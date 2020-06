Stasera in tv: "Paradiso amaro" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 giugno 2020

Canale 5 stasera propone Paradiso amaro (The Descendants), film drammatico del 2011 diretto da Alexander Payne (Sideways - In viaggio con Jack) e interpretato da George Clooney, Shailene Woodley, Robert Forster, Judy Greer e Matthew Lillard.

Cast e personaggi

George Clooney: Matt King

Shailene Woodley: Alexandra King

Robert Forster: Scott

Judy Greer: Julie Speer

Matthew Lillard: Brian Speer

Nick Krause: Sid

Amara Miller: Scottie King

Mary Birdsong: Kai Mitchell

Rob Huebel: Mark Mitchell

Patricia Hastie: Elizabeth King

Grace A. Cruz: maestra di Scottie

Kim Gennaula: consulente scolastica

Karen Kuioka Hironaga: Barb Higgins

Carmen Kaichi: Lani Higgins

Kaui Hart Hemmings: segretaria di Matt

Beau Bridges: cugino Hugh

Matt Corboy: cugino Ralph

Matt Esecson: cugino Hal

Michael Ontkean: cugino Milo

Stanton Johnston: cugino Stan

Jonathan McManus: cugino Six

Hugh Foster: cugino Wink

Tiare R. Finney: cugino Connie

Tom McTigue: cugino Dave

Milt Kogan: dottor Johnston

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Matt King

Federica Parente: Alexandra King

Bruno Alessandro: Scott

Chiara Colizzi: Julie Speer

Francesco Prando: Brian Speer

Daniele Giuliani: Sid

Vittoria Bartolomei: Scottie King

Stefano De Sando: cugino Hugh





Trama e recensione

I miei amici sono tutti convinti che, dato che abito alle Hawaii, vivo in un paradiso. Come se fossimo sempre tutti in vacanza, a bere Mai Tais ancheggiando sulla spiaggia e a tuffarci fra le onde. Ma sono matti? Credono che siamo immuni alla vita. Come possono pensare che le nostre famiglie abbiano meno problemi? Che i nostri cancri siano meno mortali? I nostri drammi meno dolorosi? Sono quindici anni che non salgo su una tavola da surf. Negli ultimi ventitré giorni ho vissuto in un paradiso fatto di flebo, sacche di urina e tubi endotracheali. Il paradiso? Il paradiso può andare a farsi fottere. Matt King / George Clooney

Il film ambientato alle Hawaii racconta le imprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio. Quando sua moglie entra in coma in seguito ad un incidente in barca al largo di Waikiki, Matt King (George Clooney), padre di due figlie, dovrà riesaminare il proprio passato e affrontare gli imprevisti del futuro. Rimasto solo, cercherà di ricucire il rapporto con le figlie, la matura Scottie (Amara Miller) di 10 anni e la ribelle Alexandra (Shailene Woodley) di 17, dovendo allo stesso tempo decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore, che la famiglia King ha ereditato dai reali hawaiani e dai missionari. Quando Alexandra rivela al padre che la madre, al momento dell'incidente, si trovava in vacanza con il suo amante, Matt inizia a riflettere sulla sua vita e capisce che deve darle una svolta. Insieme alle due figlie intraprende un viaggio avventuroso alla ricerca dell'amante di sua moglie, durante il quale farà incontri divertenti, difficili e spirituali e inizierà a ricostruire la sua vita e la sua famiglia.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Eredi di un mondo sbagliato" di Kaui Hart Hemmings.



Il film ha ottenuto cinque candidature ai premi Oscar 2012 (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatira non originale, miglior attore protagonista a George Clooney e miglior montaggio) vincendo la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale.



Quando Matt King descrive la sua ricchezza ereditata afferma di non voler crescere le sue figlie come delle viziate con un titolo, citando una frase del padre: "Date ai vostri figli abbastanza soldi per fare qualcosa, ma non abbastanza per non fare nulla". Questa frase si basa su alcune affermazioni di Warren Buffet, un noto investitore miliardario, rilasciate in un'intervista al magazine Fortune nel 1986.



Si tratta del primo film di Alexander Payne in 7 anni da quando vinse un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale di Sideways - In viaggio con Jack (2004).



Un primo piano mostra brevemente la laurea di Elizabeth conseguita presso la Punahou School di Honolulu. Si tratta della più grande scuola privata negli Stati Uniti, costruita nel 1841 e aggiunta al Registro Nazionale dei luoghi storici nel 1972. Barack Obama si è laureato alla Punahou School nel 1979.



In una scena, la madre di Elisabeth viene chiamata "tutù", gergo hawaiano per nonni.



Beau Bridges ha molta familiarità con le isole Hawaii, l'attore in gioventù ha frequentato l'Università delle Hawaii.



Amanda Seyfried ha sostenuto un provino per la parte della figlia maggiore.



Miles Teller ha sostenuto un provino ed è stato uno dei finalisti per il ruolo di Sid, ma alla fine ha perso contro Nick Krause.



King Kamehameha diventò il primo sovrano delle isole hawaiane unificate nel 1810. Il suo ultimo erede legittimo fu Bernice Pauahi Bishop, che morì nel 1884. Margaret Ke'Alohilani e Edward King, gli antenati della famiglia King nel film, sono fittizi.



Il casting di Amara Miller non è stato annunciato fino a due settimane prima che le riprese prendessero il via.



Nel capitolo 7 del libro su cui è basato questo film Scottie indossa una maglietta che dice "Mrs. Clooney".



La sceneggiatura di questo film è stata inserita nella "Blacklist 2008"; un elenco delle migliori sceneggiature dell'anno in cerca di un produttore.



Nel romanzo originale il nome della moglie di Matt era Joan. Nel film è stato cambiato in Elizabeth.



Si tratta del primo film di Alexander Payne che non ha sceneggiato con il consueto partner di scrittura Jim Taylor.



Kristen Stewart ha sostenuto un provino per il ruolo di Alexandra.



La scrittrice Kaui Hart Hemmings ha rivelato che il personaggio di Sid è stato cambiato per aggiungere comicità al ruolo.



Nel settembre 1992 l'uragano "Iniki" si abbattè su Kauai distruggendo diversi pollai che ospitavano volatili che venivano presumibilmente utilizzati per combattimenti di galli. Nel momento il cui il film è andato in produzione c'erano migliaia di galli selvatici che si aggiravano liberi per l'isola. Nelle scene di Kauai si vedono a volte alcun alcuni galli vagare nelle inquadrature. Alcuni si possono vedere nelle scene in esterni girate nel parcheggio del ristorante Tahiti Nui. A volte la troupe ha dovuto scacciare i galli prima di girare una scena e alcuni ciak sono stati interrotti dal canto dei galli.



Mikandrew Perdaris è stato considerato per il ruolo di 'Sid'.



Il film è Incluso tra i "1001 film da vedere prima di morire" a cura di Steven Schneider.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 177.



La colonna sonora



La colonna sonora composta da musica hawaiiana include artisti come Gabby Pahinui, Ray Kane, Keola Beamer, Lena Machado, Sonny Chillingworth, Jeff Peterson, Makana e il Reverendo Dennis Kamakahi.



1. KA MAKANI KA ILI ALOHA - Gabby Pahinui

2. KALENA KAI - Keola Beamer & George Winston

3. HI ILAWE - Gabby Pahinui

4. ULILI E - Rev. Dennis Kamakahi

5. PINE TREE SLACK KEY - Pancho Graham

6. AUWE - Ray Kane

7. LEAHI - Gabby Pahinui

8. HAWAIIAN SKIES - Jeff Peterson

9. HE EIA - Gabby Pahinui & Sons Of Hawaii

10. IMI AU IA OE - by Keola Beamer

11. KAUA I BEAUTY - Gabby Pahinui

12. HI ILAWE - Sonny Chillingworth

13. WAI O KE ANIANI - Gabby Pahinui

14. PUA HONE - by Rev. Dennis Kamakahi

15. HAPUNA SUNSET - Charles Michael Brotman

16. DEEP IN AN ANCIENT HAWAIIAN FOREST - Makana

17. MOM - Lena Machado

18. KA MELE OKU U PU UWAI - Sol Hoopii's Novelty Trio

