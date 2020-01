Stasera in tv: "Now You See Me - I maghi del crimine" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 5 gennaio 2020

Italia 1 stasera propone "Now You See Me - I maghi del crimine", thriller del 2013 diretto da Louis Leterrier (Scontro tra titani) e interpretato da Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Michael Caine e Woody Harrelson.

Cast e personaggi

Jesse Eisenberg: J. Daniel Atlas

Mark Ruffalo: Dylan Rhodes

Morgan Freeman: Thaddeus Bradley

Isla Fisher: Henley Reeves

Woody Harrelson: Merritt McKinney

Mélanie Laurent: Alma Dray

Michael Caine: Arthur Tressler

Dave Franco: Jack Wilder

Common: Evans

Michael Kelly: agente Fuller

David Warshofsky: Cowan

Laura Cayouette: donna ipnotizzata

Conan O'Brien: se stesso

Elias Koteas: Lionel Shrike

José Garcia: Étienne Forcier

Doppiatori italiani

Davide Perino: J. Daniel Atlas

Riccardo Rossi: Dylan Rhodes

Angelo Nicotra: Thaddeus Bradley

Federica De Bortoli: Henley Reeves

Roberto Pedicini: Merritt McKinney

Domitilla D'Amico: Alma Dray

Luigi La Monica: Arthur Tressler

Marco Vivio: Jack Wilder

Alessandro Ballico: Evans

Marco Mete: agente Fuller

Luca Biagini: Cowan

Trama e recensione

I Quattro Cavalieri, un super-gruppo di maghi guidato dal carismatico Atlas (Jesse Eisenberg), si esibiscono in un paio di spettacoli di magia di alta tecnologia e alto profilo, prima strabiliando il pubblico rapinando una banca di Parigi da Las

Vegas, e poi smascherando un colletto bianco criminale e convogliando i suoi milioni sui conti bancari dei membri del pubblico, confondendo le autorità con i loro colpi grossi pianificati in modo intricato.

L’agente speciale dell’FBI Dylan Hobbs (Mark Ruffalo) è determinato a far pagare i maghi per i loro crimini e a fermarli prima che portino a termine quella che promette di essere una rapina ancora più ardita. Purtroppo è costretto a lavorare insieme a Alma (Mélanie Laurent), una detective dell’Interpol che a lui sembra subito sospetta. Disperato si rivolge a Thaddeus (Morgan Freeman), un famoso smascheratore di magie, che sostiene che il trucco della banca di Parigi in realtà era un trucco meticolosamente progettato. Dylan e Alma iniziano a chiedersi se i Quattro Cavalieri abbiano una persona di riferimento esterna. Se così fosse, trovarla sarebbe la chiave per porre termine alla frenetica attività criminale dei maghi. Ma chi potrebbe essere quest’uomo o questa donna? O potrebbe davvero trattarsi di...magia?

Curiosità



Isla Fisher ha avuto un incidente durante le riprese della scena della vasca dei piranha. La parte superiore della vasca era aperta in modo che la Fisher sarebbe stata in grado di nuotare verso l'alto per ottenere un po' d'aria e c'era anche una leva di emergenza all'interno della vasca che, se tirata, avrebbe allertato la troupe che aveva bisogno di aiuto. Durante una ripresa, la Fisher era a corto di aria e ha cercato di nuotare verso l'alto, ma le catene sulle manette che indossava sono rimaste bloccate sul fondo della vasca, così lei non era in grado di nuotare verso l'alto o tirare la leva. Ha poi cercato di allertare la troupe colpendo il vetro della vasca, ma dal momento che il suo personaggio doveva essere in preda al panico nella scena, la troupe pensava stesse recitando. L'attrice è rimasta bloccata per 3 minuti prima che il coordinatore degli stunt finalmente capisse che qualcosa non andava dopo aver notato che le sue manette erano bloccate.



Il trucco con le carte nella sequenza di apertura funziona realmente e non vi è stata alcuna modifica. Il trucco viene eseguito eseguendo ciò che è nota come tecnica del "forzare una carta", in cui il mago induce lo spettatore ignaro a scegliere una carta predeterminata. Lo spettatore crederà di scegliere una carta a caso; una convinzione che è rafforzata dal mago che mischierà il mazzo più volte. Questo è naturalmente solo un depistaggio.



Per dimostrare che aveva realmente imparato a lanciare le carte con notevole forza, Dave Franco durante un programma radiofonico ha tagliato in due una banana lanciando la sua chiave dell'hotel, una card elettronica.



Nel progetto originale della sceneggiatura non c'erano donne nei Quattro Cavalieri.



Philip Seymour Hoffman, Jim Carrey, Hugh Grant, Sacha Baron Cohen e Colin Firth sono stati considerati per i ruoli principali, prima che si optasse per attori più giovani.



Jake Gyllenhaal è stato considerato per uno dei ruoli principali, ma ha rifiutato il ruolo poi andato a Mark Ruffalo.



Il cast del film comprende tre premi Oscar: Morgan Freeman, Michael Caine e Common e tre candidati all'Oscar: Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Jesse Eisenberg.



Amanda Seyfried è stata considerata per il ruolo poi andato a Isla Fisher.



Il libro che Merritt McKinney (Woody Harrelson) sta leggendo quando l'FBI arresta lui e il resto dei Quattro cavalieri all'inizio del film è "I detective selvaggi" di Roberto Bolaño.



Michael Caine in precedenza ha fatto un altro film con illusionisti, il thriller The Prestige (2006).



Isla Fisher ha spiegato in un'intervista che il suo personaggio Henley è "germofobica", che è il motivo per cui la si vede con i guanti per tutto il film.



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 371.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Brian Tyler , sue anche le musiche dei cinecomic Iron Man 3, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron oltre a John Rambo e la trilogia action I mercenari - The Expendables diretti e interpretati da Sylvester stallone e svariati capitoli della serie Fast & Furious.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: "Ash Wednesday Sunrise" di Galactic, "Goodnight Benny" di Duncan Watt e "Let's Take a Stroll On the Boardwalk" di Mark Gasbarro.



1. Now You See Me

2. The Four Horsemen

3. Now You See Me (Reprise)

4. Sun (Jesse Marco Remix) - Two Door Cinema Club

5. Now You Don’t

6. Entertainment - Phoenix

7. Sleight of the Mind

8. Now You See Me (Robert DeLong Remix)

9. Welcome to the Eye

10. Codec - Zedd

11. Cineramascope (feat. Trombone Shorty and Corey Henry) - Galactic / Zedd

12. Now You See Me (Spellbound Remix)

