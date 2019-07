Stasera in tv: "R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 28 luglio 2019

Italia 1 stasera propone "R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà", action-fantasy del 2013 diretto da Robert Schwentke (RED) e interpretato da Jeff Bridges, Ryan Reynolds e Kevin Bacon.

Cast e personaggi

Jeff Bridges: Roycephus "Roy" Pulsipher

Ryan Reynolds: Nick Cruz Walker

Kevin Bacon: Bobby Hayes

Mary-Louise Parker: Proctor

Robert Knepper: Nawlicki

Stephanie Szostak: Julia Walker

James Hong: Nonno Chen / avatar di Nick

Mike O'Malley: Elliot

Marisa Miller: Avatar di Roy

Devin Ratray: Pulaski

Doppiatori italiani

Rodolfo Bianchi: Roycephus "Roy" Pulsipher

Giorgio Borghetti: Nick Cruz Walker

Marco Mete: Bobby Hayes

Sabrina Duranti: Proctor

Loris Loddi: Nawlicki

Selvaggia Quattrini: Julia Walker





La trama

Il veterano sceriffo Roy Pulsifer (Jeff Bridges) ha passato la sua carriera con la leggendaria forza di polizia conosciuta come il Dipartimento Riposa in Pace inseguendo mostruose anime mimetizzate tra la popolazione dei viventi come se fossero persone normali. Il suo compito? Arrestare e consegnare alla giustizia i speciali fuorilegge che cercano di sfuggire al giudizio finale nascondendosi fra gli ignari viventi sulla terra.

Una volta che allo sputasentenze Roy viene assegnato lo scomparso astro sorgente della polizia di Boston, il detective Nick Walter (Ryan Reynolds) come il suo giovane partner, i due nuovi partner devono trasformare il loro riluttante rispetto in un lavoro di squadra di prim’ordine. Quando scoprono un complotto che potrebbe terminare la vita sulla terra come la conosciamo, due dei migliori agenti del Dipartimento Riposa in Pace devono restaurare l’equilibrio cosmico... o restare a guardare quando il tunnel verso l’aldilà comincia a mandare spiriti infuriati in una direzione molto sbagliata.





Curiosità







Il film è tratto dall'omonimo fumetto di Peter M. Lenkov pubblicato dalla Dark Horse Comics.



La scena della convention è stata filmata presso l'Hynes Convention Center, che è a mezzo miglio da Copley Square dove Jeff Bridges è stato quasi ucciso realmente durante l'esplosione di un camion-bomba in Blown Away - Follia esplosiva (1994).



Questo è il quarto ruolo di Ryan Reynolds in un film tratto da un fumetto. I precedenti tre ruoli sono stato Hannibal King in Blade: Trinity (2004), Deadpool in X-Men: Le Origini - Wolverine (2009) e Hal Jordan in Lanterna Verde (2011).



Jeff Bridges in un'intervista ha detto di essere molto felice di aver partecipato al film attribuendo il fallimento al box-office alle interferenze dello studio definendo il risultato finale "deludente".



Jeff Bridges e Stephanie Szostak, che interpretano personaggi buoni in questo film hanno interpretato invece personaggi malvagi nei film di Iron Man della Marvel. Bridges ha interpretato Obadiah Stane nel primo Iron Man mentre la Szostak ha interpretato Ellen Brandt in Iron Man 3.



Zach Galifianakis era stato originariamente scelto per il ruolo di Roy Powell, ma ha abbandonato a causa di altri impegni.



Jodie Foster è stata considerata per il ruolo di Proctor..



Il film costato 130 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 78.



La colonna sonora



Le musiche del film sono di Christophe Beck (Elektra, Pitch Perfect, Una notte da leoni), il compositore canadese è alla sua seconda collaborazione con Schwentke dopo aver musicato l'action-comedy RED.

La colonna sonora include anche i brani "Hey Nineteen" di Steely Dan, "Konichiwa Bitches – Trentemøller Remix" di Robyn, "Let’s Get It On di Marvin Gaye, "Try It Again" di The Hives, "All Along The Watchtower" di Bob Dylan e "The Better Man" interpretato dall'attore Jeff Bridges.



