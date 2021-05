Stasera in tv: “Stai lontana da me” su Rai 2

Cast e personaggi

Enrico Brignano: Jacopo Leone

Ambra Angiolini: Sara

Anna Galiena: Lorenza Bra

Giampaolo Morelli: Mirko

Fabio Troiano: Fabrizio

Giorgia Cardaci: Sofia

Giorgio Colangeli: padre di Jacopo

Gianna Paola Scaffidi: madre di Jacopo

Massimiliano Vado: Guido

Michela Andreozzi: Silvia

Fabrizia Sacchi: Simona

Trama e recensione

Jacopo (Enrico Brignano) è il miglior consulente matrimoniale su piazza: dategli una coppia ormai alla deriva e lui in men che non si dica ne farà un esempio di vita coniugale! Purtroppo l’unico caso che non riesce a risolvere è proprio il suo: da sempre infatti porta una sfortuna nera a tutte le donne che si fidanzano con lui! Alcune finiscono al Pronto Soccorso, altre ci rimettono la carriera e ad un certo punto l’unico rimedio diventa la fuga. Jacopo lo sa e, proprio per evitare disastri, impara a fuggire per primo. Ma un giorno incontra Sara (Ambra Angiolini), una bella e ambiziosa architetta, della quale si innamora perdutamente. Lei lo ricambia, decisa ad amarlo e a resistere alle sventure che cominceranno a pioverle addosso, ma l’impresa non sarà facile.Riuscirà il loro amore a sopravvivere a tanta sfortuna?

Curiosità

“Stai lontana da me” è un remake del film francese del 2010 Per sfortuna che ci sei (La Chance de ma vie) diretto da Nicolas Cuche.

Il regista Alessio Maria Federici ha diretto anche Lezioni di cioccolato 2 (2011), Fratelli unici (2014) e Tutte lo vogliono (2015) dove è tornato a collaborare con Enrico Brignano.

La sceneggiatura del film è di Davide Lantieri (I primi della lista, L’intrepido, Un giorno speciale) e Edoardo Falcone (Un Matrimonio da favola, Ti ricordi di me?, Nessuno mi può giudicare).

La colonna sonora di “Stai lontana di me” è di Giulio Taviani (Cesare deve morire, Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia) e Carmelo Travia (Generazione mille euro, Oggi sposi, Un matrimonio da favola).

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]