Stasera in tv: "2 single a nozze" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 17 maggio 2020

Canale 5 stasera propone "2 single a nozze - Wedding Crashers", commedia del 2005 diretta da David Dobkin e interpretata da Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Bradley Cooper e Christopher Walken.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Owen Wilson: John Beckwith

Vince Vaughn: Jeremy Grey

Rachel McAdams: Claire Cleary

Bradley Cooper: Zachary "Sack" Lodge

Isla Fisher: Gloria Cleary

Christopher Walken: William Cleary

Jane Seymour: Kathleen Cleary

Keir O'Donnell: Todd Cleary

Will Ferrell: Chazz Reinhold

Ellen Albertini Dow: Mary Cleary

Geoff Stults: Craig

Ron Canada: Randolph

Henry Gibson: Padre O'Neil

Dwight Yoakam: Mr. Kroeger

Rebecca De Mornay: Mrs. Kroeger

Joshua Wheeler: Kip

Carson Elrod: Flip Cleary

David Conrad: Trap

Doppiatori italiani

Massimo De Ambrosis: John Beckwith

Francesco Pannofino: Jeremy Grey

Barbara De Bortoli: Claire Cleary

Gianluca Tusco: Zachary "Sack" Lodge

Federica De Bortoli: Gloria Cleary

Oreste Rizzini: William Cleary

Maria Pia Di Meo: Kathleen Cleary

Nanni Baldini: Todd Cleary

Pino Insegno: Chazz Reinhold

Claudio Fattoretto: Randolph

Enzo Garinei: Padre O'Neil

Massimo Rinaldi: Mr. Kroeger

Rossella Acerbo: Mrs. Kroeger

Simone Veltroni: Kip

Giuliano Bonetto: Flip Cleary

Michele D'Anca: Trap





La trama

John (Owen Wilson) e Jeremy (Vince Vaughn) hanno un hobby alquanto particolare che loro considerano una vera e propria missione di vita, imbucarsi ai matrimoni, il loro collaudato sistema è semplice e geniale ed essendo rodato negli anni assolutamente infallibile.

Comunque l’imbucarsi ai matrimoni di perfetti sconosciuti non ha il solo scopo di abbuffarsi e tracannare alcool a spese altrui, ma anche di conoscere qualche avvenente fanciulla da rimorchiare e durante i matrimoni di single in cerca di un compagno se ne trovano a bizzeffe, oltretutto ispirate ed ammorbidite dall’idilliaca atmosfera nuziale e quindi più facili da "approcciare".

Durante uno dei tanti matrimoni visitati dalla coppia, John incontra e s'innamora di Claire ( Rachel McAdams) figlia del Ministro del Tesoro William Cleary (Christopher Walken), purtroppo la ragazza è già fidanzata con un giovane rampollo di ricca famiglia. Contemporaneamente al colpo di fulmine di John anche Jeremy ha un bislacco incontro/scontro con la sorella di Claire, Gloria (Isla Fisher), affetta da una inarrestabile e imbarazzante ninfomania.

John ormai completamente "cotto" utilizza la bizzarra relazione tra il suo amico Jeremy e la focosa Gloria per insinuarsi nella famiglia di Claire, farla innamorare, sabotare il fidanzamento in corso e portarla all’altare...





Il nostro commento

Accoppiata efficace quella di Vince Vaughn e Owen Wilson, la loro differente vis comica fa in modo che la recitazione sorniona e ironica di uno complementi la verve e l’energia esplosiva dell’altro, una chimica che arricchisce la pellicola di divertenti e caustici duetti.

Se si esclude qualche caduta di stile tipica di titoli che viaggiano sul filo del demenziale, 2 single a nozze diverte e molto permettendoci di godere dell'esilarante performance di un divertito Christopher Walken nel ruolo di un minaccioso e iperprotettivo padre. 2 single a nozze una commedia da vedere, consigliata a chi ama qualche puntatina nel "politicamente scorretto".





Curiosità



Il dipinto dato a Jeremy da Todd è stato tenuto da Vince Vaughn dopo le riprese.



Alcune delle regole per "imbucati" professionisti: Regola # 1: Non lasciare mai indietro un compagno imbucato. Gli imbucati si prendono cura di loro. Regola # 2: Non usare il tuo vero nome. Regola # 3: Mai confessare. Regola # 4: non si va mai a casa da soli. Regola # 5: Non lasciare mai che una ragazza si metta tra voi e un collega imbucato. Regola # 6: Non sedersi in un angolo e tenere il broncio. Si richiama l'attenzione in modo negativo. Attirare l'attenzione su di voi, ma alle tue condizioni. Regola # 8: Devi essere l'anima della festa. Regola # 11: Sensibile è buono. Regola # 12: Quando si smette di essere divertenti, rompere qualcosa. Regola # 13: Le damigelle d'onore sono disperate...consolarle. Regola # 14: Sei un lontano parente di un cugino morto. Regola # 15: Combatti la voglia di dire la verità. Regola # 16: Avere sempre un albero genealogico aggiornato. Regola # 17: Ogni ospite femminile delle nozze merita una notte di nozze. Regola # 18: Amate gli animali e i bambini. Regola # 21: Assicurarsi che lei sia maggiorenne. Regola # 24: Se si viene cacciati lasciare tranquillamente il luogo. Non correre. Regola # 26 : Certo che la ami. Regola # 28: Assicurarsi che ci sia un open bar. Regola # 29: Essere sempre un giocatore di squadra. Tutti hanno bisogno di un piccolo aiuto di tanto in tanto. Regola # 36: Il tuo film preferito è "Il paziente inglese". Regola # 37: Al ricevimento massimo una bevanda forte o due birre. Un imbucato ubriaco è un imbucato sciatto. Regola # 40: Balla con persone anziane e bambini. Le ragazze penseranno che sei "dolce". Regola # 42: Durante la cerimonia sedersi in quinta fila. E' abbastanza vicino per farti sembrare un ospite invitato. Mai sedersi agli ultimi posti. Regola # 43: Creare un alone di mistero che coinvolge una certa esperienza dolorosa durante l'interazione con la ragazza che hai puntato, ma non parlarne e limitarsi ad alludere. Regola # 44: Ricordate sempre il vostro nome falso! Regola # 45: Le regole per gli imbucati ai matrimoni sono sacre. Non le violare "improvvisando". Regola # 46: Hai dimenticato il tuo invito per la troppa fretta di raggiungere la chiesa. Regola # 47: Assicurarsi che tutte le donne single alle nozze sappiano che sei lì perché stai soffrendo per una relazione finita male o la morte della tua fidanzata. Regola # 48: Quanto segue funziona sempre in una conversazione: "Sì, ho un sacco di soldi, ma non si può comprare la felicità". Regola # 51: Comunica a qualsiasi donna che ti interessa che ti piacerebbe rimanere, ma hai promesso di dare una mano al rifugio per senzatetto. Regola # 52: Piangi durante la cerimonia. Le ragazze penseranno che sei "sensibile". Portare una fetta di cipolla o lacrime artificiali se necessario. Regola # 53: Evitare le vergini. Sono troppo appiccicose. Regola # 54: Se costretto di alla gente che sei venuto con zio Ned. Ognuno di noi ha uno zio Ned. Regola # 56: Quando incontri un imbucato rivale, non interagire con lui, ma fatti riconoscere incrociandone lo sguardo e toccandoti il lobo dell'orecchio. Regola # 57: La Ferrari è dal meccanico. Regola # 58: Se due imbucati rivali scelgono la stessa ragazza, l'imbucato con la minore anzianità deve rispettosamente cedere il passo. Regola # 61: Non più di due matrimoni a weekend. Regola # 62: Portare un ombrello in più quando piove. La galanteria apre più gambe del fascino. Regola # 63: Lasciare sempre spazio per la torta. Regola # 66: Variare un po'. Non si può essere sempre l'uomo dal passato tormentato. Regola # 67: Niente sesso sull'altare. Il confessionali invece va bene, una panca è ancora meglio. Regola # 70: Gli studi dimostrano che le donne hanno un senso dell'olfatto più sviluppato. Mentine per l'alito: piccolo costo, grande risultato. Regola # 71: Niente scuse. Gioca come un campione! Regola # 72: In caso di emergenza fare riferimento al regolamento. Regola # 74: Mantenere al minimo le interazioni con i genitori della sposa. Regola # 79: portare di tanto in tanto un vero e proprio regalo. Stai per fare sesso senza dover pagare una cena, in questo modo potrai permetterti un frullatore. Regola # 82: Tenersi lontano dal wedding planner. Loro possono fiutare qualcosa e iniziare a porsi domande. Regola # 83: Non utilizzare la scusa "Ho solo due mesi di vita" non è cool e non è efficace. Regola # 84: Le scarpe dicono molto su un uomo. Regola # 85: Scegliere sempre grandi matrimoni. Più scelta e più facilità nel mescolarsi agli invitati. Regola # 86: Vieni da fuori città. SEMPRE. Regola # 87: Conoscere sempre qualcosa circa il posto da cui dici di venire. Niente Texas, per qualche ragione il New Hampshire sembra funzionare sempre. Regola # 88: Certo che sogno un giorno di avere dei figli. Regola # 90: Dite agli amici della sposa e alla famiglia che siete della famiglia dello sposo e viceversa. Regola # 92: In fondo, la maggior parte delle persone si odiano. Questa conoscenza è la chiave per aprire la maggior parte delle porte delle camere da letto. Regola # 94: Il Bon Ton non è antiquato, è sexy. Regola # 97: Siate giudiziosi con il profumo. Le essenze di agrumi sono le migliori. Regola # 99: Evitare le donne che hanno studiato psicologia al college. Regola # 102: Essere ben curato e ben educato. Regola # 104: mangiare abbondante e digerire bene il cibo. Avrete bisogno di energia più tardi. Regola # 107: Portare sempre con sé un assortimento di segnaposti per adattarsi a qualsiasi progettazione di nozze. Regola # 108: Assicurati che la tua abilità con i trucchi di magia e fare animali con i palloncini animali non siano arrugginite. Se piacciono ai bambini anche le ragazze lo ameranno. Regola # 109: Non rivelare la tua vera identità.

Non lasciare mai indietro un compagno imbucato. Gli imbucati si prendono cura di loro. Non usare il tuo vero nome. Mai confessare. non si va mai a casa da soli. Non lasciare mai che una ragazza si metta tra voi e un collega imbucato. Non sedersi in un angolo e tenere il broncio. Si richiama l'attenzione in modo negativo. Attirare l'attenzione su di voi, ma alle tue condizioni. Devi essere l'anima della festa. Sensibile è buono. Quando si smette di essere divertenti, rompere qualcosa. Le damigelle d'onore sono disperate...consolarle. Sei un lontano parente di un cugino morto. Combatti la voglia di dire la verità. Avere sempre un albero genealogico aggiornato. Ogni ospite femminile delle nozze merita una notte di nozze. Amate gli animali e i bambini. Assicurarsi che lei sia maggiorenne. Se si viene cacciati lasciare tranquillamente il luogo. Non correre. : Certo che la ami. Assicurarsi che ci sia un open bar. Essere sempre un giocatore di squadra. Tutti hanno bisogno di un piccolo aiuto di tanto in tanto. Il tuo film preferito è "Il paziente inglese". Al ricevimento massimo una bevanda forte o due birre. Un imbucato ubriaco è un imbucato sciatto. Balla con persone anziane e bambini. Le ragazze penseranno che sei "dolce". Durante la cerimonia sedersi in quinta fila. E' abbastanza vicino per farti sembrare un ospite invitato. Mai sedersi agli ultimi posti. Creare un alone di mistero che coinvolge una certa esperienza dolorosa durante l'interazione con la ragazza che hai puntato, ma non parlarne e limitarsi ad alludere. Ricordate sempre il vostro nome falso! Le regole per gli imbucati ai matrimoni sono sacre. Non le violare "improvvisando". Hai dimenticato il tuo invito per la troppa fretta di raggiungere la chiesa. Assicurarsi che tutte le donne single alle nozze sappiano che sei lì perché stai soffrendo per una relazione finita male o la morte della tua fidanzata. Quanto segue funziona sempre in una conversazione: "Sì, ho un sacco di soldi, ma non si può comprare la felicità". Comunica a qualsiasi donna che ti interessa che ti piacerebbe rimanere, ma hai promesso di dare una mano al rifugio per senzatetto. Piangi durante la cerimonia. Le ragazze penseranno che sei "sensibile". Portare una fetta di cipolla o lacrime artificiali se necessario. Evitare le vergini. Sono troppo appiccicose. Se costretto di alla gente che sei venuto con zio Ned. Ognuno di noi ha uno zio Ned. Quando incontri un imbucato rivale, non interagire con lui, ma fatti riconoscere incrociandone lo sguardo e toccandoti il lobo dell'orecchio. La Ferrari è dal meccanico. Se due imbucati rivali scelgono la stessa ragazza, l'imbucato con la minore anzianità deve rispettosamente cedere il passo. Non più di due matrimoni a weekend. Portare un ombrello in più quando piove. La galanteria apre più gambe del fascino. Lasciare sempre spazio per la torta. Variare un po'. Non si può essere sempre l'uomo dal passato tormentato. Niente sesso sull'altare. Il confessionali invece va bene, una panca è ancora meglio. Gli studi dimostrano che le donne hanno un senso dell'olfatto più sviluppato. Mentine per l'alito: piccolo costo, grande risultato. Niente scuse. Gioca come un campione! In caso di emergenza fare riferimento al regolamento. Mantenere al minimo le interazioni con i genitori della sposa. portare di tanto in tanto un vero e proprio regalo. Stai per fare sesso senza dover pagare una cena, in questo modo potrai permetterti un frullatore. Tenersi lontano dal wedding planner. Loro possono fiutare qualcosa e iniziare a porsi domande. Non utilizzare la scusa "Ho solo due mesi di vita" non è cool e non è efficace. Le scarpe dicono molto su un uomo. Scegliere sempre grandi matrimoni. Più scelta e più facilità nel mescolarsi agli invitati. Vieni da fuori città. SEMPRE. Conoscere sempre qualcosa circa il posto da cui dici di venire. Niente Texas, per qualche ragione il New Hampshire sembra funzionare sempre. Certo che sogno un giorno di avere dei figli. Dite agli amici della sposa e alla famiglia che siete della famiglia dello sposo e viceversa. In fondo, la maggior parte delle persone si odiano. Questa conoscenza è la chiave per aprire la maggior parte delle porte delle camere da letto. Il Bon Ton non è antiquato, è sexy. Siate giudiziosi con il profumo. Le essenze di agrumi sono le migliori. Evitare le donne che hanno studiato psicologia al college. Essere ben curato e ben educato. mangiare abbondante e digerire bene il cibo. Avrete bisogno di energia più tardi. Portare sempre con sé un assortimento di segnaposti per adattarsi a qualsiasi progettazione di nozze. Assicurati che la tua abilità con i trucchi di magia e fare animali con i palloncini animali non siano arrugginite. Se piacciono ai bambini anche le ragazze lo ameranno. Non rivelare la tua vera identità.

A seguito di denunce da parte del Congresso degli Stati Uniti, i produttori del film hamno rimosso dal sito web ufficiale del film una medaglia Purple Heart stampabile pubblicizzata come un espediente per rimorchiare donne e ottenere bevute gratis.



Al Matrimonio italiano, il tizio seduto accanto a Owen Wilson che ride alla battuta "Jabroni" è lo zio di Wilson.



Una vera wedding planner è stata reclutata per assicurarsi che i matrimoni nel film fossero realistici.



Questo film è stato l'ispirazione per il video della canzone "Sugar" dei Maroon 5.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 285.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Rolfe Kent (Una bionda in carriera, La rivolta delle ex, Se solo fosse vero).



1. The Sound of Settling - Death Cab For Cutie

2. Love Underground - Robbers On High Street

3. Aside - The Weakerthans

4. (Splash) Turn Twist - Jimmy Eat World

5. Sister Jack - Spoon

6. I Hope Tomorrow Is Like Today - Guster

7. In The Summertime - Mungo Jerry

8. This Modern love - Bloc Party

9. Rock 'N Roll - The Sounds

10. Mr. Ambulance Driver - The Flaming Lips

11. Circus - The Sights

12. Cinnamon - The Long Winters

13. More Adventurous - Rilo Kiley

14. Shout (Matter Music Remix) - The Isley Brothers

15. Hava Nagilah - Vince Vaughn, Owen Wilson & The Klezmer Juice Band

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]