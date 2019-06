Stasera in tv: "Un'estate in provenza" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 giugno 2019

Rai 2 stasera propone "Un'estate in provenza", commedia drammatica del 2014 diretta da Rose Bosch (Vento di primavera) e interpretata da Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet e Hugo Dessioux.

Cast e personaggi

Jean Reno : Paul

Anna Galiena : Irène

Chloé Jouannet : Léa

Hugo Dessioux : Adrien

Lukas Pélissier : Théo

Aure Atika : Magali

Tom Leeb : Tiago

Hugues Aufray : Élie

Charlotte De Turckheim : Laurette

Raphaëlle Agogué : Émilie

Jean-Michel Noirey : Jean-Mi

Rodolphe Saulnier : Dr Chasson





La trama

Léa, Adrien e il loro fratellino Théo, sordo dalla nascita, partono per la Provenza per trascorrere l’estate nella tenuta di campagna con i nonni materni (Jean Reno e Anna Galiena).). I tre nipoti, all’interno della fattoria del nonno, riscoprono uno stile di vita bucolico e passano dall’insofferenza verso la ruvidità di Paul (un ex sessantottino un po’ burbero e amante della campagna), a un piacevole momento di confronto intergenerazionale. Le differenze tra la vita di città e di campagna favoriscono la scoperta di questo intenso rapporto con i nonni e del valore del contatto con la natura, proprio nel momento in cui invece i genitori si apprestano a divorziare.





Note di regia

La regista Rose Bosch parla dei suoi nonni che sono stati l'ispirazione per l'idea iniziale del film.

L'idea di partenza per il film arriva dai miei nonni. Li ho conosciuti a stento ma ne conservo un ricordo poetico. È un gran vuoto. E poi avevo voglia di descrivere un conflitto generazionale tra nonni e nipoti. Amo il fatto che i nonni di oggi siano gli hippy di ieri. Essi hanno protestato contro la guerra in Vietnam, contro il consumismo, sono stati a Woodstock...È un confronto interessante quello in atto con la generazione “Y”, ribelle ma molto consumista...Questi nonni non sono mai stati così presenti e importanti. Oggi corrono in soccorso delle famiglie più sconquassate. Loro sono ancora in forma e quindi gli si chiede molto. Si meritavano un omaggio...

Jean Reno racconta l'esperienza di interpretare un nonno.