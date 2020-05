Stasera in tv: "Rio 2 - Missione Amazzonia" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 23 maggio 2020

Italia 1 stasera propone "Rio 2 - Missione Amazzonia", film d'animazione del 2014 diretto da Carlos Saldanha con le voci di Fabio De Luigi, Domitilla D'Amico, Mario Biondi, Pino Insegno e José Altafini.

Cast e personaggi

Jesse Eisenberg: Blu

Anne Hathaway: Gioiel

Leslie Mann: Linda

Jemaine Clement: Miguel

George Lopez: Rafael

Jamie Foxx: Nico

will.i.am: Pedro

Rodrigo Santoro: Tullio

Jake T. Austin: Fernando

Tracy Morgan: Luiz

Bebel Gilberto: Eva

Andy García: Eduardo

Bruno Mars: Roberto

Kristin Chenoweth: Gabi

Rita Moreno : Mimi

Amandla Stenberg: Bia

Rachel Crow: Carla

Pierce Gagnon: Tiago

Doppiatori italiani

Fabio De Luigi: Blu

Domitilla D'Amico: Gioiel

Chiara Gioncardi: Linda

Mario Biondi: Miguel

Pino Insegno: Rafael

Franco Mannella: Nico

Fabrizio Vidale: Pedro

Emiliano Coltorti: Tullio

Alex Polidori: Fernando

José Altafini: Luiz

Cristina Noci: Eva

Massimo Lopez: Eduardo

Paolo Vivio: Roberto

Francesca Draghetti: Mimi

Monica Ward: Gabi

Agnese Marteddu: Bia

Sara Labidi: Carla

Leonardo Della Bianca: Tiago

Paolo Marchese: Big Boss

La trama

Blu e Gioiel vivono, fra gli agi e le comodità, una perfetta vita cittadina insieme ai loro tre piccoli figlioletti: Bia, che vive con il becco nei libri e ama snocciolare fatti e numeri proprio come suo padre, il piccolo Tiago, sempre in cerca di avventure, e Carla, la maggiore dei tre, un’adolescente temeraria che anela ad avere un po’ di spazio tutto per sé per poter esprimere la sua vocazione musicale. Mentre Blu è più addomesticato che mai, Gioiel è preoccupata che i figli diventino più simili agli umani anziché imparare a comportarsi come veri uccelli.

Quando viene a sapere che la sua migliore amica Linda, insieme al neosposo e scienziato Tullio, ha trovato in Amazzonia la prova dell’esistenza di altri macao blu, decide che per la sua famiglia è giunto il momento di partire, anzi volare, alla ricerca delle proprie radici selvagge. Insiste quindi con Blu affinché partano alla volta dell’Amazzonia. Blu informa del programma i suoi amici Nico, Pedro e Luiz, ma i tre non reagiscono molto bene alla notizia e fanno di tutto per metterlo in guardia sulla miriade di pericoli che potrebbero incontrare nella foresta selvaggia. L’unico ad incoraggiare Blu è il sempre positivo Rafael che gli ricorda come “una moglie felice equivale a una vita felice!”.

Il nostro commento

Tecnicamente ineccepibile Rio 2 - Missione Amazzonia resta un gradino sotto l'originale perdendo fisiologicamente quel pizzico di entusiasmo e magia nello scoprire personaggi nuovi e dinamiche inedite, ma Blue Sky Studios si dimostra all'altezza della situazione, tiene botta e non brucia un "franchise" dalle enormi potenzialità.

Curiosità



La barca che i personaggi prendono per attraversare il Rio delle Amazzoni si chiama "Céu Azul", una traduzione di Blue Sky / Cielo blu, il nome della società di produzione.



Anche se Eva è ritratta come una terribile cantante stonata, Bebel Gilberto che presta la voce al personaggio è in realtà un'ottima cantante e musicista.



Questo è l'ultimo film di Don Rhymer come sceneggiatore prima della sua tragica scomparsa.



Il formichiere Charlie è stato modellato e prende il nome dalla star del cinema muto Charles Chaplin, in particolare perché non parla e per l'iconica bombetta.



La partecipazione di Janelle Monáe nel film si deve ad un incontro di due anni fa tra il cantante e il regista Carlos Saldanha al Rock in Rio, il più grande festival rock del Brasile.



In Serbia, Felipe è doppiato dal famoso rapper Ajs Nigrutin, mentre il malvagio Boss ha la voce del calciatore Savo Milosevic.



Al talent show le zanzare eseguono un piccolo estratto del "Rondò Alla Turca" di Wolfgang Amadeus Mozart.



Il piccolo capibara che viene inghiottito dal grande giaguaro nero canta la canzone "Memory" che, opportunamente, è tratta dal musical "Cats".



Il film costato 103 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 500, circa 16 milioni in più del film originale costato 90 milioni.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'inglese John Powell che torna a collaborare con il regista Carlos Saldanha dopo aver musicato Robots, L'era glaciale 2 e L'era glaciale 3 - Il disgelo.

Tra le altre partiture per film d'animazione composte da John Powell segnaliamo musiche per Galline in fuga, Happy Feet, Kung Fu Panda (con Hans Zimmer), Ortone e il mondo dei Chi e Dragon Trainer.



Come accaduto nel film originale, anche stavolta ampio spazio viene dato alle performance canore del cast che ricordiamo include Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Andy Garcia, Jamie Foxx, Jemaine Clement and Kristin Chenoweth, questi ultimi interpreti di una strepitosa rivisitazione della hit "I Will Survive" di Gloria Gaynor.



Il regista Carlos Saldanha era interessato per avere nel cast vocale il cantante Bruno Mars dopo averlo visto al Saturday Night Live. Dopo aver lavorato con Mars il regista ha riscritto il suo personaggio Roberto per renderlo meno "macho" e, dopo una sessione di registrazione, ha avuto un segmento rianimato appositamente per adattarsi al suo canto.



1.What Is Love - Janelle Monáe

2. Rio Rio - Ester Dean (Featuring B.o.B)

3. Beautiful Creatures - Barbatuques, Andy Garcia, and Rita Moreno

4. Welcome Back - Bruno Mars

5. Ô Vida - Carlinhos Brown and Nina de Freitas

6. It s A Jungle Out Here (Brazilian) - Philip Lawrence (Featuring UAKTI)

7. Don t Go Away - Anne Hathaway and Flávia Maia

8. Batucuda Familia - Carlinhos Brown, Siedah Garrett, Jamie Foxx, Rachel Crow, Amy Heidemann, Andy Garcia, and Rita Moreno

9. Poisonous Love - Kristin Chenoweth and Jemaine Clement

10. I Will Survive - Jemaine Clement and Kristin Chenoweth

11. Bola Viva - Carlinhos Brown

12. Favo De Mel - Milton Nascimento

13. It s A Jungle Out Here - Philip Lawrence

14. What Is Love (Cast) - Janelle Monáe, Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, and Carlinhos Brown

Le musiche originali di John Powell:

1. 20th Century Fox Fanfare (Rio 2 Samba Version)

2. Batucada Pagode (Featuring Carlinhos Brown)

3. Over the Falls (Featuring Milton Nascimento)

4. Breakfast in Rio

5. Fireworks on the Roof (Featuring UAKTI)

6. Traveling Family

7. Sideshow Freaks (Featuring UAKTI)

8. Stalking the Ferry

9. River Boat to the Loggers (Featuring Carlinhos Brown and UAKTI)

10. Escorted to the Clan (Featuring UAKTI and Barbatuques)

11. Up Carla's Monkey (Featuring UAKTI)

12. Spider Invite (Featuring UAKTI and Barbatuques)

13. Humans Are Longer Than They Told Me (Featuring UAKTI)

14. Tongue-apult to Blu's Nightmare

15. Red Bullies (Featuring UAKTI)

16. Tantrums Lead to Explosions (Featuring UAKTI)

17. Lollipops are Bad for your Teeth (Featuring Milton Nascimento, UAKTI, and Barbatuques)

18. Battle for the Heart of the Forest (Featuring UAKTI and Barbatuques)

19. Romeo and Juliet's Unfortunate Demise (Featuring UAKTI and Barbatuques)

