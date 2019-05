Stasera in tv: "Knock Knock" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 31 maggio 2019

Italia 1 stasera propone "Knock Knock", film thriller del 2015 diretto da Eli Roth e interpretato da Keanu Reeves, Lorenza Izzo e Ana de Armas.

Cast e personaggi

Keanu Reeves: Evan Webber

Lorenza Izzo: Genesis

Ana de Armas: Bel

Ignacia Allamand: Karen Alvarado

Aaron Burns: Louis

La trama

Evan Webber (Keanu Reeves) è un uomo normale con un lavoro solido, una bella casa, bella moglie e figli meravigliosi. Tutto va alla grande fino a quando la sua famiglia si reca fuori città per il fine settimana e lui si ritrova due giovani ragazze (Lorenza Izzo e Ana de Armas) che bussano alla sua porta e disperate chiedono di poter entrare in casa. Una volta in casa le ragazze danno il via ad un contorto e perverso gioco di seduzione la cui deriva folle prenderà presto il sopravvento.





Il nostro commento

Eli Roth è un regista viscerale e genuino che difficilmente disattende le aspettative quando si tratta di cinema di genere e in particolare di horror, genere che Roth affronta con l'appeal di un vero fan. Knock Knock è una godibile variazione sul tema per i thriller con intrusione domestica (Home Invasion), con un intelligente ribaltamento dei ruoli, un che di pruriginoso supportato dalle due intriganti protagoniste femminili e un protagonista maschile, Kenu Reeves, che non brilla ma fa il suo dovere.

"Knock Knock" è un buon prodotto d'intrattenimento che però dal punto di vista horror è alquanto "timido" e per chi conosce e apprezza l'Eli Roth di Cabin Fever, Hostel e The Green Inferno, questo thriller potrebbe rivelarsi un tantino deludente poiché Roth da regista "estremo" qual'é gioca un po' troppo dal punto di vista "psicologico" anche laddove un po' di violenza dura e pura avrebbe reso più dinamico e incisivo il tutto.





Curiosità



Il film è il remake dell'horror del 1997 Death Game aka The Seducers di Peter Traynor che è a bordo di questo rifacimento in veste di produttore esecutivo.



Colleen Camp e Sondra Locke, due dei produttori di questo film, hanno recitato in Death Game (1977), il film originale su cui "Knock Knock" si basa.



La moglie di Eli Roth, Lorenza Izzo, interpreta Genesis.



Monkee il cane di Evan è un bulldog francese.



Il film ha fruito di un budget di 2 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche sono del compositore spagnolo Manuel Riviero che per Eli Roth ha musicato anche The Green Inferno (regista), Aftershock (produttore) e The Stranger (produttore).

A seguire trovate i brani inclusi nella colonna sonora.



Winter Nights - Goyele

Detroit Rock City - KISS

You Never Knew - Nowhere

Somewhere to Run - Emeen Zarookian

Soul Wurli Funk - Jimmy Deer

Lonely Town - Stefano Mastronardi

Union Street Shuffle - Timber Music Supply

Casser (Sokio Remix) - Edith Crash

Prenderemos Fuego - Francisca Valenzuela

Calma Que No - Jumper Joy

We Are Dead - Dale Gonyea

Talking to The Devil - Sorcery

Daddy Was Wrong - Les Fits

Grandma Belle's Song - Lorenza Izzo

Cavaleade - Roger Renaud

Where Is My Mind? - Pixies

