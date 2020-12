Stasera in tv: “Alla ricerca di Nemo” su Rai 2

Cast e personaggi

La trama

Il pesce pagliaccio Marlin ha alle spalle un trauma difficle da superare, la sua prole e la sua compagna sono stati divorati da un barracuda, tranne il piccolo Nemo, unico figlio sopravvissuto su cui Marlin riversa tutte le sue fobie e insicurezze latenti, diventando un padre iperprotettivo e soffocante.

Nemo oltre al padre ha anche un problema ad una pinna, le due cose sommate fanno del suo quotidiano e del confronto con i suoi compagni di scuola e amici un continuo problema, così un bel giorno il disagio si palesa con un atto di ribellione verso il padre che porterà Nemo a commettere un’imprudenza e ad essere catturato da un sub.

Inizierà cosi per papà Marlin una lunga e perigliosa ricerca che lo porterà ad affrontare una vera e propria odissea sottomarina, incontrando strambi e simpatici amici, schivando al contempo pericolosi predatori, superando così le sue paure con il solo scopo di recuperare il figlioletto, finito nel frattempo nell’acquario di un dentista.

Il nostro commento

Uno dei maggiori incassi di sempre dell’accoppiata Disney-Pixar, nonchè premio Oscar come miglior film d’animazione, Alla ricerca di Nemo rappresenta l’incarnazione su grande schermo della simbiosi perfetta di contenuti e qualità firmati Disney e di tecnologia e caratterizzazioni targate Pixar.

Se la storia del viaggio è perfetta per raccontarci e mostrarci un mondo sottomarino popolato da una spassosa fauna antropomorfa, la Pixar qui sfoggia la sua miglior tecnica, nel film abbiamo le migliori location generate al computer mai viste su schermo ed una serie di effetti e trasparenze luce-acqua che rappresentano un raro connubio di bellezza e realismo.

Quindi ricapitolando su schermo troviamo spassose caratterizzazioni, splendide ed immersive location virtuali e una storia coinvolgente che divertirà i piu piccini senza dimenticare gli adulti. Con Alla ricerca di Nemo siamo di fronte ad uno dei vertici dell’animazione di sempre con risultati al botteghino e riconoscimenti che sono solo un’ulteriore conferma di un gioiellino davvero senza pari.

Curiosità

“Alla ricerca di Nemo” ha vinto un premio Oscar come miglior film d’animazione.

I personaggi della Pixar sono spesso previsti con anni di anticipo. La prima apparizione di Nemo è stata in versione peluche su un divano nella stanza di Boo in Monsters & Co. (2001). Alla ricerca di Nemo invece introduce i personaggi principali di alcuni film Pixar post-2003. Un ragazzo nello studio del dentista sta leggendo un fumetto di “Mr. Incredible” anticipando Gli Incredibili (2004). la macchina Luigi, una Fiat 500 gialla, passa di fronte allo studio del dentista, un assaggio di Cars – Motori ruggenti (2006).

Il nome del grande squalo bianco nel film è Bruce. “Bruce” era il soprannome dello squalo animatronico utilizzato nell’originale Lo squalo (1975), che prende a sua volta il nome dall’avvocato di Spielberg, Bruce Ramer.

Andrew Stanton ha lanciato la sua idea e la storia al capo della Pixar John Lasseter in una sessione di un’ora, utilizzando ausili visivi elaborati e voci dei personaggi. Alla fine della sessione un esausto Stanton chiese a Lasseter quello che pensava e Lasseter rispose: “Lei mi aveva gia convinto a ‘pesci'”.

Il Diploma di dentista è della “Pixar University School of Dentistry”.

“Alla ricerca di Nemo” è il DVD più venduto di tutti i tempi e in tutto il mondo con oltre 42 milioni di copie vendute.

All’epoca della sua uscita il film superò Il re leone come maggior incasso per un film d’animazione. Don Hahn, produttore de Il re leone, chiamò il regista Andrew Stanton per congratularsi con lui e disse: “Era ora”.

Pixar ha sviluppato un aspetto molto realistico della superficie dell’acqua, ma ha poi dovuto farla sembrare più “artificiale” così che la gente non pensasse che fossero immagini reali della superficie dell’oceano.

“Alla ricerca di Nemo” è dedicato alla memoria di Glenn McQueen (1960-2002), un animatore della Pixar, che in seguito sarebbe stato ancora omaggiato con il nome di Saetta McQueen in Cars – Motori ruggenti.

Per la sequenza delle meduse, l’unità Pixar addetta alla creazione dell’oceano ha creato un intero nuovo sistema di ombreggiatura che hanno chiamato “transblurrency”, molto simile a ciò che si vede attraverso una finestra smerigliata di un bagno.

Il look e la creazione del mondo sottomarino sono stati essenziali per il successo del film. A tal fine la squadra di produzione è stata coinvolta in visite ad acquari, immersioni a Monterey e alle Hawaii, sessioni di studio di fronte ad un acquario allestito alla Pixar e anche in una serie di lezioni presso un ittiologo.

Dory sbaglia il nome di Nemo diverse volte chimandolo anche Chico, Fabio, Bingo, Harpo e Elmo.

Tra i giocattoli nella sala d’attesa ci sono Buzz Lightyear, su uno scaffale l’aereo usato per “volare” in Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995) e il marchio di fabbrica della Pixar, Luxo Jr..

Il padre di Nemo, Marlin, era stato originariamente doppiato da William H. Macy, ma dopo aver visto una prima versione del film con la voce di Macy, l’allora amministratore delegato Michael Eisner disse al suo consiglio di amministrazione, “Quello che sto per dire sarà un bagno di realtà per quei ragazzi. E’ OK, ma non è affatto così bello come i loro film precedenti. Naturalmente loro pensano che sia grande. Fidatevi di me, non lo è”. Il regista Andrew Stanton cambiò la voce di Macy con quella di Albert Brooks e il film ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della Pixar di sempre diventando il maggior incasso di tutti i tempi per un film d’animazione

Guizzo la piccola tartaruga marina è doppiata in originale da Nicholas Bird, il giovane figlio del regista Brad Bird. Il regista Andrew Stanton è stato ispirato nella scelta di Nicholas quando Brad Bird mostrava suoi filmati negli uffici Pixar.

I realizzatori erano preoccupati che l’attrice comica Ellen DeGeneres non riuscisse ad eseguire la scena drammatica in cui Dory implora Marlin di non lasciarla così, alla fine di una giornata di registrazione di altre scene, le chiesero di registrare una lettura di prova della scena con l’intenzione che lei tornasse a casa con una registrazione su cui poter lavorare prima di registrare la sessione definitiva. DeGeneres fu d’accordo, ma la sua lettura di prova era stata così sincera ed emozionante che (a parte alcune piccole modifiche) è ciò che è stato utilizzato nel montaggio finale del film.

Per timore che i ragazzi buttassero il loro pesciolino da compagnia nello scarico del bagno, una società produttrice di attrezzature utilizzate per il filtraggio dell’acqua e impianti di depurazione ha pubblicato un avviso il giovedi dopo che il film è uscito nelle sale avvertendo che anche se si scarica il pesciolino nel water questi non avrebbe raggiunnto l’oceano poiché prima quell’acqua sarebbe passata attraverso apparecchiature che sfaldano i solidi e il comunicato proseguiva dicendo che un titolo più realistico e appropriato del film sarebbe stato “Grinding Nemo” dove “To Grind” sta per “stritolare”.

Dory è il primo ruolo scritto appositamente per Ellen DeGeneres.

Ci sono fino a 200 tartarughe sullo sfondo della sequenza di nuoto delle tartarughe.

La domanda di pesci tropicali è esplosa subito dopo l’uscita del film, soprattutto per i pesci pagliaccio e Blue Tang (Dory) che sono i personaggi principali del film. Purtroppo proprio come Darla nel film, molti nuovi acquirenti di animali domestici non avevano idea di come prendersi cura dei loro animali domestici e hanno finito per ucciderli. E’ stato poi rivelato che i pesci tropicali di acqua salata hanno bisogno di un acquario da 136 litri con livelli di salinità attentamente controllati, un habitat che non rispetti questi parametri ucciderà i pesciolini. L’aumento della domanda ha colto gli importatori di pesci di sorpresa e la popolazione di pesci pagliaccio è scesa del 75 per cento in alcune aree.

Megan Mullally ha rivelato di essere stata originariamente ingaggiata come doppiatrice nel film. Secondo la Mullally i produttori sono rimasti molto delusi dal sapere che la voce del suo personaggio Karen Walker nello show televisivo Will & Grace non era il suo tono di voce naturale. I produttori che ormai l’avevano assunta hanno fatto pressioni affinchè l’attrice utilizzasse la voce di Karen Walker per il ruolo e quando la Mullally si rifiutò venne licenziata.

Nella banda dell’acquario dello studio del dentista, il pesce germofobico viola e giallo è l’unico il cui nome non è mai menzionato. Il suo nome è stato poi rivelato essere “Gurgle”.

Il numero di modello della macchina fotografica del dentista è A-113, un numero che appare in tutti i film Pixar (clicca QUI per saperne di più).

Gli animatori hanno studiato le espressioni facciali dei cani, con particolare attenzione per gli occhi, per animare l’espressioni dei pesci.

I filamenti che fluttuano sugli anemoni sul fondo del mare si muovono utilizzando lo stesso programma informatico che ha animato la pelliccia di Sully in Monsters & Co. (2001).

La sala d’attesa nello studio del dentista è stata modellata sulla sala d’attesa di un vero e proprio studio dentistico a Emeryville, California, dove Pixar Animation Studios ha la sua sede.

Questo è il primo film Pixar a vincere l’Oscar per il miglior film d’animazione.

“Alla ricerca di Nemo” è stato classificato al 10° posto nella lista dell’American Film Institute dei 10 più grandi film d’animazione di sempre.

Il team di animazione che ha lavorato al film ha oscillato tra le 28 e le 50 unità.

Il fatto che Dory soffre di perdita di memoria a breve termine è un riferimento umoristico alla convinzione diffusa, ma errata, che i pesci rossi abbiano solo tre secondi di memoria.

“Alla ricerca di Nemo” costato 94 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 940.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Alla ricerca di Nemo” sono di Thomas Newman (Le ali della libertà, American Beauty, Skyfall), compositore 12 volte candidato all’Oscar e vincitore di 2 BAFTA, 6 Grammy e 1 Emmy.

(Le ali della libertà, American Beauty, Skyfall), compositore 12 volte candidato all’Oscar e vincitore di 2 BAFTA, 6 Grammy e 1 Emmy. Newman tornerà a collaborare con il regista andrew Stanton nel 2008 per le musiche del film d’animazione WALL•E ancora prodotto da Pixar Animation.

John Lasseter aveva considerato Danny Elfman per musicare il film, quando il compositore declinò, l’offerta venne fatta a Hans Zimmer, ma anche quest’ultimo rifiutò.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]