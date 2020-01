Stasera in tv "I Mercenari 3" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 27 gennaio 2020

Italia 1 stasera propone I Mercenari 3 (The Expendables 3), film d'azione del 2014 diretto da Patrick Hughes e interpretato da Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jason Statham e Antonio Banderas.

Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Antonio Banderas: Galgo

Jet Li: Yin Yang

Wesley Snipes: Doc

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Kelsey Grammer: Bonaparte

Randy Couture: Toll Road

Terry Crews: Hale Caesar

Kellan Lutz: John Smilee

Ronda Rousey: Luna

Glen Powell: Thorn

Victor Ortiz: Mars

Robert Davi: Vata

Sarai Givaty: Camilla

Mel Gibson: Conrad Stonebanks

Harrison Ford: Max Drummer

Arnold Schwarzenegger: Trench Mouse

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Barney Ross

Francesco Prando: Lee Christmas

Antonio Sanna: Galgo

Mino Caprio: Yin Yang

Pino Insegno: Doc

Luca Ward: Gunnar Jensen

Saverio Indrio: Bonaparte

Paolo Marchese: Toll Road

Roberto Draghetti: Hale Caesar

Marco Vivio: John Smilee

Federica De Bortoli: Luna

Francesco Pezzulli: Thorn

Nino Prester: Conrad Stonebanks

Michele Gammino: Max Drummer

Alessandro Rossi: Trench Mouse





Trama e recensione

Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham) e il resto dei nostri si trovano faccia a faccia con Conrad Stonebanks (Mel Gibson), che anni passati aveva fondato I Mercenari con Barney. Stonebanks, in seguito era divenuto uno spietato mercante d’armi che Barney era stato costretto ad uccidere.. o così pensava. Stonebanks, che già una volta aveva schivato la morte, intende distruggere I Mercenari, ma Barney ha altri piani.

Barney decide di combattere il vecchio sangue con del sangue nuovo e arruola una nuova generazione di Mercenari, ingaggiando individui più giovani, più veloci e più esperti di tecnologia. L’ultima missione diventa così uno scontro fra i modi della vecchia scuola e quelli di una tecnologia avanzata, per dar vita a quella che è la battaglia più particolare de I Mercenari.





Curiosità



Bruce Willis doveva tornare nel il suo ruolo di Mr. Church con un compenso 3 milioni di dollari (750.000$ al giorno per quattro giorni consecutivi). Quando Willis ha chiesto 1 milione di dollari al giorno, Sylvester Stallone e i produttori hanno rifiutato e l'attore ha lasciato il film. Nel giro di tre giorni, Stallone è stato in grado di avere Harrison Ford per il ruolo come un nuovo personaggio.



Durante le riprese di una scena d'azione su un camion Jason Statham ha quasi subito un incidente mortale quando il camion è finito in mare a causa di un malfunzionamento dei freni.



Anche se il suo compenso è tra i più alti del cast, Jet Li ha meno di cinque minuti di presenza sullo schermo.



Quando Toll Road (Randy Couture) chiede a Doc (Wesley Snipes) il motivo per cui era tenuto progioniero Doc risponde con sarcasmo: "Evasione fiscale". Nel 2008 Wesley Snipes è stato condannato a tre anni di carcere per evasione fiscale.



Sylvester Stallone ha offerto un ruolo di supporto per Jackie Chan, ma l'attore ha rifiutato sia per altri impegni, sia perché non voleva interpretare un ruolo di secondo piano.



Oltre al suo ruolo di antagonista principale, a Mel Gibson è stata offerta la possibilità di dirigere il film, ma ha rifiutato.



In una scena il personaggio di Antonio Banderas canta "El novio de la muerte" ("Sposo della morte"). Quella canzone è l'inno ufficiale della Legione spagnola, un'unità di elite dell'esercito spagnolo. Nella vita reale Banderas è stato nominato membro onorario di quell'unità militare nel 2013.



Una copia pirata del film è trapelata online tre settimane prima della data di uscita. Il film è stato scaricato 189.000 volte nelle prime 24 ore.



Come il suo personaggio nel film, Harrison Ford è un abile pilota nella vita reale. Infatti Ford ha condotto alcune missioni di ricerca e salvataggio, proprio come il suo personaggio nel film.



Arnold Schwarzenegger ha lavorato poco più di una settimana sul film (Nel primo film Schwarzenegger aveva lavorato mezza giornata, mentre nel secondo film è stato sul set per quattro giorni.)



Dolph Lundgren, Wesley Snipes e Antonio Banderas hanno interpretato antagonisti di Sylvester Stallone in ​​tre differenti film: Rocky IV (1985), Demolition Man (1993) e Assassins (1995).



Nelle prime bozze della sceneggiatura il personaggio di Antonio Banderas è denominato "Matador" (termine spagnolo per "killer"). Dopo che Banderas ha accettato di interpretare il ruolo ha fatto diversi suggerimenti riguardo al personaggio. Il primo è stato cambiare il suo nome in "Galgo" (termine spagnolo per "levriero").



Dwayne Johnson, Clint Eastwood e Milla Jovovich sono stati considerati per un ruolo.



Nicolas Cage è stato considerato per il ruolo di Bonaparte prima che Kelsey Grammer firmasse per la parte.



Dopo che Mel Gibson è stato lanciato come Conrad Stonebanks, il regista australiano Patrick Hughes ha suggerito che il personaggio avesse un background australiano. Anche se Gibson è nato negli Stati Uniti, l'attore ha trascorso gran parte della sua giovinezza in Australia.



A Steven Seagal è stato offerto un ruolo, ma ha rifiutato.



Questo film segna il debutto come attrice dell'artista di arti marziali miste Ronda Rousey, che ha eseguito la maggior parte delle sue scene di stunt. Da allora la Rousey ha recitato in Fast & Furious, The Athena Project e nel film Entourage.



Questo film riunisce Mel Gibson e Jet Li che hanno recitato insieme in Arma letale 4 (1998). Nel film precedente Gibson era l'eroe e Li l'antagonista. In questo film i ruoli si sono invertiti.



Il personaggio di Mel Gibson è un ex operativo SASR (Special Air Service Regiment). Si tratta di un cenno al film Z-Men (1982), uno dei primi ruoli da protagonista di Gibson.



L'aereo usato da Barney e I Mercenari è un "An-26", un bimotore turboelica per trasporto civile e militare progettato e prodotto in URSS dal 1969 al 1985.



Il personaggio di Bonaparte è stato scritto per riempire un vuoto lasciato da Mickey Rourke che ad un certo punto doveva riprendere il suo ruolo dal primo film.



752 anni è l'età sommata di tutti i personaggi principali del film. Questo crea un'età media per personaggio di 44,2 anni.



Jean-Claude Van Damme, che ha interpretato Jean Vilain in I Mercenari 2 (2012), scherzando ha proposto di tornare come il fratello di Jean Vilain, Claude Vilain.



Dopo l'uscita del film Sylvester Stallone ha ammesso che la scelta di ammorbidire il film con un divieto ai minori di 13 anni era stato un errore: "Credo che sia stato un errore di calcolo terribile da parte di tutti nel tentativo di raggiungere un pubblico più ampio, ma nel fare così, abbiamo diminuito la violenza che il pubblico si aspetta. Sono abbastanza sicuro che non accadrà di nuovo".



L'elicottero di Conrad Stonebanks al porto somalo di Mogadiscio è in realtà un "Eurocopter AS565 Panther" della Bulgarian Air Force.



Le prime bozze dello script includevano la figlia di Gunnar.



L'attore Tom Sizemore è stato considerato per il ruolo di villain principale.



Un videogioco gratuito è stato creato per promuovere l'uscita del film. E' stato commissionato dalla Lionsgate e sviluppato da Free Lives Games, gli sviluppatori di BroForce.



Il ruolo di Conrad Stonebanks è stato scritto per Mel Gibson, che inizialmente aveva rifiutato la parte, poi offerta a Jack Nicholson che ha rifiutato, così da far rientrare in gioco Gibson che nel frattempo ci aveva ripensato.



Victor Ortiz che è un pluricampione di pugilato (Pesi Welter) di pugilato, non tira un solo pugno per tutto il film, così come Jet Li, una leggenda delle arti marziali, non tira un pugno ne sferra un calcio durante la sua breve apparizione.



Harrison Ford ha sostituito Bruce Willis nei panni di contatto della CIA. A Ford, Mel Gibson, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger a suo tempo venne offerto il ruolo di John McClane in Die Hard - Trappola di cristallo, ma tutti hanno rifiutato la parte per altri impegni, con il ruolo che è poi andato a Bruce Willis.



Il body count del film è 480.



Il film costato 90 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 206.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono state affidate a Brian Tyler che ha riutilizzato e rielaborato le colonne sonore dei due film precedenti sempre da lui musicati.

Tra gli altri crediti di Brian Tyler colonne sonore per John Rambo, Iron Man 3, Fast and Furious 5, Thor: The Dark World e il reboot Tartarughe Ninja.



La colonna sonora include anche brani di Linkin Park, Steven Van Zandt, The Kongos e Neil Young.



Da segnalare la versione remix utilizzata nel teaser trailer del celebre brano "Colonel Bogey March" tratto dal classico di guerra Il ponte sul fiume Kway. Altri brani inclusi nei trailer "Berzerk" di Eminem e "The Stroke" di Billy Squier.



1. The Drop

2. Lament

3. Right on Time

4. The Art of War

5. Stonebanks Lives

6. Too Much Faith

7. Late for War

8. Descent into War

9. Bring You Luck

10. Infiltrating the Block

11. Threat Doubled

12. Galgo’s Grand Enterance

13. Look Alive

14. Package Secured

15. We Were Brothers

16. The Last Window

17. Valet Parking Done Right

18. Moral Chess Games

19. Armored Freaking Transport



