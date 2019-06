Stasera in tv: "Cinderella Story" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 22 giugno 2019

Italia 1 stasera propone "Cinderella Story", commedia romantica per ragazzi del 2004 diretta da Mark Rosman e interpretata da Hilary Duff e Chad Michael Murray.

Cast e personaggi

Hilary Duff: Sam Montgomery

Chad Michael Murray: Austin Ames

Dan Byrd: Carter Farrell

Julie Gonzalo: Shelby Cummings

Lin Shaye: Signora Wells

Madeline Zima: Brianna Montgomery

Andrea Avery: Gabriella Montgomery

Mary Pat Gleason: Eleanor

Whip Hubley: Hal Montgomery

Kevin Kilner: Andy Eams

Erica Hubbard: Madison

Simon Helberg: Terry

Jennifer Coolidge: Fiona Montgomery

Regina King: Rhonda

Doppiatori italiani

Perla Liberatori: Sam Montgomery

Francesco Pezzulli: Austin Ames

Stefano Crescentini: Carter Farrell

Georgia Lepore: Shelby Cummings

Gemma Donati: Brianna Montgomery

Domitilla D'Amico: Gabriella Montgomery

Francesco Prando: Hal Montgomery

Sergio Di Stefano: Andy Eams

Silvia Pepitoni: Fiona Montgomery

Alessandra Korompay: Rhonda





La trama

Samantha "Sam" Montgomery (Hilary Duff) dopo aver perso la madre e acquistato un matrigna cacciatrice di dote e due terribili sorellastre, perde anche il padre durante un terremoto che colpisce la California. Ora le uniche persone su cui "Sam" può contare sono il suo migliore amico Carter (Dan Byrd) e un ragazzo di nome Nomad che però Sam conosce solo per posta elettronica. Un giorno Sam riceve una e-mail da Nomad in cui il ragazzo gli chiede un incontro, che avverrà sulla pista da ballo durante la Festa in maschera organizzata dalla scuola per Halloween. Sam accetta l'invito, indossa il suo miglior abito e sgattaiola fuori dalla sua stanza. Una volta al ballo Sam scoprirà che Nomad altri non è che Austin Ames (Chad Michael Murray) il ragazzo più popolare e ambito della scuola. Dopo un ballo romantico con il suo "principe azzurro" Sam fugge dalla festa per tornare a casa prima che la matrigna si accorga della sua assenza, ma durante la fuga perde il suo telefono e sarà da quello che Austin inizierà la ricerca della sua "Cenerentola".





Curiosità



Il film ha fruito di 3 sequel: Another Cinderella Story del 2008 con protagonisti Selena Gomez e Drew Seeley, A Cinderella Story: Once Upon A Song del 2011 con Lucy Hale e Freddie Stroma e A Cinderella Story: If the Shoe Fits del 2016 con Sofia Carson e Thomas Law.



Il film ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards 2004 come Peggior attrice a Hilary Duff.



Il film costato 19 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 70.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del canadese Christophe Beck (American Pie, Sotto il sole della Toscana, Garfield - Il film, Una notte da leoni).

La colonna sonora del film include brani di Hilary Duff e Haylie Duff, Jesse McCartney, Goo Goo Dolls, Mya, Kaitlyn.



1. Our Lips Are Sealed - Hilary Duff & Haylie Duff

2. Crash World - Hilary Duff

3. Best Day Of My Life - Jesse McCartney

4. One In This World - Haylie Duff

5. Sympathy - Goo Goo Dolls

6. First Day Of The Rest Of Your Life - MxPx

7. Girl Can Rock - Hilary Duff

8. Beautiful Soul - Jesse McCartney (exclusive new re-mix)

9. To Make You Feel My Love - Josh Kelley

10. Now You Know - Hilary Duff

11. Friend - Kaitlyn

12. Fallen - Mya

13. I'll Be - Edwin McCain

14. Anywhere But Here - Hilary Duff



