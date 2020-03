Stasera in tv: "I Croods" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 21 marzo 2020

Italia 1 stasera propone "I Croods" film d'animazione del 2013 prodotto da Dreamworks Animation e diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Doppiatori originali

Nicolas Cage: Grug

Ryan Reynolds: Guy

Emma Stone: Hip

Catherine Keener: Ugga

Clark Duke: Tonco

Cloris Leachman: Nonna

Randy Thom: Sandy

Chris Sanders: Laccio

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Grug

Emiliano Coltorti: Guy

Rosalia Misseri: Hip

Laura Boccanera: Ugga

Luigi Morville: Tonco

Paola Giannetti: Nonna

Alice Porto: Sandy

Marco Guadagno: Laccio





La trama

Il film segue il viaggio avventuroso della prima famiglia moderna. Quando la loro caverna viene distrutta, così come tutto il circondario, padre, madre, figli e suocera sono costretti a lasciare la loro terra, mettendosi in viaggio. Fra scontri generazionali e movimenti sismici, scopriranno un incredibile nuovo mondo popolato da creature fantastiche, e un futuro al di là di ogni loro più sfrenata immaginazione.





Curiosità



Prima dell'uscita del film, DreamWorks Animation aveva subito diversi contraccolpi negativi al box-office l'ultimo dei quali era stata la mezza delusione del film Le 5 leggende (2012). Mentre il film aveva di fatto raddoppiato worldwide il suo budget di 145.000.000$, il film non diede il profitto sperato alla DreamWorks a causa dei suoi elevati costi di produzione e di commercializzazione, costringendo lo studio a calcolare una svalutazione di ben 83.000.000$. Questa perdita segnò la prima volta che lo studio perdeva soldi su un film di animazione dai tempi Sinbad - La leggenda dei sette mari (2003). Come risultato di ciò combinato con altri fattori, a febbraio 2013 lo studio annunciò che stava licenziando 350 dipendenti come parte di una ristrutturazione a livello aziendale. Se I Croods fosse andato peggio di Le 5 leggende, lo studio avrebbe dovuto licenziare ancora più dipendenti trovandosi ad affrontare la potenziale possibilità di un fallimento. I Croods debuttò il 22 marzo 2013 ricevendo recensioni ampiamente positive e un consenso entusiasta da parte del pubblico, incassando oltre 186.000.000$ negli Stati Uniti e più di 583.000.000$ in tutto il mondo, Diventando il sesto film campione di incassi dell'anno, superando Il grande e Potente Oz, Pacific Rim, Into Darkness - Star Trek e World War Z. Il film ha notevolmente aiutato DreamWorks ad incrementare i suoi profitti da 162.800.000$ a 213.400.000$ nel secondo trimestre del 2013, uno dei migliori introiti mai registrati nella storia dell'azienda.



Chunky il "Macawnivore" è nato come uno gioco nel reparto artistico. L'artista Leighton Hickman si annoiava con i colori grigi destinati alle creature nelle scene del deserto e così dipinse la tigre dai denti a sciabola con vivaci colori "pappagallo". I realizzatori hanno così tanto apprezzato il look per la "Macawnivore" che lo hanno voluto nel film.



C'è molto somiglianza tra la premessa del film con il mito della Caverna di Platone, una metafora dei limiti mentali che spesso bloccano le persone. Solo poche persone possono imparare a pensare al di fuori dei parametri della convenzione e "vedere" il vasto, variegato mondo di possibilità al di fuori della loro "grotta".



Quasi tutti gli animali raffigurati nel film non sono mai esistiti, e nemmeno avrebbero potuto esistere secondo le leggi fondamentali della fisica e della biologia. Si tratta di "chimere", creazioni di fantasia progettate mettendo insieme parti di animali estremamente diversi.



Un'escursione durante la pre-produzione presso il Zion National Park nello Utah ha ispirato la creazione degli ambienti per il primo atto del film.



Ryan Reynolds, Catherine Keener e Clark Duke fanno in questo film il loro debutto in un film d'animazione.



Il film è stato annunciato nel 2005 con il titolo provvisorio "Crood Awakening", in origine un film d'animazione in stop-motion realizzato da Aardman Animations (Wallace and Gromit) come parte di un accordo di cinque film con la DreamWorks Animation. John Cleese e Kirk De Micco (La spada magica - Alla ricerca di Camelot, Space Chimps - Missione spaziale), avevano lavorato insieme su un film basato sul racconto "Gli Sporcelli" di Roald Dahl , un progetto che non andò mai in produzione. DreamWorks ottenne una copia della loro sceneggiatura e gli piacque, così invitarono Cleese e DeMicco a dare un'occhiata ai progetti della società per vedere se ci fosse qualcosa su cui avrebbero voluto lavorare. I due scelsero un'idea basata sulla storia di due uomini delle caverne in fuga, un inventore e un luddista e scrissero le prime bozze della sceneggiatura. Con l'uscita di scena della Aardman all'inizio del 2007, i diritti per il film sono tornati alla DreamWorks e Cleese passò ad altri progetti.



I Croods ha avuto la sua anteprima mondiale nella sezione fuori concorso del 63° Festival di Berlino il 15 febbraio 2013; è stato il primo lungometraggio d'animazione ad essere proiettato al Festival di Berlino.



Si tratta del primo film DreamWorks Animation ad essere distribuito da 20th Century Fox.



Il film costato 135 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 587



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump).

(Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump).

Alan Silvestri ha musicato diversi film d'animazione e film per famiglie tra cui Lilo & Stitch, Polar Express, Una notte al museo e Stuart Little - Un topolino in gamba.



I Croods ha segnato la prima collaborazione tra Chris Sanders e Alan Silvestri da Lilo & Stitch (2002), dove i due hanno avuto uan fruttuosa collaborazione che ha visto Silvestri conquistare una nomination agli Annie Awards per la migliore musica in un film d'animazione.



I "fuochi d'artificio" sono accompagnati dal brano "Ouverture 1812" di Ciajkovski.



La colonna sonora include il brano "Shine Your Way" interpretato in duetto da Owl City e la cantante malaysiana Yuna. Ricordiamo che dietro al progetto Owl City c'è il musicista statunitense Adam Young che ha anche partecipato con il brano "When Can I See You Again?" alla colonna sonora del cartoon Ralph Spaccatutto.



1. Shine Your Way - Owl City feat. Yuna

2. Prologue - Alan Silvestri

3. Smash and Grab - Alan Silvestri

4. Bear Owl Escape - Alan Silvestri

5. Eep and the Warthog - Alan Silvestri

6. Teaching Fire to Tiger Girl - Alan Silvestri

7. Exploring New Dangers - Alan Silvestri

8. Piranhakeets - Alan Silvestri

9. Fire and Corn - Alan Silvestri

10. Turkey Fish Follies - Alan Silvestri

11. Going Guys Way - Alan Silvestri

12. Story Time - Alan Silvestri

13. Family Maze - Alan Silvestri

14. Star Canopy - Alan Silvestri

15. Grug Flips His Lid - Alan Silvestri

16. Planet Collapse - Alan Silvestri

17. We'll Die If We Stay Here - Alan Silvestri

18. Cave Painting - Alan Silvestri

19. Big Idea - Alan Silvestri

20. Epilogue - Alan Silvestri

21. Cave Painting Theme - Alan Silvestri

22. The Crood's Family Theme - Alan Silvestri

23. Cantina Croods - Alan Silvestri



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]