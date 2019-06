Stasera in tv: "47 Ronin" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 13 giugno 2019

Italia 1 stasera propone "47 Ronin", action-fantasy del 2013 diretto da Carl Rinsch e interpretato da Keanu Reeves, Cary-Hiroyuki Tagawa, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi.

Cast e personaggi

Keanu Reeves: Kai

Cary-Hiroyuki Tagawa: Shogun

Hiroyuki Sanada: Kuranosuke Oishi

Kou Shibasaki: Mika

Tadanobu Asano: Lord Kira

Rinko Kikuchi: Mizuki

Jin Akanishi: Chikara Oishi

Togo Igawa: Lord Tengu

Rick Genest: Savage

Min Tanaka: Lord Asano

Rinko Kikuchi: Witch

Rob Bottitta: Voce narrante

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Kai

Paolo Lombardi: Shogun

Antonio Sanna: Kuranosuke Oishi

Benedetta Ponticelli: Mika

Alberto Bognanni: Lord Kira

Roberto Draghetti: Lord Tengu

Mariano Rigillo: Lord Asano

Jolanda Granato: Witch

Trama e recensione

Dopo che un infido Signore della guerra ha ucciso il loro maestro e esiliato la loro specie, 47 samurai senza un capo giurano di vendicarsi e di restituire l'onore al loro popolo. Cacciati dalle loro case e sparpagliati in tutta la regione, questi Ronin devono cercare l'aiuto di Kai (Keanu Reeves), un mezzosangue che un tempo loro stessi avevano bandito – mentre si fanno strada attraverso un mondo selvaggio di bestie mitiche, stregonerie che fanno cambiare forma alle cose e alle persone e incredibili terrori. Mentre diventa la loro arma più letale, questo reietto esiliato e schiavizzato si trasforma in un eroe che incoraggia questa banda di ribelli ad affrontare il male che si sta appropriando della loro terra e a conquistare l'immortalità.





Curiosità



La sceneggiatura del film, scritta da Chris Morgan e Hossein Amini, si basa sulla vera storia dei quarantasette Rōnin, un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo si opposero allo shōgun per vendicare l'uccisione del loro padrone.



Secondo quanto riferito da Keanu Reeves le riprese sono state prima realizzate in giapponese per aiutare il cast di supporto e poi in inglese.



Questo è il settimo adattamento cinematografico della stroia dei 47 Ronin dopo I 47 ronin Ribelli (1941), Chûshingura (1958), Chûshingura (1962), Ako-jo danzetsu (1978), Shijûshichinin no Shikaku (1994) e Saigo no Chûshingura (2010). Questo è comunque il primo adattamento cinematografico made in Hollywood.



Quando i dirigenti della Universal hanno visto una prima versione del film nel 2011 erano preoccupati circa la storia, così ordinarono modifiche allo script e un'altra settimana di riprese per rendere il personaggio Keanu Reeves più integrato nel finale del film.



Le frecce per il film sono state realizzate da Michael Reape, un famoso Fletcher (costruttore di frecce) europeo. Una piccola quantità di frecce sono state realizzate in qualità "museo" per i primi piani.



A causa delle interferenze dello studio, il film ha attraversato diversi cambiamenti nello script durante le riprese e un radicale ri-montaggio durante la post-produzione. La parte di Yorick van Wageningen, che in origine aveva un ruolo di supporto significativo come Kapitan, è stata tagliata di nuovo e trasformata in un cameo muto proprio a causa di queste decisioni.



Secondo la costumista Penny Rose ogni attore aveva un costume personalizzato in linea con il background dei personaggi: "Abbiamo basato le forme sulla tradizione, tutti indossano un kimono, ma abbiamo aggiunto caratteristiche individuali e più ricchezza di colori".



Cinque attori giapponesi hanno recitato al fianco di Keanu Reeves (Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Kou Shibasaki e Jin Akanishi) per rendere la storia più autentica, invece di scegliere attori più riconoscibili negli Stati Uniti.



Il personaggio di Kai sembra essere modellato su due figure storiche: William Adams, un marinaio inglese che divenne il primo samurai occidentale e Minamoto Yoshitsune, un guerriero del XII secolo che si racconta venne addestrato alle arti marziali da creature fantastiche del folklore giapponese note come Tengu.



Keanu Reeves in un primo momento era restio ad accettare il ruolo di Kai poiché pensava che il suo personaggio non venisse ben integrato nell'arco narrativo principale della storia.



Si vocifera che il regista esordiente Carl Rinsch sia stato cacciato dalla sala di montaggio durante la post-produzione.



Carl Rinsch si è scontrato con la Universal riguardo alla visione finale del film. Universal voleva un blockbuster fantasy ricco di effetti speciali simile ad Avatar o Il Signore degli Anelli, mentre Rinsch aveva immaginato il film più come un dramma in stile Il Gladiatore o Le crociate - Kingdom of Heaven .



La sceneggiatura di questo film è stata inserita nella "Blacklist 2008" un elenco delle migliori sceneggiature in cerca di un produttore.



Il film non ha quasi nulla in comune con gli eventi storici cui si ispira poiché è ambientato in un scenario fantasy.



Il film doveva uscire nel novembre 2012, ma dopo che le riprese erano completate e appena prima dell'uscita nelle sale lo studio ha chiesto più scene con Keanu Reeves. di inserire una storia d'amore che coinvolgesse il personaggio di Reeves e di aggiungere più scene di battaglia fantasy nello stile di Harry Potter e Lo Hobbit.



Il film costato 175 milioni di dollari, alcune fonti riportano un aumento del budget fino a 225 milioni, ne ha incassati nel mondo circa 151.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono state affidate all'eclettico compositore inglese Ilan Eshkeri, tra i suoi altri lavori per il cinema segnaliamo colonne sonore per il fantasy Stardust, il dramma storico The Young Victoria, l'action Ninja Assassin, la commedia d'azione Johnny English 2, il cinecomic Kick-Ass e il film d'animazione Justin e i cavalieri valorosi.



1. Oishi's Tale (6:44)

2. Kirin Hunt (3:03)

3. Resentment (1:41)

4. The Witch's Plan (2:29)

5. Ako (2:13)

6. Shogun (2:10)

7. Tournament (3:45)

8. Bewitched (3:36)

9. Assano Seppuku (2:41)

10. Dutch Island Fugue (2:05)

11. Reunited Ronin (3:11)

12. Tengu (6:29)

13. Shrine Ambush (2:11)

14. The Witch's Lie (3:19)

15. Kira's Wedding Quartet (4:32)

16. Palace Battle (3:11)

17. The Witch Dragon (3:37)

18. Return To Ako (2:24)

19. Shogun's Sentence (2:02)

20. Mika And Kai (2:47)

21. Seppuku (3:45)

22. 47 Ronin (2:43)

