Maggie Grace) dalle grinfie di una banda di sequestratori albanesi, tutti uccisi durante la ricerca della ragazza, torna ad occuparsi di sicurezza e accetta un incarico ad Instabul. Sul posto lo raggiungeranno l’ex moglie Lenore, (Famke Janssen) e la figlia con l’intenzione di passare qualche giorno insieme. Nel frattempo, da qualche parte in Albania, il criminale Murad Hoxha (Rade Šerbedžija), padre di uno degli uomini uccisi da Mills durante la sua missione di recupero, medita vendetta e riunisce alcuni uomini deciso a trasformare la vacanza di Mills e famiglia in un incubo. Caduti in un’imboscata Mills e la ex-moglie verranno sequestrati e Kim, scampata agli uomini di Hoxha e in contatto telefonico con il padre diventerà l’unica risorsa di Mills, che questa volta dovrà sistemare la faccenda una volta per tutte eliminando brutalmente chiunque si frapponga tra lui e l’incolumità della sua famiglia.

Il nostro commento

Dopo l’ottimo Io vi troverò, action-thriller del 2009 diretto dal Pierre Morel di Banlieue 13, Luc Besson qui in veste di produttore e sceneggiatore torna a far squadra con Robert Mark Kamen, abituale partner di scrittura del regista francese, per confezionare un seguito senza infamia ne lode, prevedibile come ogni action-sequel che si rispetti e con un’intrigante location tipica del genere spionistico che permette al nuovo regista, l’Olivier Megaton di Colombiana, di girare un paio di sequenze di buon impatto: una corsa sopra i tetti di Instabul alla Fast and Furious 5 e un inseguimento automobilistico tra i vicoli della città in stile Ronin. Liam Neeson ha senza dubbio l’imponenza fisica e il carisma necessari a tamponare gli evidenti limiti di una trama oltremodo esile, di certo non è bastata la digressione al femminile, con la brava e graziosa Maggie Grace impegnata a darsi un gran da fare per salvare paparino dalle grinfie della mafia albanese, per dare a questo sequel una marcia in più; fatto sta che il film non promette nulla che non riesca a mantenere, si dipana come è nello stile di Besson con le sequenze action che per l’occasione si sono intensificate e Neeson che una volta entrato in modalità “sterminio” semina cadaveri come se piovesse.

Curiosità

Anche se questo film tratta per lo più di mafia e criminali albanesi, in realtà vi è un solo membro del cast che è realmente albanese.

Sia Rade Serbedzija che Liam Neeson sono apparsi anche in Batman Begins.

Diego Boneta e Xavier Samuel hanno sostenuto un provino per il ruolo che è andato a Luke Grimes.

Il film è stato girato come un titolo vietato ai minori, ma poi è stato modificato per avere un divieto ai 13 anni (rating PG-13) per la sua uscita nelle sale.

Il bodycount totale è di 30 vittime.

Nel confronto finale tra Bryan Mills e Murad, Bryan uccide Murad spingendolo all’indietro su un appendiabiti da muro. Un altro esempio di morte con questa medesima modalità lo troviamo in Fuga di mezzanotte che, come Taken 2, si svolge ad Istanbul in Turchia. Altro film che include questa morte per mezzo di un appendiabiti è Cose molto cattive interpretato da Christian Slater e Cameron Diaz.

Il franchise è diventato una trilogia con il precedente Io vi troverò (2008) e il successivo Taken 3 – L’ora della verità (2015).

“Taken 2 – La vendetta” costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 376.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Taken 2 – La vendetta” sono di Nathaniel Méchaly (The Grandmaster) che ha musicato anche il precedente Io vi troverò.

(The Grandmaster) che ha musicato anche il precedente Io vi troverò. La colonna sonora include anche brani di Alex Clare, Kasbah Rockers, College & Electric Youth, Chromatics, Phoebe Killdeer and the Short Straws.

TRACK LISTINGS:

1. Taken 2

2. The Burial

3. Too Close – Alex Clare

4. Kim and Jamie’s Car

5. Let Me – Phoebe Killdeer and the Short Straws

6. Back to Paris

7. Bryan Waiting for Leonore

8. Torture

9. Bagasaz – Kasbah Rockers Feat. Ozgür Sakar

10. Kim and Bryan on the Bosphorus

11. Murad Arrives

12. Pursuit in the Souk

13. Bryan and Leonore Are Taken

14. A Real Hero – College & Electric Youth

15. In the Van

16. Murad Faces Bryan

17. Bryan Escapes

18. Tick of the Clock – Chromatics

19. Kim Hides at the Hotel

20. Bosumus – Sabahat Akkiraz

21. Searching for Leonore

22. Fight in the Mammam

23. Death of Murad

24. Handyman – Henrik Wikstrom/Steve Martin

Musiche addizionali

1. Dream Come True – Alan Ett

2. Canim Dediklerim – Ali Tekinture

3. Violonizm – Yann Macé / Luc Leroy

4. Optum Ewa – Yann Macé / Luc Leroy

5. Dudaklarinda Arzu – Belkıs Özener

6. Dertler Benim Olsun – Orhan Gencebay

7. Belly Dancer – Daghan Baydur / Ezra Baydur / Sarah Baydur

8. Come Out To L.a – Hart / Dudas

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]