Stasera in tv: "Momentum" su italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 16 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "Momentum", film action-thriller del 2015 diretto da Stephen Campanelli e interpretato da Olga Kurylenko, Morgan Freeman e James Purefoy.

Cast e personaggi

Olga Kurylenko: Alexis "Alex" Farraday

James Purefoy: Mr. Washington

Morgan Freeman: Senatore

Karl Thaning: Doug MacArthur

Jenna Saras: Jessica

Lee-Anne Summers: Penny

Lee Raviv: Ragazzina

Aidan Whytock: Frank

Greg Kriek: Mr. Monroe

Daniel Fox: Anfetamina

Colin Moss: Kevin Fuller

Eva-Marie Fredric: Moglie del Senatore





La trama

Alex (Olga Kurylenko), una ex militare e ladra professionista viene coinvolta da un suo ex partner in un ultimo colpo, una rapina in una banca dotata di sistemi di sicurezza ad alta tecnologia.

Durante la rapina Alex ruba accidentalmente una preziosa chiave USB contenente prove incriminanti. Alex si ritrova così braccata da un gruppo di sicari guidati da Mr. Washington (James Purefoy), che è stato inviato da un corrotto senatore degli Stati Uniti (Morgan Freeman) per recuperare i dati compromettenti ed eliminare ogni testimone.

Alex dovrà sopravvivere ad una frenetica caccia all'uomo mentre cerca di scoprire la cospirazione che si cela dietro ai suoi inseguitori.





Curiosità e colonna sonora



Il film segna il debutto alla regia dell'operatore di ripresa canadese Stephen Campanelli, assiduo collaboratore di Clint Eastwood regista. Campanelli è stato operatore di ripresa e di Steadycam in I ponti di Madison County, Hereafter, Gran Torino, American Sniper.



La sceneggiatura è di Adam Marcus e Debra Sullivan che insieme hanno scritto anche il thriller d'azione Conspiracy e il remake horror Non aprite quella porta 3D.



Secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian, il film avrebbe incassato solo 46£ / 69$ su dieci schermi nel suo weekend di apertura nel Regno Unito.



Il film è stato scritto come il primo film di una potenziale serie.



I sicari portano i nomi di ex presidenti degli Stati Uniti e di un generale della seconda guerra mondiale. I presidenti: Mr. Washington (George Washington), Mrs. Clinton (Bill Clinton), Mr. Monroe (James Monroe). Il generale: Mr. Doug MacArthur (Douglas MacArthur).



All'inizio del film Olga indossa lenti a contatto blu che poi avrebbe dovuto togliere in una delle scene tagliate, infatti ad un certo punto del film si può vedere il vero colore dei suoi occhi.



Le scene di Morgan Freeman sono state girate in due giorni a Los Angeles.



Le musiche originali del film sono del compositore francese Laurent Eyquem (Winnie, Tokarev, Lullaby for Pi).



