Stasera in tv: "Escape Plan - Fuga dall'inferno" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Rai 2 stasera propone "Escape Plan - Fuga dall'inferno", film d'azione del 2013 diretto da Mikael Håfström e interpretato da Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel e Vincent D'Onofrio.

Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Arnold Schwarzenegger: Emil Rottmayer

Jim Caviezel: Willard Hobbes

Vincent D'Onofrio: Lester Clark

Amy Ryan: Abigail Ross

Caitriona Balfe: Jessica Miller

Vinnie Jones: Drake

Sam Neill: Dott. Kyrie

50 Cent: Hush

Matt Gerald: Roag

Faran Tahir: Javed

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Ray Breslin

Sergio Troiano: Emil Rottmayer

Simone D'Andrea: William Hobbes

Donato Sbodio: Lester Clark

Mavi Felli: Abigail Ross

Debora Magnaghi: Jessica Miller

Riccardo Lombardo: Drake

Luca Semeraro: Dott. Kyrie

Paolo De Santis: Hush

Lorenzo Scattorin: Javed





Trama e recensione

Ray Breslin (Sylvester Stallone), una delle principali autorità mondiali nel campo della sicurezza delle strutture carcerarie, decide di accettare un ultimo incarico: evadere dall’ultra-segreto e tecnologico penitenziario di ultimissima generazione, “La Tomba”.

Ingannato ed ingiustamente imprigionato, Breslin si trova così a dover coinvolgere un altro detenuto, Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), per mettere in atto un audace paino di fuga ai limiti dell’inverosimile, per evadere dal più sicuro ed inespugnabile carcere mai concepito e costruito dall’uomo.





Curiosità



Il regista Mikael Håfström ha detto che il 90% del film è stato girato all'interno di una struttura vuota di New Orleans che era stata precedentemente utilizzata dalla NASA per costruire navette spaziali.



Sylvester Stallone si è ferito ad un tendine del piede destro durante le riprese di una scena di lotta. La ferita ha richiesto 70 punti di sutura.



L'idea di girare un film insieme era stata discussa da Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger fin dalla metà degli anni '80. Da allora ci sono state diverse sceneggiature in ballo, ma Schwarzenegger ha detto che gli impegni suoi e di Stallone non hanno permesso di concertare il momento giusto. L'uscita di scena di Schwarzenegger come governatore e l'incontro sul set grazie a I mercenari - The Expendables hanno indotto i due a ripensare all'idea di lavorare insieme in questo film.



Durante le riprese su Bourbon Street a New Orleans, una convention militare ha provocato flussi di soldati in uniforme e marines che sono accidentalmente incappati nel set. Quando la troupe ha iniziato a preparare il set per le riprese, Sylvester Stallone ha fatto una pausa per posare per delle foto con uomini e donne in uniforme.



Il passaggio che Rottmayer (Schwarzenegger) cita in tedesco è la parabola del pazzo da "La gaia scienza" di Friedrich Nietzsche.



Il doppiaggio dell'edizione tedesca ha deciso di cambiare la consueta voce di Arnold Schwarzenegger con Ralph Schicha (che ha usato un leggero accento austriaco che ha agggiunto un po' di divertimento in più per il pubblico tedesco. La ragione di questo cambio è che Thomas Danneberg, che normalmente doppia Schwarzenegger, è anche la voce tedesca di Sylvester Stallone. Alcuni fan non hanno gradito la decisione e hanno chiesto una nuovo doppiaggio che però è stato evidentemente negato visto che non si poteva di certo usare lo stesso doppiatore per due attori nello stesso film.



A circa 63 minuti di film Abigail è vista alla scrivania di Breslin. Su questa scrivania ci sono alcuni modelli simili a puzzle, uno dei quali sembra rappresentare la struttura del famigerato "super-chip" della Cyberdine Systems mostrato nei film Terminator che vedeva protagonista Arnold Schwarzenegger.



La nave da carico convertita in un carcere in questo film è la Rican (numero di matricola IMO 7621932). La nave è stata demolita dopo le riprese di Alang in India.



Nello script originale di Miles Chapman la tastiera elettronica era posta all'interno della cella singola situata presso il carcere Bendwater in Colorado. Guardando gli storyboard della sequenza di apertura del film i realizzatori si sono resi conto che si trattava di un errore e la tastiera è stata trasferita al di fuori della cella.



Durante le prima fasi di sviluppo del film c'era Bruce Willis protagonista con Antoine Fuqua alla regia.



Hobbes che sta lavorando sulle farfalle è un riferimento al film Papillon (1973), in cui un detenuto tenta ripetutamente di scappare dall'Isola del Diavolo. Papillon è il termine francese per farfalla.



Lo sceneggiatore Jason Keller è accreditato con lo pseudonimo di Arnell Jesko, anagramma del suo nome.



Escape Plan non è uscito nelle sale australiane poiché i distributori locali della Hopscotch Films hanno deciso di distribuire il film direttamente in DVD e Blu-Ray.



Il carcere in questo film è molto simile alla prigione "Erewhon" vista in Face / Off, film di John Woo che doveva in origine essere interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone nei panni degli acerrimi nemici Sean Archer e Castor Troy, ruoli che poi andarono a John Travolta e Nicolas Cage.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 137.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore inglese Alex Heffes, tra le sue altre composizioni segnaliamo musiche per l'horror Il Rito, il thriller Trauma e il biopic Mandela: Long Walk to Freedom, oltre che per tre pellicole premiate con l'oscar: il biografico L'ultimo re di Scozia e i documentari L'ultimo giorno di settembre e La morte sospesa.



1. Bendwater High Security Prison

2. Escaping Bendwater

3. One Last Job

4. Enter The Tomb

5. Meeting Rottmeyer

6. The Favour Man

7. Where Is Here?

8. Breaking Out Of The Box

9. Breaking Breslin

10. Plan B - Introducing Javed

11. Striking A Deal With Hobbs

12. The Riot

13. Goodbye Javed

14. The Escape & Finale

15. Escape Plan Theme (Remix)

16. Escape Plan Theme (Amon Tobin Remix)

