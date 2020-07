Stasera in tv: "Pacific Rim" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 3 luglio 2020

Italia 1 stasera propone "Pacific Rim", film fantascientifico del 2013 diretto da Guillermo del Toro e interpretato da Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day e Ron Perlman.

Cast e personaggi

Charlie Hunnam: Raleigh Becket

Idris Elba: Stacker Pentecost

Rinko Kikuchi: Mako Mori

Charlie Day: Newton Geizler

Ron Perlman: Hannibal Chau

Heather Doerksen: Sasha Kaidanovsky

Ellen McLain: Jaeger AI

Robert Maillet: Aleksis Kaidanovsky

Robert Kazinsky: Chuck Hansen

Max Martini: Herc Hansen

Clifton Collins Jr.: Tendo Choi

Burn Gorman: Hermann Gottlieb

Diego Klattenhoff: Yancy Becket

Mana Ashida: Mako Mori bambina

Doppiatori italiani

Giorgio Borghetti: Raleigh Becket

Alberto Angrisano: Stacker Pentecost

Chiara Oliviero: Mako Mori

Nanni Baldini: Newton Geizler

Alessandro Rossi: Hannibal Chau

Edoardo Stoppacciaro: Chuck Hansen

Pasquale Anselmo: Herc Hansen

Gianfranco Miranda: Tendo Choi

La trama

Circa un centinaio di Kaiju e Jaegers stati progettati, ma solo una frazione di questi compaiono nel film. Ogni settimana i realizzatori hanno tenuto una votazione per eleggere i loro favoriti.



Quando la piccola Mako è nel vicolo, ogni oggetto sul set è stato attrezzato con un sistema idraulico. Ogni volta che il mostro gigante faceva un passo, tutto rimbalzava o si scuoteva all'unisono, comprese le pozzanghere.



Una versione a grandezza naturale della plancia di comando del robot del peso di 20 tonnellate è stata costruita in un teatro di posa presso i Pinewood Studios di Toronto. E' stato costruito su un giunto cardanico idraulico gigantesco che faceva muovere, scuotere e vibrare l'intero set come se fosse effettivamente pilotato.



"Kaiju" è una parola giapponese che significa letteralmente "strana bestia". Di solito è usato per riferirsi ai mostri giganti dei film giapponesi di fantascienza come Godzilla (1954).



Lo sceneggiatore Travis Beacham ha anche scritto il romanzo grafico Pacific Rim: Tales From Year Zero. Rilasciato insieme al film, la graphic-novel serve come prologo ed è ambientata dodici anni prima degli eventi del film.



Travis Beacham, lo sceneggiatore, ha avuto l'idea per il film mentre mentre camminava lungo la costa della California in una mattina nebbiosa. La forma del molo sembrava una creatura che sorgeva dall'acqua e ha immaginato un grande robot in attesa sulla riva per darle battaglia.



Il ruggito dei Kaiju sono composti da strati su strati di ruggiti e ringhi di diversi animali che sono stati filtrati, accelerati, rallentati per creare il rombo dei colossi alieni. Poi per aggiungere emozione e un senso di intelligenza, il supervisore al montaggio sonoro Scott Martin Gershin e il regista Guillermo del Toro hanno aggiunto campionamenti delle loro voci.



Il supervisore agli effetti visivi John Knoll e Guillermo del Toro hanno trascorso diverse settimane a discutere la fisica dei personaggi giganti con dettagli molto specifici, ad esempio lo spostamento d'aria creato da un Jaeger che si muove tra i grattacieli avrebbe scosso le finestre del palazzo.



Il computer è doppiato da Ellen McLain che ha anche doppiato GLaDOS, l'intelligenza artificiale dei videogiochi Portal (2007) e Portal 2 (2011). Si tratta di un vero e proprio cameo di GLaDOS voluto da Guillermo del Toro che è un un grande fan del videogioco. Del Toro ha detto in un'intervista al Toronto Sun: "Ho fatto di tutto per averla, perché sono un grande fan di Portal".



Anche se i mostri giganti erano sempre destinati ad essere generati dal computer, tutti i loro disegni sono stati ampliati con l'idea che avrebbero potuto essere "indossati come costumi" come nei film Kaiju tradizionali.



Quando è stato chiesto il motivo per cui i piloti si rivolgono l'un l'altro urlando pur essendo legati telepaticamente, Travis Beacham ha detto che questo li aiuta a rimanere concentrati.



Nel marzo 2013, il canale YouTube "Dumb Drum" ha creato una versione "sweded" del trailer di Pacific Rim. Meno di due settimane dopo, Guillermo del Toro ha commentato il video al WonderCon 2013, definendolo un "capolavoro" e dicendo che lo ha ispirato per creare il secondo trailer del film. Il regista ha anche invitato i realizzatori alla premiere di Hollywood.



Karloff, uno dei Kaiju della sequenza di apertura, è ispirato all'attore Boris Karloff. Il soprannome gli è stato dato perché la testa della creatura assomiglia al volto essiccato di Imhotep, il personaggio di Karloff interpretato nel classico La mummia (1932).



I Jaegers di Pacific Rim sono un omaggio agli anime giapponesi, dove sono spesso indicati come Mecha. Simili a molte mecha visti negli anime i Jaegers sono controllati dall'interno da piloti umani, distinguendoli da altre raffigurazioni di robot automatizzati, senzienti o controllati dall'esterno.



"Jaeger" è la parola tedesca per "Cacciatore".



Guillermo del Toro ha tratto ispirazione da diversi dipinti, tra cui "Il Colosso" di Francisco Goya e "La grande onda di Kanagawa" di Hokusai.



Tom Cruise è stato considerato per il ruolo Idris Elba.



Guillermo del Toro è stato ispirato da anime e tokusatsu (film e serie tv sci-fi giapponesi con effetti speciali) che il regista seguiva quando era adolescente. Egli cita specificamente la serie tv d'animazione del 1963 Tetsujin 28 aka Super Robot 28 , come principale fonte d'ispirazione. Nonostante questo Del Toro ha voluto evitare riferimenti ad altre opere di narrativa nella progettazione dei robot e mostri.

Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Aaron Paul, Luke Bracey e Henry Cavill sono stati considerati per il ruolo di Raleigh Becket.



Il film è dedicato alla memoria del mago dell'animazione in stop-motion Ray Harryhausen, animatore per film come Il 7 ° viaggio di Sinbad (1958) e Ishirō Honda regista del Godzilla originale.



Il film costato 190 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 411; di questi circa 100 milioni incassati a livello nazionale e circa 111 milioni di dollari provenienti dal box-office cinese.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Ramin Djawadi anche autore delle colonne sonore del primo Iron Man e del remake Scontro tra titani; sue anche le musiche dell'acclamata serie tv Il trono di spade.



TRACK LISTINGS:

1. Pacific Rim (feat. Tom Morello)

2. Gipsy Danger

3. Canceling The Apocalypse

4. Just A Memory

5. 2500 Tons Of Awesome

6. The Shatterdome

7. Mako (feat. Priscilla Ahn)

8. Call Me Newt

9. Jaeger Tech (feat. Tom Morello)

10. To Fight Monsters, We Created Monsters

11. Better Than New

12. We Are The Resistance

13. Double Event

14. Striker Eureka

15. Physical Compatibility

16. Category 5

17. Pentecost

18. Go Big Or Go Extinct (feat. Tom Morello)

19. Hannibal Chau

20. For My Family

21. No Pulse (feat. Tom Morello)

22. Kaiju Groupie

23. Deep Beneath The Pacific

24. The Breach

25. We Need A New Weapon

