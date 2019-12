Stasera in tv: "Gli Aristogatti" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 31 dicembre 2019

Rai 2 stasera propone "Gli Aristogatti", film d'animazione del 1970 prodotto da Disney e diretto da Wolfgang Reitherman.

Cast e personaggi

Phil Harris: Romeo

Eva Gabor: Duchessa

Sterling Holloway: Groviera

Scatman Crothers: Scat Cat

Paul Winchell: Shun Gon

Lord Tim Hudson: Hit Cat

Vito Scotti: Peppo

Thurl Ravenscroft: Billy Boss

Dean Clark: Bizet

Liz English: Minou

Gary Dubin: Matisse

Nancy Kulp: Frou-Frou

Pat Buttram: Napoleone

George Lindsey: Lafayette

Monica Evans: Adelina Bla Bla

Carole Shelley: Guendalina Bla Bla

Charles Lane: George Hautecourt

Hermione Baddeley: Adelaide Bonfamille

Roddy Maude-Roxby: Edgar

Bill Thompson: Zio Reginaldo

Doppiatori italiani

Renzo Montagnani: Romeo

Melina Martello: Duchessa

Oreste Lionello: Groviera, George Hautecourt

Corrado Gaipa: Scat Cat

Lorenzo Spadoni: Shun Gon

Nino Scardina: Peppo

Emanuela Rossi: Bizet

Cinzia De Carolis: Minou

Riccardo Rossi: Matisse

Clelia Bernacchi: Frou-Frou

Mario Feliciani: Napoleone

Renato Cortesi: Lafayette

Solvejg D'Assunta: Adelina Bla Bla

Angiolina Quinterno: Guendalina Bla Bla

Wanda Tettoni: Adelaide Bonfamille

Renato Turi: Edgar

Gianni Bonagura: Zio Reginaldo





La trama

In una romantica e galeotta Parigi di inizio ‘900 la gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli vivono tra gli agi ed il lusso in un splendida casa di un’anziana nobildonna, che intuendo che i suoi gatti sarebbero sopravvissuti a lei decide di includerli in un testamento lasciandogli ogni suo bene.

All’eventuale dipartita dei micetti, la donna chiede al suo avvocato di inserire come ulteriore beneficiario della sua fortuna il maggiordomo Edgar, che ascoltata la conversazione pensa bene di non aspettare tanto, diamine "sette vite" sono un’eternità, decidendo di sbarazzarsi subito di Madame e miagolante prole.

Drogato con del sonnifero il pasto di Duchessa e dei suoi micetti, a farne le spese anche l’ignaro Groviera topino scroccone, Edgar carica i gatti sul suo sidecar e si allontana dalla villa intenzionato ad abbandonarli il più lontano possibile, ma l’intervento di un paio di esagitati cagnoloni interrompe la corsa di Edgar che perderà lungo la strada cesto e gatti, che finiranno in mezzo alla vegetazione, mentre il maggiordomo proseguirà indenne la sua corsa.

Saranno Romeo, un gatto "piacione" con un gran talento musicale e una combriccola di randagi parigini ad aiutare Duchessa e i suoi cuccioli a ritrovare la strada di casa.





Il nostro commento

La Disney sforna l’ennesimo capolavoro, niente "computer animation" o modaiolo 3D di ultima generazione, qui si torna alle origini del cartoon, fatto di preziosismi di fine artigianato e sfondi dipinti a mano, animazione di gran classe sullo stile di un altro grande successo, La carica dei 101.

Classico numero 20 per la factory di Topolino, ormai lo studio Disney ha abituato il pubblico a standard qualitativi altissimi e a storie sempre variegate e coinvolgenti, stavolta una Parigi da acquerello "Belle epoque" è la cornice per una romantica storia d’amore e d’amicizia con il solito mix di musical, stavolta con suggestioni Jazz come nel recente La principessa e il ranocchio, umorismo e avventura.

Gli Aristogatti resta un imperdibile classico che nonostante il trascorrere del tempo e la cavalcata inarrestabile della tecnologia, conserva tutto il suo appeal e l’indubbia classe di prodotti che restano un "must" dell’intrattenimento per famiglie.





Curiosità



Gli Aristogatti è ispirato alla storia vera di una famiglia parigina di gatti, intorno al 1910, che ha ereditato una fortuna da favola.



Questo è stato l'ultimo film d'animazione ad essere approvato da Walt Disney e primo film d'animazione dello studio ad essere interamente completato dopo la sua morte. Va notato, tuttavia, che Disney aveva trascorso del tempo a lavorare sulla storia di Le avventure di Bianca e Bernie (uscito sette anni più tardi) nel periodo in cui Il libro della giungla (1967) era entrato in produzione.



Il personaggio di "Scat Cat" era stato creato per essere doppiato da Louis Armstrong. L'aspetto del personaggio è stato modellato su Armstrong, il modo in cui suonava la sua tromba, il suo fisico grassoccio e persino la distanza tra i denti. Tuttavia, Armstrong non è stato in grado di registrare alcun dialogo a causa della sua malattia. Al suo sostituto, Scatman Crothers, è stato chiesto di "fingere di essere Satchmo".



I personaggi di Tolosa e Berlioz prendono il nome da due famosi artisti francesi, il pittore e illustratore Henri de Toulouse-Lautrec e il compositore Hector Berlioz.



I cani Napoleone e Lafayette sono entrambi nomi di famosi generali francesi Napoleone Bonaparte e Il Marchese di Lafayette. Napoleone era l'imperatore di Francia che conquistò gran parte dell'Europa mentre Lafayette era un nobile che aiutò gli americani durante la Guerra d'indipendenza.



La Disney aveva pensato di produrre un sequel direct-to-video intitolato Gli Aristogatti II con una data di uscita fissata nel 2007, ma la produzione è stata annullata nel 2006.



Il film in origine era stato concepito come una puntata live-action in due parti della serie tv Disneyland (1954).



Questo è l'ultimo film in cui Eric Larson ha lavorato come supervisore all'animazione. Da allora Larson si è concentrato sulla formazione di giovani animatori approdati allo studio negli anni '70 e '80.



Thurl Ravenscroft, la voce del gatto russo, ha fornito voce e canto a diverse attrazioni di Disneyland, come Pirati dei Caraibi, Haunted Mansion ed Enchanted Tiki Room.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di George Bruns (1914 – 1983) collaboratore di lunga data della Disney e candidato all'Oscar per le musiche dei film d'animazione La bella addormentata nel bosco, La spada nella roccia e Robin Hood (con Floyd Huddleston per la canzone "Love").

(1914 – 1983) collaboratore di lunga data della Disney e candidato all'Oscar per le musiche dei film d'animazione La bella addormentata nel bosco, La spada nella roccia e Robin Hood (con Floyd Huddleston per la canzone "Love").

Gli Sherman Brothers (Richard M. Sherman e Robert B. Sherman) hanno convinto Maurice Chevalier a tornare a cantare dopo essersi ritirato per interpretare il brano "Gli Aristogatti". E' stato il suo ultimo lavoro prima della sua scomparsa avvenuta nel 1972.



TRACK LISTINGS

1. The Aristocats

2. Scales And Arpeggios

3. Thomas O'Malley Cat

4. Ev'rybody Wants To Be A Cat

5. Pretty Melody/My Paree

6. Cats Love Theme

7. The Butler Sneak

8. Nine Lives

9. The Goose Steps High

10. Windmill/The Bulter Speak

11. Blues

12. After Her/Cat Fight

13. My Paree/Chords In Blue

14. Nice Melody

15. Two Dogs And A Cycle

16. Ev'rybody Wants To Be A Cat (Reprise)





