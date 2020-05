Stasera in tv: "Nemico pubblico" su Rai 3

Rai 3 stasera propone Nemico pubblico (Enemy of the State), film thriller del 1998 diretto da Tony Scott e interpretato da Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Regina King, Jack Black e Gabriel Byrne.

Cast e personaggi

Will Smith: Robert Clayton Dean

Gene Hackman: Brill / Edward Lyle

Jon Voight: Thomas Brian Reynolds

Regina King: Carla Dean

Jack Black: Fiedler

Lisa Bonet: Rachel Banks

Gabriel Byrne: Il falso Brill

Loren Dean: Hicks

Barry Pepper: Detective David Pratt

Jake Busey: Krug

Scott Caan: Jones

Jamie Kennedy: Jamie Williams

Jason Lee: Daniel Leon Zavitz

Tom Sizemore: Boss Paulie Pintero

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Robert Clayton Dean

Sergio Fiorentini: Brill / Edward Lyle

Oreste Rizzini: Thomas Brian Reynolds

Alessandra Cassioli: Carla Dean

Luigi Ferraro: Fiedler

Luca Biagini: Il falso Brill

Vittorio Guerrieri: Detective David Pratt

Alberto Caneva: Jones

Angelo Maggi: Daniel Leon Zavitz





La trama

Il Congresso americano sta per approvare una legge che amplia i poteri delle autorità riguardo la sorveglianza dei pubblici cittadini, il senatore Phil Hammersley (Jason Robards) che non approva il disegno di legge che secondo lui viola platealmente la privacy degli elettori ha deciso di ostacolarne l’approvazione.

Dal canto suo il sin troppo zelante Thomas Reynolds (John Voight) direttore della NSA sente di aver bisogno di ogni mezzo lecito e illecito per combattere il terrorismo, quindi organizza l’omicidio di Hammersley con il supporto di due suoi agenti ed un farmaco che simulerà un attacco di cuore sviando qualsiasi sospetto.

Quello che Reynolds non sa è che in prossimità del luogo dell’omicidio un ricercatore ha piazzato una videocamera per monitorare la fauna locale, videocamera che riprende anche l’assassinio sin nei minimi particolari.

L’improvvido ricercatore visto il video ben presto farà il collegamento con la morte del senatore diventando in men che non si dica l’obiettivo di Reynolds e della sua squadra che cominceranno a dargli la caccia causandone la morte accidentale.

Prima che il ricercatore braccato perda la vita riesce a passare il disco incriminato all’inconsapevole Robert Clayton Dean (Will Smith), un avvocato di Washington incontrato durante la sua fuga in un negozio di lingerie. Così Dean da quel momento diventerà il bersaglio inconsapevole di Reynolds che grazie ai suoi nuovi poteri ne distruggerà vita e carriera, portandolo sull’orlo della disperazione.





Il nostro commento

Il regista Tony Scott con Nemico Pubblico affronta il genere spionistico omaggiandone grandi classici come Il maratoneta, La conversazione e I tre giorni del condor, donando alla sua pellicola un intrigante look "hi-tech" e seguendo la sua tipica impronta visiva patinata e iperdinamica che ritroveremo anche nel successivo Spy game, altro omaggio al genere.

Tony Scott con Nemico pubblico punta su un efficace e lanciatissimo Will Smith reduce dal successo di Independence Day e Men in Black, il grande Gene Hackman che ripesca il suo Harry Caul dal classico "La conversazione" e un villain di lusso come il veterano John Voight.

"Nemico pubblico" miscela sapientemente lo spettacolo da action-thriller di ultima generazione di cui Tony Scott è rappresentante indiscusso, con omaggi e rimandi a pellicole di culto, se poi consideriamo l'infinito dibattito nostrano scaturito dalla legge sulle intercettazioni e il caso di Edward Snowden, la tematica trattata nel film datato 1998 si dimostra ancora molto attuale.





Curiosità



La presenza di Gene Hackman nel film è un esplicito omaggio all’Harry Caul del memorabile cult La conversazione di Francis Ford Coppola.



Gene Hackman ha rifiutato il film diverse volte, ma alla fine è stato convinto a firmare dopo una telefonata dal regista Tony Scott. Will Smith in seguito ha firmato perché voleva lavorare con Hackman.



Will Smith ha improvvisato la linea di Dean che finge di comprare lingerie per se stesso per provare a trasvestirsi nei fine settimana. Smith ha detto che è stato difficile trattenere il suo istinto comico durante un ruolo drammatico.



Tom Cruise aveva originariamente firmato per recitare in questo film, ma ha dovuto abbandonare perché stava ancora girando Eyes Wide Shut (1999).



Sean Connery è stato considerato per il ruolo di Edward "Brill" Lyle.



Il consulente tecnico del film, Larry Cox, è un ex agente della National Security Agency.



Il personaggio di Gabriel Byrne è basato su Travis Bickle, il personaggio di Robert De Niro in Taxi Driver.



La latitudine / longitudine fornite durante l'inseguimento sono in realtà la posizione del vero quartier generale della CIA a Langley in Virginia.



Il sistema per videogiochi portatile che il figlio di Dean utilizza e in cui "il disco" non funziona, è un NEC Turbo Express. Ai suoi tempi è stato un concorrente del GameBoy.



La NSA si è rifiutata di collaborare con la produzione.



Mel Gibson è stato considerato per il ruolo di Robert Clayton Dean.



Don Simpson e Jerry Bruckheimer hanno iniziato a sviluppare la storia del film nel 1991.



Sylvester Stallone è stato considerato per un ruolo.



George Clooney è stato considerato per il ruolo principale.



Il regista Tony Scott aveva inizialmente rifiutato l'offerta del produttore Jerry Bruckheimer di dirigere il film.



Il computer utilizzato da Daniel Leon Zavitz nel suo appartamento per fare una copia del video dell'omicidio su un supporto rimovibile è un Sun Microsystems Ultra10.



L'immagine di un giovane Gene Hackman mostrato in camicia bianca e cravatta, presumibilmente dal suo file dell'NSA, è in realtà tratto dal film La conversazione (1974).



Il film costato 90 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 250.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Harry Gregson-Williams (Prometheus, The Equalizer, The Martian) e del chitarrista e compositore sudafricano Trevor Rabin (Con Air, Bad Boys 2, Fuori in 60 secondi).

In origine c'era Hans Zimmer designato alla colonna sonora, ma il compositore venne rimpiazzato.



Questo film segna la prima collaborazione tra Harry Gregson-Williams e il regista Tony Scott. Williams tornerà a collaborare con Scott per le colonne sonore di Spy Game, Man on Fire, Domino, Déjà Vu, Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana, Unstoppable - Fuori controllo.



1. Main Titles

2. Enemy Of The State Main Theme

3. Brill's Theme

4. The Ferry

5. Hotel Chase Part 2

6. Zavitz Chase Part 1

7. NSA Research

8. Brill And Dean Meet

9. Free Ferry

10. Nanny Drive

11. Final Confrontation

12. Coal Yard Part 1

13. Face To Face

14. The Tunnel Part 1

15. Coal Yard Part 2

16. Rachel's Found Dead

17. Wish You Were Here

