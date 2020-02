Stasera in tv: "Cattivissimo me 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 15 febbraio 2020

Italia 1 stasera propone Cattivissimo me 2 (Despicable Me 2), sequel d'animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud.

Cast e personaggi

Steve Carell: Gru

Kristen Wiig: Lucy Wilde

Benjamin Bratt: Eduardo/El Macho

Miranda Cosgrove: Margo

Dana Gaier: Edith

Elsie Fisher: Agnes

Russell Brand: Dr. Nefario

Steve Coogan: Silas Caprachiappa

Ken Jeong: Floyd Aquila-san

Moises Arias: Antonio Perez

Nasim Pedrad: Jillian

Kristen Schaal: Shannon

Pierre Coffin: Kevin / Bob / Stuart

Chris Renaud: cameriere italiano

Vanessa Bayer: assistente di volo

Doppiatori italiani

Max Giusti: Gru

Arisa: Lucy Wilde

Neri Marcorè: Eduardo/El Macho

Rossa Caputo: Margo

Veronica Benassi: Edith

Arianna Vignoli: Agnes

Nanni Baldini: Dr. Nefario

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Haruhiko Yamanouchi: Floyd Aquila-san

Alex Polidori: Antonio Perez

Ilaria Latini: Jillian

Giuppy Izzo: Shannon





Trama e recensione

Ora che il sempre attivissimo Gru (Max Giusti) si è lasciato alle spalle una vita di super crimini per crescere Margo, Edith e Agnes, Gru, il Professor Nefario e i Minion hanno a disposizione del tempo libero.

Ma proprio quando stava cominciando ad adattarsi al suo ruolo di padre di famiglia di periferia, un’organizzazione ultra segreta impegnata a combattere il male viene a bussare alla sua porta.

Ora sta a Gru e alla sua nuova partner, Lucy Wilde (Arisa), scoprire il responsabile di un crimine spettacolare e offrirlo alla giustizia. Dopotutto, ci vuole l’ex più cattivo del mondo per catturare colui che concorre a prendere il suo posto...





Curiosità



Quando Lucy Wilde dà a Gru un numero di telefono per contattarla, è chiaramente visibile come "626-584-5723". Chiamando questo numero risponde una registrazione della segreteria della Lucy Wilde di Kristen Wiig.



Gli attori sono stati ripresi durante la lettura delle loro parti. Le loro espressioni facciali e i movimenti delle mani sono usati su schermo. La moglie di Steve Carell si è divertita sottolineare che le espressioni Gru le ricordavano quelle del marito.



El Macho beve una bottiglia di liquore in un flashback. L'etichetta dice "La Venganza del Escorpión", che in spagnolo significa "La vendetta dello Scorpione". Dietro di lui c'è un manifesto, anche questo in spagnolo, che dice "Se si sta bevendo per dimenticare, pagare prima".



Kristen Wiig ha giocato un personaggio diverso, la signorina Hattie, nel primo Cattivissimo me (2010).



Al Pacino avrebbe dovuto doppiare Eduardo e aveva registrato le sue battute, ma poi ha abbandonato il progetto dando come motivazione "divergenze creative" con lo studio. È stato sostituito da Benjamin Bratt.



C'è una breve inquadratura nel film in cui Edith sta giocando a ping pong con un minion, ma usa un paio di nunchaku al posto di una racchetta da ping pong. Questo è un riferimento ad un famoso spot tv cinese della Nokia in cui un imitatore di Bruce Lee in un finto "home video perduto" partecipa ad una partita di ping pong utilizzando solo un paio di nunchaku.



Javier Bardem avrebbe dovuto interpretare il cattivo, ma ha dato forfait.



La scena in cui i minion trasformati salgono a bordo delle navi razzo ha una inquadratura che guarda da sopra la spalla di El Macho mentre osserva il suo esercito. Questo è un riferimento ad una inquadratura simile presente in Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni, in cui diversi leader Sith osservano l'imbarco dell'esercito di cloni sulle loro navi da trasporto.



Quando Gru entra all'Eagle Hair Club e Floyd Aquila-san lo saluta, quest'ultimo sta accarezzando quello che sembra essere un gatto bianco a pelo lungo (che in realtà si rivela essere una parrucca). Questo è un riferimento al film di James Bond in cui il leader di SPECTRE sta accarezzando un gatto bianco.



Chiamare la Banca dei cattivi come "ex Lehman Brothers" è un evidente riferimento alla grande recessione, che è stata causata in parte dal fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008.



La scena in cui i due uomini stanno giocando a scacchi fuori del laboratorio contiene una brevissima inquadratura identica al cortometraggio d'animazione "Il gioco di Geri" della Pixar.



Durante la scena della spiaggia, con i minion rapiti, si può vedere un minion vestito da Isaac Washington, il barista della serie tv "Love Boat".



Al matrimonio i minion che cantano "I Swear" sono stati modellati per assomigliare alla boy band dei Boyz II Men, anche se il gruppo R&B che ha originariamente registrato il brano sono gli All-4-One. I Boyz II Men non hanno mai registrato nessuna versione di qusto brano.



Quando Gru e Lucy sono nel ristorante "Salsa Salsa" durante la breve lotta con il pollo, vi è un riferimento al film Alien quando il pollo esplode fuori dal petto di Gru.



Il film costato 76 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 970, quasi il doppio dell'incasso ottenuto dall'originale.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Heitor Pereira e Pharrell Williams già autori delle musiche del primo Cattivissimo me a cui aveva collaborato anche Hans Zimmer.

e già autori delle musiche del primo Cattivissimo me a cui aveva collaborato anche Hans Zimmer.

Il brasiliano Pereira, che si è occupato della parte strumentale della colonna sonora, ha composto le musiche di Beverly Hills Chihuahua e dei due film in CG/live-action dei Puffi, mentre l'americano Pharrell (voce nel brano "Happy" e del gruppo N*E*R*D) è stato produttore per Jay-Z, Madonna, Kanye West, Justin Timberlake e Britney Spears.



A supportare Pereira e Williams troviamo rapper Cee Lo Green voce in "Scream" e l'animatore Pierre Coffin (co-regista del film con Chris Renaud) che presta le voci ai due brani interpretati dai Minions, tra cui una cover di "YMCA" dei Village People (la voce nella bonus track "Ba Do Bleep" è invece di Renaud).

voce in "Scream" e l'animatore (co-regista del film con Chris Renaud) che presta le voci ai due brani interpretati dai Minions, tra cui una cover di "YMCA" dei Village People (la voce nella bonus track "Ba Do Bleep" è invece di Renaud).

La colonna sonora include anche due brani del film originale ("Fun, Fun, Fun" e "Despicable Me") e la strepitosa "Happy", brano dal "groove" a dir poco trascinante.



Quando il camion gelato arriva a rapire i minions sta suonando una versione carillon di "Puff the Magic Dragon". La canzone è accreditata nella colonna sonora del film.



1 Scream - Pharrell Williams feat. Cee-Lo

2 Another Irish Drinking Song - The Minions

3 Just a Cloud Away - Pharrell Williams

4 Happy - Pharrell Williams

5 I Swear - The Minions

6 Y.M.C.A. - The Minions

7 Fun, Fun, Fun - Pharrell Williams

8 Despicable Me - Pharrell Williams

9 Px-41 Labs

10 The Fairy Party

11 Lucy and the Avl

12 Goodbye Nefario

13 Time for Bed

14 Break-In

15 Stalking Floyd Eaglesan

16 Moving to Australia

17 Going to Save the World

18 El Macho

19 Jillian

20 Take Her Home

21 El Macho's Lair

22 Home Invasion

23 The Big Battle

24 Ba Do Bleep (Bonus Track) - The Minions

